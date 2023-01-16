كان هدف جهاز الشرطة العام الماضي فكُ لغز ما يقارب الـ %35 من ملفات جرائم القتل في المجتمع العربي. ولكن وفقًا لفحص أجرته "هآرتس"، تم فكُ لغز %21 من الجرائم فقط. لا تدل هذه النسبة على فشل جهاز الشرطة بتحقيق هذا الهدف فحسب، بل تشير أيضًا إلى انخفاضها مقارنة بنسبة فكِ لغز جرائم العام الماضي التي بلغت الـ %23. بالمقابل، بلغت نسبة فكِ لغز جرائم القتل في المجتمع اليهودي العام الماضي %76.

لكننا وإذا ترجمنا هذه النِسب إلى أعداد مطلقة، تتضح أمامنا الصورة التالية: تم فكُ لغز 23 جريمة فقط من أصل 111 جريمة قتل في المجتمع العربي- بل وأغلِقَت ثلاثة ملفات على عَجل بدون تقديم لوائح اتهام، حيث قدّرت الشرطة أنّ العبوات الناسفة التي كانت بِحوزة بالقتلى هي سبب مَقتلهم. وعليه كانت نسبة الجرائم التي قُدّمت بشأنها لوائح اتهام، أقل.

ورغم أنّ العديد من القتلى العرب تورطوا بالعمل مع منظمات إجرامية أو بنزاعات عائلية متواصلة، إلّا أنّ هناك قتلى أبرياء لا تربطهم أي علاقة بمنظمات الإجرام. تشمل قائمة القتلى الأخيرة 13 امرأة وثمانية أطفال وفتيان. أصغرهم هو فارس هيب- الذي كان في عامه الثاني فقط عند مَقتلهِ مع أبيه.

أفادت مصادر معينة في جهاز الشرطة بأنّ صعوبة فكِ ألغاز جرائم القتل هذا العام، نبعت من حقيقة وقوع %70 منها على خلفية نزاع بين منظمات إجرامية. حيث، أفاد مسؤول في جهاز الشرطة بالتالي: "جرائم القتل التي ترتكبها المنظمات الإجرامية مُحكمة التخطيط والتنظيم". وأضاف قائلا: "تميل هذه المنظمات لاستخدام مَركبات سرية، ارتداء الأقنعة كما وباستطاعتهم إخفاء الأدلة بسرعة أكبر". أشار هذا المسؤول أيضا، أنّ هناك خمسة ملفات قَتل قيد التحقيق، بل وأن تَحسنا ملحوظا قد طرأ على تعاون المجتمع العربي مع سلطات تطبيق القانون.

لكن وبالرغم من ذلك، أعرب عدد كبيرٌ من المواطنين العرب عن عدم ثقتهم بجهاز الشرطة خاصةً وبالسلطات الرسمية عامةً. حيث أشار استطلاع أجرته جمعية "مبادرات إبراهيم" خلال شهر تموز الماضي بالتعاون مع بلدية أم الفحم، أنّ %3.7 فقط مِمن اشتركوا في هذا الاستطلاع عبّروا وفيما يتعلق بمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي عن رضاهم عن أداء جهاز الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، وافق %71.5 من المشاركين على وجوب تحسين العلاقات المتُضعضعة بين الشرطة والمجتمع العربي.

لكن، تلعب يا سادة الأسلحة غير المرخّصة دورا مركزيا بعملية ارتكاب جرائم القتل هذه، فقد قُتل 92 شخصا هذا العام رميًا بالرصاص. لمن لا يعرف تباهت الشرطة خلال شهر تشرين الأول بنجاحها بضبطِ 206 بندقية و 148 مسدسًا، خلال السنة الأولى من تطبيقها لحَملة "المسار الآمن" لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. ولكن ووفقًا للتقديرات الأخيرة، هناك ما يقارب الـ20-40 ألف قطعة سلاح غير مرخصة في المجتمع العربي حاليًا. "إنهّا حرب طاحنة ومستمرة"، قال مؤخرًا شخص رفيع المستوى يعمل في الشرطة.

