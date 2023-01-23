عصابات الإجرام تعقدُ رايات الصُّلح، هَزلَت!

كان الجوّ في المركز الجماهيري في البعنة، احتفاليًّا ومتوتّرًا في الوقت نفسه. حيث توافد العشرات إلى المركز ليجلسوا في القاعة فيما تواجدت بعض سيّارات الشرطة في الخارج وعلى مدخل القرية. ولكن لا عِلم لنا إذا ما منحت تلك بعض الأمان للسكّان الذين يتعرضون للعنف يوميا. جلست على المنصة بعض شخصيات المجتمع العربي حاملة بُشرى سارة.

حدث ذلك الشهر الماضي خلال يوم خريفي، حار جدّا. كان ذلك اليوم عيدا محليًّا. حيث أعلن الوجهاء خلاله عن هُدنة بين شِقي عائلة حَصارمة. لمن لا يعرف انقسمت عائلة حصارمَة إلى شقين ثم قام كل طرف بتجنيد"متعهّدين" لتصفية أفراد الطرف الآخر. حصدت هذه الحرب الطاحنة خلال السنوات الثلاث الأخيرة أرواح 13 شخصًا بالإضافةً إلى العديد من الجرحى. دخلت الهُدنة التي ستمتد ثلاثة أشهُر إلى حيّز التنفيذ، ليتم في نهايتها تداولها وتحويلها لتسوية طويلة الأمد. يعني"صُلحة" وفق التعبير المحليّ. لم تكن هذه حالةً فريدة من نوعها، فمع تفاقُم الإجرام في المجتمع العربي وفشل الشرطة الذريع في الآونة الأخيرة، أزداد عدد "التسويات" في المجتمع العربي - على حسناتها وسيّئاتها.

كان الشيخ هاشم عبد الرحمن، رئيس بلدية أمّ الفحم السابق ورئيس لجنة المفاوضات اليوم، مَن حَمل بُشرى الاتّفاق في البِعنة. جلس إلى جانبه في لجنة الصُّلح أعضاء مَجلسَي البعنة ودير الأسد. لكن، ولسخرية الأقدار غاب أفراد عائلة حَصارمة عن هذا الاجتماع، خوفا من أن يَطالهم سوء. حيث صرح أحد المقرّبين إليهم لجريدة "هآرتس" قائلا: "لم يغادروا بيوتهم منذ ثلاث سنوات. إنّهم يعيشون في الخَفاء، بل وتحولت بيوتهم لثكنات مُحصنة، كاميرات مُراقَبة، حواجز، هذه ليست حياة".

עברו לתצוגת גלריה الشيخ نور الدين يقين، الذي كان ضحية إطلاق نار تسبب بِشللهِ خلال اجتماع الاعلان عن الهُدنة צילום: פאדי אמון

ينطبق الأمر أيضًا - وكما تشيرُ قصّة الشيخ نور الدين يقين الذي يشغل منصب إمام المسجد في القرية - على أفراد الحلقة الثانية، الثالثة، وغيرهم من سكان البِعنة. حيث أطلق مجهولون النار عليه في آذار الماضي بُعيدَ انتهاء صلاة الظُّهر في المسجد. أُصيب الشيخ إصابةً بالغة في جزء جسمه الأسفل، الأمر الذي تسبب بشللهِ. لم تكن للشيخ أي علاقة بهذ النزاع. لكنّ ارتبط وبحسب أقوال الشرطة اسم ابنه بنزاع ما في القرية، وعليه تم إطلاق النار عليه. لم تعتقل الشرطة ورغم مرور تسعة أشهُر على الحادثة أي مُشتبهين. قال الشيخ يقين في هذا الشأن لصحيفة هآرتس: "قلتُ وحين نقلوني في سيّارة الإسعاف للمستشفى، إذا كان دَمي سيوقف هذه الحرب فأنا مستعدٌ للموت".

لكن، لم توقف تلك الحادثة الحرب، فقد أحرق مجهولون بعض سيّارات أسرة اليقين وأطلقوا النار على بيته لكن لم يُصب أحد بأذى هذه المرّة. لكن اليقين متفائل حيث قال: "سترتاح عائلتي الآن، لا أنا فقط. مررنا بفترة عصيبة جدا، كانت حياتنا كابوسا مستمرا بسبب التهديدات المتواصلة". من جهتهِ صرح رئيس المجلس المحليّ السيد علي محمود خليل قائلا لهآرتس: "طالَ هذا النزاع كلّ بيت في البِعنة تقريبًا. ما حدث ليس سهلًا، لكننا نرغب بفتحِ صفحة جديدة".

