نَزفتُ على الأرض ولم يلتَفت إليَّ أحد

رفضت إحدى المديرات الإداريات في أحد فروع التأمين الصحي التابع لصندوق المرضى "كلاليت" في كِريات مَلآخي، السماح بتقديم الإسعافات الأولية لفلسطيني أصيب في يده أثناء أدائهِ لعملهِ في حانوت لبيع الخضار. أضطر العامل الفلسطيني حَمودي أبو طربوش لمغادرة المكان نازفا، ليقوم صاحب العمل بنقلهِ بنفسهِ إلى مستشفى بَرزيلاي ليتم علاجه هناك.

أصيبَ أبو طربوش الذي يبلغ الـ23 عاما ويسكن بلدة إذنا الواقعة جنوب الخليل يوم الأحد بجرح في يدهِ إثر تحطم باب زجاجي في محل الخضار الذي يعمل فيه ويبعد بضعة أمتار عن عيادة المدينة. حيث صرح قائلا في هذا السياق: " كنتُ في البداية وحدي ، حاولت وقفَ النزيف ببعض المناديل الورقية لكني فشلت. لذا ذهبت في الصباح الباكر برفقة أحد زملائي بالعمل إلى العيادة (التابعة لصندوق المرضى كلاليت)، لكنهم أخبروني أن العيادة لا تستطيع علاجي، لم يلتَفت إليَّ أحد وعليه عدتُ أدراجي".

قال أبو طربوش إنه عاد إلى محل الخضار وانتظر صاحب عملهِ هناك. وتابع قائلا: "بَديت أحس إني ما عَم شوف منيح". لكن بالضبط في تلك اللحظة مرت دانا عايش إحدى زبونات محل الخضار، وتعرفت عليه. صرحت عايش قائلة في هذا الشأن: "رأيته جالسا بالخارج يتلوى من الألم وتحتهُ بركة من الدماء. فأوقفت السيارة في منتصف الشارع وأخذته إلى المستشفى". اتصلت عايش بالعيادة لتُعلمَ العيادة بالأمر وتطلب من الطاقم تضميد يده النازفة. من طرفه ادعى صندوق المرضى "كلاليت" أنه نصحها بالتوجه مباشرة لقسم الطوارئ ، لكن عايش فَندت أقوالهم.

قالت عايش: "سارع إليه وعند دخولنا العيادة أشخاص كُثر وسألوهُ عما حدث. بل وطلبت السكرتيرة اصطحابه فورا للممرضة لوقف النزيف". لكن وبحسب أقوال عايش قَدمت إحدى العاملات نفسها في هذه المرحلة على أنها المديرة، وقالت إن اسمها هو أورطال وطالبت أبو طربوش باظهار بطاقة هويته ثم أعلنت أنها لن توافق على عِلاجهِ ما لم تَرَ بطاقته الشخصية". من جهته قال أبو طربوش: "أخبرتها أني لا أحمل هويتي؛ لترد عليَّ قائلة أن عليها التأكد أن وجودي في إسرائيل قانوني". أما عايش فقالت من جهتها :"أخبرتها أنه يملك كل التصاريح اللازمة، وأن رَب العمل في طريقه للعيادة، وعليه يتحتم عليها علاجه. كانت تلك العيادة الوحيدة في المنطقة لم يكن أمامنا أي خيار آخر".

قالت عايش وأبو طربوش إنهما انتظرا في تلك العيادة ما يقارب العشرين دقيقة، لكن المديرة رفضت بشكل قاطع تقديم الإسعافات الأولية لهُ. صرح أبو طربوش قائلا: "كنتُ أنزف على الأرض، لكن مديرة العيادة قالت أنها لن تقدم لي أي عِلاج". تابع أبو طربوش قائلا: "طلب منها بعض الحاضرين إسعافي؛ لكنها أجابتهم قائلة أنها لا تسطيع فعلَ ذلك لأني عربي وأحمل بطاقة هوية خضراء".

עברו לתצוגת גלריה أبو طربوش في محل الخضار في كِريات مَلآخي צילום: אילן אסייג

بحسب أقوالهما نشأت وفي مرحلة ما، ضجة بالمكان. حيث قالت عايش: "تدخل الناس واتهموها بالعنصرية واللاانسانية. صُدمت فقد كان الحاضرونَ غاضبين جدا. بل وتقدم أحد الأشخاص من حَمودي وقال له، لا تقلق ستكون على ما يرام. تعامل الحاضرون مع حَمودي بلطف، لكن المديرة أصرت على موقفها بل ومنعتنا من دخول العيادة".

غادر الاثنان العيادة، بعد حوالي عشرين دقيقة. قالت عايش في هذا الشأن: "كان حَمودي شاحبًا، مُحرجًا وخائفًا. كان كل شيء حوله غريبا وكان على وشك الغياب عن وعيهِ. غطيتهُ بقطعة قماش وجدتها في السيارة وأخذتهُ لربِ عملهِ الذي نقله على الفور لمستشفى برزيلاي". تلقى أبو طربوش العلاج في المستشفى وغادر في نفس اليوم.

صرحت عايش في هذا الشأن لاحقا قائلة: "أثرَّ ما حدث، فيّ بعمق. ما هذه العنصرية؟ لو كان حَمودي يهوديًا لتلقى العلاج على الفور. اتصلت بقسم شكاوى الجمهور وبادارة صندوق المرضى "كلاليت"، لكني لم أحظ بأي رد. أيستحق حمودي ما حدث له، لأنه عربي؟ ولأنه عربي فهو مُستباح؟

من جهته صرح صندوق المرضى "كلاليت" قائلا أنه: "أحالَ المريض لغرفة الطوارئ خلال المكالمة الهاتفية قبل وصولهِ إلى العيادة بسبب ضغط عمل غير عادي في العيادة وتفاديا للانتظار. طاقم العيادة على استعداد دائم لتقديم العلاج والمساعدة لكل المرضى".

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