من جهتها قالت الشرطة إنها: "تستخدم كل الوسائل المتاحة بل وتبذل قصارى جهدها للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي. بل وتعمل على مدار الساعة من أجل منع وإحباط محاولات القتل مُستخدمةً وسائل تكنولوجية متقدمة، ومُسخرةً قوات خاصة من أجل تحقيق هذه الأهداف". وفقًا لأقوال الشرطة "في إطار عملية "المسار الآمن" 72 محاولة قتل، قدّمت لوائح اتهام ضد 490 من مرتكبي الجرائم الرئيسيين في المجتمع العربي واعتقل 3,648 مشتبهًا به في إطار 330 عملية لإنفاذ القانون".

جاء أيضًا على لسان الشرطة التالي: "قُدّمت هذا العام 31 لائحة اتهام ضد أشخاص يشتبه بضلوعهم بارتكاب جرائم قتل في المجتمع العربي. تشير إحصائياتنا لانخفاض ملحوظ على عدد الضحايا مقارنة بالعام الماضي. بل وطرأ ارتفاع على معدلات تقديم لوائح اتهام وفَكِ ألغاز جرائم القتل مقارنة بعامي 2020 و 2021".

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عمر حجيرات (4)، قتل رميًا بالرصاص في حديقة ألعاب

تلقى عاطف خالدي ابن الـ24 عامًا في السادس من كانون الثاني قرابة الساعة 11:30، خبرا مفادهُ أن أشخاصا يحمّلون حجارة على شاحنة ما من موقع بناء تابع لشركة المقاولة العائلية في بئر المكسور. لم يَستطع خالدي السكوت عن الأمر. ولكنه وبدلًا من التوجّه للشرطة، قَرر حل القضية بنفسه. وعليه وكما جاء في لائحة الاتهام اتجه بعد نحو ربع ساعة إلى المكان بسيارته برفقة شخصين مُسلّحين. طارد الثلاثة وعند وصولهم المكان الشاحنة بل وأطلقوا نحوها 18 عيارًا ناريًا. لكنهم لم يكتفوا بذلك، بل أطلقوا باتجاه السائق عند توقفهم قرب حديقة الألعاب نحو 55 عيارًا ناريًا، ولكن السائق نجح في الفرار.

استقر أحد العيارات النارية التي أطلقها خالد من بندقية M16 في عنق عمار حجيرات ابن الثلاثة أعوام والذي تواجد في تلك اللحظة في حديقة الألعاب المجاورة. قال ابن عمهِ علي الذي يبلغ من العمر سبعة أعوام :"مرّت فجأة سيارة بيضاء اللون، نزل منها بضعة أشخاص وبدأوا بإطلاق وابل من الرصاص". ثم تابع علي قائلا: "ركضنا، لكن عمار لم يتمكن من الركض بسرعة. رأينا وخلال رَكضنا أنّه أصيب بعيار ناري في عنقه". نُقل عمار بوضع حرج لاحقا إلى مستشفى رمبام في حيفا، ليتم الإعلان عن وفاته بعد وقت قصير. قال ابن عمهِ :" بَعدني خايف يرجعوا يطخوا مرة تانية".

قدمت الشرطة وبعد مرور شهرين على الحادثة ضد خالدي لائحة اتهام ونُسبت له جريمة قتل بالاهمال، التخريب المتعمد، حيازة أسلحة غير مرخصة وتعطيل الإجراءات القضائية. قال محمد حجيرات والد عمار خلال جلسة المحكمة: "سَلبنا هذا الشخص حياتنا. لقد فقدنا طعم الحياة". لم تقدم الشرطة وحتى لائحة اتهام ضد شركاء خالدي في الجُرم. صرح الأب في حينه قائلا: "جُرحنا كبير، ولن يلتئم أبدًا. الألم يعتصر قلوبنا كأبوين وكعائلة، ولا يمكن لأحد تخيلَ حجم هذا الألم. لذا نطالب بمعرفة قاتل ابننا" .