مرّ على الهدنة المذكورة أعلاهُ نحو ثلاثة أسابيع فقط، لكن ما زال الهدوء يعم القرية. شكلت هذه الصلحةُ نجاحًا معينا، بل وزادت من شعبية رجال الصُّلح. حيث صرح وفي هذا السياق الشيخ هاشم عبد الرحمن أحد وجهاء الصُّلح في أمّ الفحم لصحيفة"هآرتس" قائلا: "أدّى إخفاق الشرطة في القضاء على العُنف بالاضافة لانتشار السلاح في كلّ مكان، إلى تفضيل السكان التوجه للجان الصُّلح بدلًا من الشرطة". تنجح هذه "التسويات" بحسب بعض الآراء بفرض هدوء مؤقت في الكثير من الحالات.

עברו לתצוגת גלריה "لم نفكر وخلال هذه الحرب سوى بالدفاع عن أنفسنا وعن أولادنا"، محمّد عبد القادر والد الأسرة צילום: פאדי אמון

تتواجد لجان الصُلح في كلّ مدينة وقرية عربيّة تقريبًا، تتضمن تلك عادة رجال دين ووجهاء من سكان البلدة. ولكن، ولمن لا يعرف ضمت هذه اللجان في صفوفها مجرمين (حاليّين أو سابقين) . تبدأ لجنة الصُّلح مساعيها في معظم الحالات مع بِدء النزاع العنيف، أي بعد إطلاق النار أو بعد جريمة القتل الأولى. يحاول أفراد اللجنة الحديث مع شخصيات مُقرَّبة أو مع أشخاص يمكنهم التأثير على المتورّطين من الأطراف المتنازعة. تسير الأمور وفي معظم الحالات، بالطريقة نفسها تقريبًا. حيث تبدأ مساعي الوِساطة - في حالات القتل- بعد انتهاء أيّام الحداد أملًا في تهدئة النفوس قليلًا. وعليه وفي حال رغب الطرفان بعقدِ "صُلحة"، فعليهم الالتزام بقواعد اللجنة التي تشمل التالي: التوقّف عن الحديث عن الأخذِ بالثأر أو السعي إليه، بل واستبداله بالحديث عن التعويضات. تطلَب اللجنة أحيانًا من القاتل مغادرة المدينة أو القرية. لا تتوجّه وفي معظم الحالات الأطراف المتنازعة للشرطة، لتتم تسوية الموضوع بعيدًا عن أعيُن القانون.

كان المثال الأبرز، ما حدث في الطيبة عام 2012. حيث نجحت لجنة الصُّلح حينها بالتوصل لتسوية أنهت الصراع الدموي الذي امتد 15 عامًا بين عائلة الحريري وعبد القادر وحصد أرواح ما يقارب الـ 70 شخصًا. قال محمّد عبد القادر والد الأسرة لصحيفة "هآرتس": "لم نفكر وخلال هذه الحرب سوى بالدفاع عن أنفسنا وعن أولادنا". لم يندم عبد القادر على التوقيع على هذا الاتفاق، بل واعترف أن الاتفاق أوقف سفك الدّماء. حيث قال لصحيفة "هآرتس: " الثأر ليس رِبحا".

يشارك عبد القادر منذ ذلك اليوم في لجان صُلح تُعقد في الطيبة والمنطقة. صرح عبد القادر ومن خلال تجربته قائلا "لهآرتس"، البدايات سهله جدا، حيث تُعبر الأطراف المتنازعة خلالها عن رغبتها بالتوصل لحل ينهي الصراع. لكن "يتغلّب عليها الأنا" لاحقًا.

كان هذا ما حصل في البعنة، خلال جولة القتال السابقة بين شِقي عائلة حَصارمة. فقد وقّعَ الطرفان خلال عام 2018 على اتفاق صُلح، لكنه ومع الأسف لم يصمد سوى عامَين. بل وانتهى بالقتل! يدّعي بعض الأشخاص المنتمينِ للطرفَين أنّ القواعد لم تكن واضحة وأنّ بعض المجموعات لم تلتزم بالاتّفاق. جرَّ هذا القتل، أعمال عُنف عديدة استمرّت لنحو ثلاث سنوات. حيث صرح الشيخ عبد الرحمن وفي هذا الشأن: "الأمور هشّة للغاية. يجب أخذ الكثير من الأمور بعين الاعتبار، فقد يتسببُ خطأ صغير بحمّام دماء".

