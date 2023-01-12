منصور عباس: "فِش داعي لرَفع عَلم فلسطين"

صَرح منصور عباس لراديو الشمس قائلا؛ يتحتم على التظاهرات الحالية التمحور بأهداف واسعة، بل ويجب تجنب المواجهات. قرر وبحسب أقواله، حزبهُ دعم الاحتجاج بعد أن أدرك أن الائتلاف لن يخدم مصالح المجتمع العربي.

كما ودعا منصور عباس رئيس القائمة الموحدة، أول أمس (الثلاثاء)، الجمهور العربي للمشاركة في الاحتجاج ضد الحكومة، قائلا لا ينبغي أن يتحول رفعُ العلم الفلسطيني لأداة مركزية خلال الاحتجاجات. وتابع عباس قائلا بعد إدراكه أن الائتلاف لن يخدم مصالح المجتمع العربي: "علينا التحول لشركاء لهذا الاحتجاج من خلال الأدوات الديمقراطية والقانونية؛ لكن علينا تفادي أي مواجهات مباشرة".

وبحسب أقوال عباس خلال حديثه مع راديو الشمس، لم تُحدد القائمة الموحدة بعد نوعية الخطوات التي تود اتخاذها من أجل حشدِ الناشطين وحثِهم على الاشتراك في هذه الاحتجاجات، لكنه صرح أن القائمة العربية تؤيدها من حيث المبدأ. وأوضح عباس أن الغرض من الاحتجاج الحالي هو تعزيز المصالح العربية اليهودية المتبادلة، وبالتالي وعليه فلا داعي لتحويل رفع العلم الفلسطيني لقضية مركزية.

עברו לתצוגת גלריה احتجاجات ضد الحكومة في تل- أبيب צילום: עופר וקנין

من الجدير بالذكر أن عباس صرحَ قائلا عَشية حَلِّ الحكومة السابقة، أنه لا يستبعد الانضمام لائتلاف حكومي يضمُ رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن جبير ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" بَتسلئيل سموطرتش. حيث قال عباس حينها: "لن نقصي أي طرف بل على العكس هناك أطراف معينه تُقصينا. نؤيد الشراكة العربية اليهودية بل ونريد أن نلعب دورا هاما من خلال الانضمام للائتلاف الحكومي في دولة إسرائيل خلال العقد المقبل". كَرر عباس على مَسامعنا مجددا، استعداده للانضمام للائتلاف الحكومي الذي سيرأسهُ بنيامين نتنياهو.

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