مرّ على هذه الواقعة نحو عام، لكن العائلة ما زالت تُعرب، وفيما يتعلق بملف مقتل ابنها، عن استيائها الشديد من أداء النيابة العامة. حيث قال الأب :"نشعر بأنّ النيابة تريد التوصل إلى صفقة مع القاتل، وهذا مٌهين لألمنا وفقداننا. فأمه تبكيه بالليالي، بينما تسيلُ دموعي على خدي حين أتذكر صوته مناديا إياي بابا. يعيش أبنائي بحالة رعب مستمرة". أضاف الأب قائلا أيضا: "هذا القاتل لازم يعفن في السجن، رَح نصِر إنو المحكمة ما تخفف عقوبته".

سهيلة جاروشي (36)، قُتلت رميًا بالرصاص على مَرأى من أطفالها

كانت سهيلة جالسة في سيارتها بحي الجواريش بالرملة برفقةِ أبنائها الثلاثة الذي يبلغ أصغرهم 9 أعوام وأكبرهم الـ16 عامًا، حين خرج شخص بوجه مكشوف من سيارة مجاورة ليصوب مسدسهُ نحو سيارتها ويطلق نحوها خمسة عيارات نارية ويصيبها بثلاثة منها. نُقلت سهيلة بحالة حَرجة لمستشفى أساف هاروفيه، ليتم الإعلان عن وفاتها هناك بعد وقت قصير.

لكن لم يبدِ أي شخص من عائلة سهيلة ورغم وحشية القتل، أي استعداد للحديث عن الحادثة. في الواقع، قِلة قليلة من سكان الرملة يَجرؤنَ على الخوض في تفاصيل نزاع عائلة جاروشي الداخلي التي تعتبر من أشهرِ عائلات الإجرام في البلاد. لمن لا يعرف تشهد السنوات الأخيرة حربًا طاحنة على قيادة العائلة بين زيد جاروشي وابنيْ عمه أمير وحاتم. حيث قتلَ خلال شهر أيار من العام الماضي، حاتم طعنًا بالسكن في باحة الحرم القدسي الشريف، ليشكّل ذلك فاتحة لمعركة جديدة في هذا النزاع العائلي الدامي.

لكن وبعد مرور نحو شهر على الحادثة، وعلى ما يبدو انتقامًا على ما حدث، تعرض يوسف شقيق زيد وزوجته نوال وابنتهما ريان ابنة الـ16 عامًا لإطلاق نار بجوار مَفرق عيلبون في الجليل. أودى هذا الحادث بحياتهم جميعا، بينما أصيبت ابنتهما الثانية والتي تبلغ الثامنة بجراح متوسطة لتصبح بين ليلة وضحاها يتيمة الأبوين. بالمقابل قُتلت ومع اقتراب نهاية العام الماضي سهام أبو عشبة جراء انفجار عبوة ناسفة كبيرة وُضعت في سيارتها. أقدمَ أبناء عائلة جاروشي وفقًا لشهادات سكان المنطقة، على قتلها بعد اشتباههم بأنّها كانت تنقل معلومات بين أطراف العائلة المتنازعة. أفادت مصادر شرطوية بأن سهيلة قُتلت بسبب اتهامها "بالوِشاية" أي نقلها للمعلومات لفرع آخر من العائلة. قُتل وبعد مرور أسبوعين على مقتل سهيلة، في نفس الحي، زيد مغربي جاروشي والذي كان متورطًا وفقًا لعدة شهادات بالإجرام العائلي.

لم تنجح الشرطة بعد، وكسائر جرائم قتل عائلة جاروشي، بفَكِ لغز هاتين الواقعتين.

رزان عباس (17)، أصيبت برصاصة طائشة في منزلها

أطلق مجهولون وفي ساعة متأخرة من الليل، وابلًا من الرصاص نحو مُجمّع سكني تقطنه عائلة عباس في كفركنا. قال والد رزان التي كانت حينها طالبة في الصف الثاني عشر، أنها هربت إلى غرفة شقيقها عند سماعها صوت إطلاق النار. وأضاف: "اخترقت العيارات النارية النافذة فجأة، ليستقر أحدها في جزء جسد رزان العلوي". نُقلت رزان بحالة حرجة إلى مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، ليتم الإعلان عن وفاتها بعد وقت قصير. قال والدها: "كانت فتاة طموحة، مجتهدة ومثقفة. كنا نتحدث قبيل مقتلها بساعات قليلة، عن حلمها بدراسة الهندسة في التِخنيون والعمل في مجال الهايتك. لينتهي حلمها برصاصة واحدة" . أنهى الأب الثاكل حديثه قائلا: "ما حَدا آمن في مجتمعنا آمن، لا جِواة البيت ولا بَراتهُ".

