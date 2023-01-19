العشرات يستقبلون الأسير ماهر يونس في عارة

أطلقت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم (الخميس) سراحَ الأسير الأمني ماهر يونس من سجن "كتسعوت- أنصار 3" بعد 40 عاماً. استقبل يونس وعند وصولهِ إلى مَسقط رأسه، عائلته وحوالي مائتي شخص من سكان المدينة. تواجدت وبالتزامن مع وصول يونس لبيتهِ، أعداد كبيرة من قوات الشرطة من أجل حظرِ أي مظاهر احتفالية. لمن لا يعرف، خَطف يونس وابن عمهِ كريم الذي تَحرر قبل أسبوعين عام 1980 الجندي آفي برومبرج وقتلاهُ.

لم ترفع العائلة الأعلام الفلسطينية، بل وعلقت على مدخل البيت لافتةً طالبت فيها المُهنِئينَ بالامتناع عن رَفعِ العلم الفلسطيني. لكن المهنئينَ استقبلوهُ هاتفينَ "حُرية.. حُرية" بل ووزعت عائلتهُ عليهم المشروبات الخفيفة والتمر. من جهتهِ صرح يونس لبعض الصحفيين قائلا: " لن يُعكرَ حظرُ رفعُ العلم الفلسطيني صَفو فرحتنا".

من جهتهِ قال إيتمار بن جفير وزير الأمن الداخلي قبيل إطلاق سراح يونس، أنهُ أمر الشرطة " بالتعامل مع الإرهاب ومع مظاهر دعمهِ بلا هوادة". وأضاف قائلا: "لقد أجمعنا وعقبَ نقاش دارَ في مكتب الوزير، على اعتبار رفعِ العلم الفلسطيني، الهتافات التي تُمجد "المُخربين" واستعراضاتهم غير قانونية. وعليه ستقوم الشرطة بِحظرها". قال بن جفير لاحقا أيضا: "أنا راضٍ عن أداء الشرطة حاليا، أتمنى أن تستمر الشرطة بالسيطرة على الوضع. ليقتصر الترحاب بالمخربين على عناقٍ في بيته فقط حتى موعد سنِّ قانون ينفيهِ لسوريا".

עברו לתצוגת גלריה ماهر يونس من الشمال اليوم صباحا צילום: פאדי אמון

استدعت الشرطة البارحة ابنَ عم يونس، نديم، لمحادثة تحذيرية في محطة شرطة "عيرون" عقب الاستقبال الذي حظي بهِ كريم بعد إطلاق سراحه خلال هذا الشهر. احتُجز نديم وبحسب مصادر شرطة لواء الساحل، لساعات قليلة للإدلاء بشهادته بعد الحادث وقبيل موعد استقبال ماهر.

لمن لا يعرف عُقدت وبعد اطلاق سراح كريم قبل نحو أسبوعين قرب منزلهِ، سلسلة من الفعاليات التي اشترك بها ممثلونَ عن المجتمع العربي والسلطة الفلسطينية. حيث شملت تلك ومن بين عدة أمور أخرى رَفع العلمِ الفلسطيني. من جهتهِ صرح نديم لـ "هآرتس" أمس قائلا أن الشرطة قد حَذرتهُ من من تكرار نفس التصرفات. وتابع قائلا: "تخضع الشرطة وفي هذا الشأن حاليا باعتقادي، لضغط شديد. فهي تراقب كل شيء عن قُرب، لكن لا يمكننا السيطرة على مشاعر الناس. من جهتها صرحت الأسرة، أنها لن تَنجر لأي مواجهات لا يحمد عُقباها".

كما وأحاطت أمس وبأمرٍ من بن جفير، أعداد غفيرة من قوات الشرطة منزل ابنَ شقيق ماهر بقرية عرعرة، مكان سكن ماهر مستقبلا، بغية حظرِ احتفالات إطلاق سراحه. وصلت تلك القوات إلى المنزل أمس، كما والتقى قائد القوة مع أفراد الأسرة بغية الاستفسار عن تحضيرات حفل الاستقبال. صرح نادر شقيق ماهر وفي هذا السياق لصحيفة "هآرتس قائلا: "فَرد عضلات وخلص". ثم تابع قائلا: "لم أفهم وحتى اللحظة، لماذا أحاطت الشرطة بأعدادها الغفيرة منزلنا؟ بل ولم أفهم لِمَ شغلت صفارات الإنذار؟ فبيتنا ليس ثكنة عسكرية".

עברו לתצוגת גלריה استقبال يونس اليوم في عارة צילום: פאדי אמון

لمن لا يعرف أدينَ، ماهر وكريم يونس مع قريب عائلة آخر عام 1983، بخطفِ الجندي آفي برومبرج، قتلهِ رميا بالرصاص وإلقاء جثتهِ بالقرب من مَفرق الخضيرة. كان ماهر مَن ضغطَ ضغط على الزناد الذي أدى إلى مَقتل الجندي. حكمت المحكمة العسكرية حينها عليهما بالإعدام، لكن تم وفيما بعد تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد. ليخفف رئيس الدولة شمعون بيرس بعدها عقوبة السجينين لـ40 عامًا. تنقلَّ ماهر خلال مُدة سجنهِ بين عدة سجون، ولكن على عكس ابن عمه فشل بالتميز والقيادة.

اشترك باعداد هذا الخبر، كلٌ من يهوشوع "جوش" برينر وجاكي خوري.

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