لمن لا يعرف يدور في العائلة نزاع طويل الأمد نتج عن حادثة قتل، تلتها سلسلة حوادث إطلاق نار. حيث نَوه الأب قائلا: "إنّه نزاع طويل الأمد، جميع الأطراف على دِراية به بالذات والشرطة ولجنة الصلح، ولكنّ لم ينجح أحد بتسويتهِ". أما طارق أحد أقرباء رزان فقال : "بقولولنا ليل نهار إنهم بيجمعوا السلاح، بس الكل عارف إنو كمية السلاح يلي بالبلد بتكفي ميليشيات".

اعتقلت الشرطة وبعد إطلاق النار ببضع ساعات ستة أشخاص من سكان البلدة للاشتباه بتورطهم بالحادثة. ثم قامت بعدها باعتقال خمسة آخرين، لتفرج عنهم لاحقا دون أن تنجح وحتى اللحظة بتقديم أي لائحة اتهام ضدهم. حيث قال مصدر رفيع المستوى في جهاز الشرطة أن: "احتمال معرفة الضالعين بعملية إطلاق النار ضئيل جدًا بسبب إطلاق العديد من الأشخاص النار بواسطة أسلحة مختلفة في ذاك المساء. وعليه فلائحات الاتهام ستتمحور باطلاق النار لا بمقتل الشابة".

عيسى أبو القيعان (12)، قُتل حرقًا في دكان للبيع الهواتف الخلوية

صرح والد عيسى بعد مقتله بخمسة أشهر قائلا إنّه لا يتوقف عن التفكير في اللحظات الأخيرة في حياة ابنه. وأضاف: "لا يمكنني تخيل ما مرَّ أو شعر به...لقد تغيّرت حياتنا ومنذ الحادث رأسا على عقب، ولكن روح عيسى وابتسامته وضحكته ما زالت ترافقنا".

سُلبت حياة عيسى الصغير بسبب نزاع بين أقرباء من نفس العائلة على قطعة قطعة أرض. يعود تاريخ هذا النزاع لشهر أيار، الذي بدأ فيه مَساحون بالعمل -بتكليف من الشخص الذي اشترى الأرض قبل بضع سنوات- على أرض كانت مُعدة للبناء في مدينة حورة. راقبهم ابن عم صاحب الأرض من منزله القريب من قطعة الأرض المذكورة، ليكتشف أن شخصا قد سبقه واشترى قطعة الأرض التي رغب بشرائها. قرر ذاك الشخص وبحسب تحقيقات الشرطة في تلك اللحظة، الانتقام من قريبهِ الذي تجرأ على شراء قطعة الأرض.

وعليه خرج هذا "القريب" في اليوم التالي بصحبة أربعة أشخاص آخرين من عائلته لحرق دكان الهواتف الخلوية التابع لابن عمه في المركز التجاري في البلدة. حيث أفاد شاهد عيان بالتالي: "كسروا نوافذ المحل، أخرجوا صاحب الدكان منه وأحرقوه". ولكن لم ينتبه هؤلاء أنّ عيسى ابن الـ 12 عامًا والذي قصد المكان لإصلاح هاتفه الخلوي قد اختبأ في الدكان. حيث قال شاهد عيان :"قفز فجأة من جوف النيران المشتعلة كما ولدتهُ أمه، عاريا سوى من سرواله الداخلي. أنا أعرفه، كان شعره وقبل الحريق طويلًا، ولكنه عندما خرج من جوف النيران المشتعلة كان مُحترقا". نُقل عيسى بحالة حرجة للمستشفى، فقد احترق ما يقارب الـ %95 من جسده ليموت بعد شهرين متأثرًا بجراحه. أما عائلته فصرحت قائلة: "الأقوياء هم القادرون على السماح، قررنا مسامحة القتلة لأننا لسنا طرفًا في هذا النزاع. سنستمر بفعل ذلك لنكون قدوة للمجتمع العربي بأسره".

قدّمت الشرطة لائحة اتهام ضد الرجال الخمسة التالية أسماؤهم: عمير، زكريا، أيوب، محمد وموعد أبو القيعان- لتسببهم بمقتل عيسى، إضرام النيران، الاعتداء والتخريب المتعمّد للممتلكات.

جوهرة خنيفس (28)، قُتلت بسبب أسلوب حياتها المتحرر

قالت جوهرة خنيفس وقبل بضعة شهور من وضعٍِِ عبوة ناسفة بسيارتها التي انفجرت في مدينة شفاعمرو، في مقابلة معها على موقع "عرب 48 : "فِش حدا يحمينا، إحنا كنساء مُعرضات للقتل بكل لحظة ".

لم تكن تلك المرة الأولى التي تتناول فيها خنيفس موضوع الجريمة في المجتمع العربي، وخاصة قتل النساء. حيث شاركت العام المنصرم مع والدتها في فيلم قصير تناول الألم الذي يَلمُ بالعائلات الثكلى بعد مَقتل أحبائها. صرحت أمها بديعة، التي تعمل في قسم النهوض بمكانة المرأة في بلدية شفاعمرو قائلة: "أنشأنا معًا مشاريع عديدة للنهوض بمكانة النساء".

ادعى والد خنيفس الذي يَشغل منصب نائب رئيس البلدية ورئاسة لجنة المناقصات في البلدية بعد وقوع حادثة القتل، أنّ سبب وقوع الجريمة كان منصبهُ. حيث صرح قائلا: " أراد القاتل الانتقام مني". لكن، من جهتها أفادت الشرطة بأن الفاعل هو أحد أفراد العائلة. حيث قال أحد العارفين بحيثيات الجريمة بأن الفاعل قام بالقتل: "لاعتراضه الشديد على نَمط حياة خنيفس المتحرر". تملك الشرطة معلومات استخباراتية تثبت بأنّ أحد أقرباء العائلة وضعَ العبوة الناسفة في سيارتها. لكن لا تملك الشرطة وحتى هذه اللحظة أدلة ملموسة تثبت ذلك.

مَر على جريمة لقتل خنيفس نحو النصف عام، لم تعتقل الشرطة خلالها أي متهمين بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.

رباب أبو صيام (30)، قتلت رميًا بالرصاص على مرأى من بناتها

كانت قضية رباب أبو صيام معروفة للشرطة ولقسم الرفاه الاجتماعي. حيث قدمت رباب للسلطات وبعد طلاقها من زوجها، شكاوٍ لا تعد ولا تحصى بسبب تهديدهِ لها ليقوم قسم الرفاه الاجتماعي لاحقا بدعمها. كانت عائلة طليقها أيضا معروفة للشرطة، وعليه ومن أجل حمايتها حاولت الشرطة إقناعها بالذهاب إلى الملجأ، ولكنها رفضت ذلك، على ما يبدو بسبب تعرضها للضغوط من طرف عائلتها. لذا اقترح قسم الرفاه الاجتماعي حَلا مؤقتا تقوم رباب بموجبه بالانتقال للسكن في منزل أحد أقربائها في جنوب البلاد. بل وطالبتها الشرطة أيضًا بالتوقيع على تعهّد بعدم العودة إلى اللد، خوفًا على حياتها. ولكن، غَلبها شوقها وحنينها لبناتها الثلاث فعادت للمدينة لتلتقي بهن. أفادت جهات مُطلعة على حيثيات الواقعة بالتالي: " كان هذا القتل متوقعا، كنا ننتظر تنفيذه فقط".

من جهتها أفادت الشرطة بأنها اقترحت على رباب عدة خطط لحمايتها، شملت تلك السكن في ملجأ، استعمال زر النجدة وحراسة لمنزلها. لكنها ووفقًا لقسم الرفاه الاجتماع، رفضت كل هذه الاقتراحات. حيث قالت صديقتها في هذا الشأن: "رفضت الذهاب إلى ملجأ لأنّها أرادت البقاء مع بناتها. كان كل ما حلمت به العيش بسلام مع بناتها".

استدعت الشرطة رباب، قبل مقتلها رميًا بالرصاص في ساحة منزلها وعلى مَرأى من بناتها، لمحطة اللد لتخبرها أن حياتها بخطر فوري. لكنها لم تتخذ وبالمقابل أي إجراءات بحق طليقها، لغياب أدلة ملموسة. غادر طليقها البلاد قبل موعد مقتلها، لتقوم الشرطة باعتقاله في مطار بن غوريون عند عودته بشبهة إصدار أمر بقتلها. اعتقلت الشرطة وخلال شهر تشرين الأول شخصين إضافيين من سكان المدينة، بشبهة التورط في جريمة القتل. لكن ومع الأسف تم الإفراج عنهم، دون تقديم لوائح اتهام ضدهم.

تَلقى وخلال الأشهر الأخيرة، أبناء عائلة رباب تهديدات بالقتل، بل وتعرضت بيوتهم لاطلاق نار مُتعمد. ادعت عائلتها أنّ الفاعلين ينتمونَ لعائلة طليقها وأن الهدف هو الحصول على حضانة أطفالهما المشتركين. حيث قالت أمينة والدة رباب: "يحاولون إخافتنا والضغط علينا. سألتنا الشرطة عن الفاعل، لكن القبض عليه ليس مسؤوليتنا فلتَقم الشرطة بعملها فأنا الضحية القادمة".

منار وخَضرة حجاج (14، 34)-أم وابنتها قتلتا رميًا بالرصاص داخل سيارتهما

رَبت منار ابنتيها، خضرة ومريم، بمفردها. فقد فرَّ زوجها عصام إلى خارج البلاد قبل أكثر من عامين بعد الاشتباه بضلوعهِ مرتين بجرائم قتل، على ما يبدو بسبب تورطهِ بقضية مخدرات. سبقَ لعصام الزواج قبل منار، بالإضافة إلى علاقته السابقة بسمر خطيب التي قُتلت عام 2018، بعد مرور عام على انفصالهما. أدانت المحكمة بعض أقرباءه، كان من بينهم اثنان من أبنائه من زواجه السابق. بل واتهمتهم بالمساعدة بعملية قتل خطيب بسبب انفصالها عن عصام.

قال بعض معارف عائلة منار إنّهم لم يفكروا لحظة أنّ منار وابنتيها قد يتحولن في ليلة وضحاها لضحايا. ولكن، أطلق مَجهولون قرابة الساعة 22:40 النار عليهن أثناء تواجدهن داخل سيارة في شارع "هَراف كوك" في اللد. نُقلت منار بحالة حَرجة بصحبة ابنتيها إلى مستشفى أساف هاروفيه. ليتم الإعلان عن وفاتها ووفاة ابنتها بعد وقت قصير.

أفادت مريم الابنة الثانية التي أصيبت بجراح متوسطة، بأنّها نَجت لأنّ القتلة فشلوا، على ما يبدو بسبب عُطل في السلاح، بمتابعة إطلاق النار نحوها. حيث قالت إنها خرجت من السيارة وأخذت تركض كالمجنونة، ليلحق بها القتلة ولكنها تمكنت أخيرًا من الفرار . قررت الشرطة وبعد الحادثة بتوصية من قسم الرفاه الاجتماعي إدخالها إلى ملجأ طوارئ سِري للفتيات، خشية تكرار محاولة قتلها. تتواصل مريم حاليًا مع بعض أفراد عائلتها بالذات مع جدتها عبر مكالمات فيديو فقط.

لا يزال ملف مَقتل والدتها وشقيقتها قيد التحقيق، ولم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص.

قتلَ فتى في الـ16 من عمرهِ وليد شهاب ابن (13) داخل مطعم بيتزا

دخل وفي ساعات المساء لمطعم بيتزا صغير في جسر الزرقاء، فَتى مكشوف الوجه يبلغ الـ16 من عمره. لم تكن ووفقًا للائحة الاتهام تصرفات الفتى مَحض صدفة. فقد حمل مسدسا، بل وخطط وعلى ما يبدو بسبب نزاع بين عائلي الانتقام من عامل معين يعمل بالمكان. ولكن، تمكن ذاك العامل من الاختباء خلف طاولة في المحل عقب سماعه سمع صوت مَشطِ السلاح، لينجو باعجوبة من الموت.

حاول وليد شهاب وشقيقته البالغة من العمر 16 عامًا أيضًا، تفادي إطلاق النار. فقد قصدَ الاثنان المطعم لشراء البيتزا للعائلة، عَدا الاثنان وفور بدء إطلاق النار باتجاه والدتهما التي كانت تنتظرهما على مَقربة من المكان. ولكنهما مَرا وخلال عَدوهما على مقربة من الفتى المسلّح، لتصيبَ رصاصة طائشة صدر وليد. قالت الأم الثاكلة وفي هذا السياق: "انتظرتهما في السيارة، وفجأة، سمعتُ صوت إطلاق نار. صرخ وليد لقد أصِبت، ومن ثم سقط أرضًا". قالت الأم لاحقا، اتصلتُ بسيارة الإسعاف فورًا، ولكن وصل طاقم نجمة داوود الحمراء المكان بعد مرور 20 دقيقة، بسبب ظروف الطريق والجَلبة التي حصلت في المكان. كان وليد قد نزف كثيرًا، نٌقل وليد بحالة حرجة إلى مستشفى هيلل يافيه في الخضيرة ليتم الإعلان عن وفاته لاحقا.

قدمت النيابة العامة وبعد مرور شهر على الواقعة، لائحة اتهام ضد القاتل القاصر بتهمة القتل بسبب الإهمال، التخريب المتعمد وحيازة السلاح. قالت سميرة والدة وليد، إنّها شعرت بالارتياح بعد تقديم لائحة الاتهام، ولكنها ما زالت تتألم. حيث قالت وفي هذا الشأن: "لن أسامح القاتل أبدًا ما زِلنا في حالة حداد، لا نأكل، لا ننام ولا نفرح. دمّرت هذه الجريمة حياتنا بالكامل".

أربعة قتلى في أسبوع واحد: إيمان سمارة (20)، يزن مصري (20)، مجد شيخ (20) يوسف وأيمن ناصر (49)

تَحولت شوارع مدينة الطيرة في المثلث في أواخر شهر تشرين الثاني، إلى ساحة معركة حقيقية. فقد قُتل أربعة أشخاص بل وأصيب اثنان خلال أقل من 48 ساعة. بدأت هذه المعركة ليلًا بين يومي الخميس والجمعة، حيث قُتل أولاً يَزن مصري وإيمان سمارة، رميًا بالرصاص أثناء جلوسهما داخل سيارة بجوار مقبرة المدينة. حيث قال شاهد عيان بعد الواقعة: "سمعتُ صوتَ وابل من الرصاص، كان ذلك مرعبًا، خِفنا على أطفالنا. ثم عمّت الحي فوضى عارمة، نخشى الآن من عمليات الانتقام".

وبالفعل جاء الانتقام بسرعة. حيث أطلق مُلثمون النار على مقهى في مجمع Seven في المدينة. استهدف القتلة وفقًا للشبهات، أيمن ناصر ابن الـ49 عامًا، الذي أصيب بجراح خطيرة وأعلن مستشفى ميئير في كفار سابا وفاته لاحقا. ولكن، أصيب وكالعادة في هذه الواقعة أيضًا شخص أعزل يدعى مجد شيخ يوسف ابن الـ20 عامًا والذي كان يعمل في المقهى حينها. نُقل مجد بحالة حرجة إلى مستشفى ميئير، ليتم الاعلان عن وفاته لاحقا. صرح وفي هذا الشأن ابن عم القتيل، محمد شيخ يوسف قائلا: "لا يمكنني استيعاب فكرة تحولِ شخص كافح من أجل تحقيق ذاته، إلى جثة هامدة" . أما عمه عبد السلام فقال: "لم يخطر ببالنا قط أن يسقط أحد أفراد عائلتنا ضحية للعنف. نحن عائلة سَوية ومسالمة، ولكن سيصيبُ وعلى ما يبدو هذا الداء، كل العائلات العربية".

أضاف عبد السلام قائلا أيضا، خِفنا من طرح أسئلة خوفًا من الانتقام. وتابع قائلا: "سنطالب الآن بالحصول على أجوبة لكل تساؤلاتنا، سنتابع تقدّم معالجة الملف أمام الشرطة لتتم محاكمة القتلة".

من جهتها صرحت الشرطة قائلة أنّ هذه جرائم جاءت على خلفية نزاع متواصل بين مجموعتين إجراميتين في المدينة. وعليه تم وفور إطلاق النار في المقهى، اعتقال خمسة أشخاص اشتبه بضلوعهم في الجريمة. ولكن، تم ومع الأسف الإفراج عن أربعة منهم بعد مرور بضع ساعات على اعتقالهم. لا تلوحُ وحتى هذه الساعة في الأفق أية لائحة اتهام. بل ويخشى أهالي المدينة وقوع عمليات انتقامية بكل لحظة.

فراس وفارس هيب (33، عامان)، رضيع يقتل رميًا بالرصاص مع والده

ذهب فراس هيب وعلى غرار أهالٍ عديدين، إلى الروضة في ساعات بعد الظهر ليصطحب طفليه. ولكنّ هيب لم يعد برفقتهما إلى المنزل. فقد تم إطلاق النار عليه عندما همّ بإنزال أحد طفليه من السيارة. نُقلَ هيب بحالة حرجة لمستشفى هَعيمق في العفولة، ليتوفي لاحقا متأثرًا بجراحه. لم يكن هيب الضحية الوحيدة، فقد أصيب ابنه فارس ابن العامين بجراح خطيرة. حاولت قوات الإسعاف التي وصلت للمكان نقلهُ بطائرة مروحية إلى مستشفى رمبام، لكنها أنزلته بسرعة لانعاشه ثم نقلته إلى مستشفى الناصرة حيث توفي متأثرًا بجراحه.

من جهتها صرحت الشرطة أن القتلة كانوا على عِلم بوجود الطفلين في السيارة، لكن ذلك لم يمنعهم من إطلاق النار على هيب الذي كان يعمل- وبحسب بعض المصادر- لصالح منظمة إجرامية تابعة لعائلة الحريري. حيث صرح مصدر رفيع المستوى في جهاز الشرطة بالتالي: "كان القتلة على عِلم بوجود الأطفال في السيارة لأنّهم تتبعوهُ عند خروجه من المنزل. ربما انتظروا ابتعاده عن طفليه، دون طائل، وعليه أطلقوا نحو سيارته وابلًا من الرصاص".

جاء اطلاق النار ووفقًا لبعض الادعاءات على خلفية نزاع بين المنظمة الإجرامية التابعة لعائلة الحريري من أم الفحم -حيث يعمل هيب وفقا للشبهات- وبين المنظمة الإجرامية التابعة لسمير بكري الذي يقطن الناصرة. من جهتها صرحت الشرطة قائلة، أن هدف العملية كان الانتقام لمقتل رعد مصطفى زعبي ابن الـ 33 عامًا الذي قُتل رميًا بالرصاص داخل سيارته.

صرح وفي هذا السياق شخص رفيع المستوى في جهاز الشرطة قائلا: "نَعي جيدا أن الانتقام آتٍ لا محالة". كانت هذه المقولة صحيحة جدا، حيث قُتل قريب عائلة سمير بكري ابن الـ23 عامًا بعيارات نارية في مطعم في حيفا بعد مرور نحو 24 ساعة فقط على مقتل هيب. وجّه والد هيب، عصام، أصابع الاتهام للشرطة، قائلًا: "تعرف الشرطة جيدا هوية القتلة، بل وهي على دِراية بجميع النزاعات في المجتمع العربي". اعتقلت الشرطة وبعد عدة ساعات من إطلاق النار شخصين من سكان المدينة للاشتباه بِضلوعهما في جريمة القتل. ولكنها أفرجت عنهما في اليوم التالي، ولم تعتقل أشخاصا آخرين.

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