المُصالَحة السيّئة

لم يقف وخلافًا للاتّفاق الأخير، خلف اتّفاق عام 2018 "وجهاء" أو رجال دين. بل كانت العصابات مَن قامت بهذه المهمة. لكن، لم تكن هذه مشاركتها الأولى في لجان المُصالَحة في السنوات الأخيرة. يدور الحديث في بعض الأحيان حول أشخاص ذوي صيت تساهم المصالحة برفع شأنهم، أو زيادة أموالهم! لكن، قامت وفي حالاتٍ أخرى عصابةٌ إجراميّة بتأدية وظيفةَ اللجنة، لتجني مئات آلاف الشواقل.

עברו לתצוגת גלריה "الأمور هشّة للغاية. قد يتسبب خطأ صغير بحمّام دماء"، الشيخ عبد الرحمن צילום: פאדי אמון

يشكلُ ما جاء أعلاه جزءا بسيطا من المشكلة. حيث صرحت فداء شحادة، مركِّزة نساء ضدّ السلاح وأمّهات من أجل الحياة لصحيفة هآرتس قائلة: "يؤدي الصُّلح أحيانًا إلى تفاقُم الوضع. حيث تتدخّل في هذه العملية جهات إجراميّة، وتختلط الأموال والخُوّات (الخاوة) لتضطَرّ العائلات لدفع مبالغ خيالية. تتجه ومع الأسف الشديد الكثير من العائلات العاديّة لطلب العون من رجال صُلح، لكنها وفي نفس الوقت تجهل هوية مَن يقف وراءهم. ليتورطوا في نهاية المطاف مع العصابات الإجراميّة".

وصلت هذه المسألة في الصيف الماضي إلى مسامعِ لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في إسرائيل. وعليه صاغت تلك أنظمة إجبارية معينة لتسري على كلًّ لجان الصُّلح في أرجاء البلاد. شملت تلك مقاطعة كل الأشخاص الذين تربطهم علاقات وثيقة بعصابات الإجرام. لكن، ما زال الوقت مُبكرا لمعرفة مدى نجاعة هذه الخطوة. من جهتها قالت شحادة وصلتني حالات عديدة عقدت فيها العصابات رايات الصلح. وتابعت قائلة: "يدفع البعض أحيانًا للِجان الصُّلح للتأكّد من اتخاذ قرار ما. هذا تطبيع اجتماعي للعصابات".

بحسب شحادة تتلاعُب هذه العصابات بقواعد اللعبة، حيث تمنح كل طرف تعاملا مختلفا. تابعت شحادة قائلة: "تستند هذه التسويات على فروقات معادلة القوى، حيث يتنازل لأضعف يتنازل. وعليه تدفع العائلة الأضعف مثلًا 100 ألف شاقل كتعويض عن القتل، بالمقابل تدفع العائلة الأقوى فتدفع 50 ألفًا مقابل شأن أكثر خطورة.

קורבנות הסכסוך בין משפחות חסארמה אבראהים אחמד חסארמה, בן 65, נרצח בבענה ב-6 בדצמבר 2019

ג'מאל חסארמה, בן 60, נרצח בבענה ב-27 בדצמבר 2019

מוחי אלדין בדראן, בן 33, נרצח בבענה ב-12 במארס 2020

יוסף חסארמה, בן 60, נרצח בבענה ב-26 במאי 2020

אומיה טיטי, בת 58, נרצחה בטעות בבענה ב-4 באוקטובר 2020

חוסיין חאמד, בן 30, נרצח בבענה ב-1 בנובמבר 2020

חאפז סנעאללה, בן 29, נרצח בדיר אל-אסד ב-11 באפריל 2021

אחמד סנעאללה, בן 23, נרצח בדיר אל-אסד ב-11 באפריל 2021

סלים חסארמה, בן 44, נרצח בבענה ב-15 באוקטובר 2021

מוחמד חסארמה, בן 36, נרצח בבענה ב-5 בנובמבר 2021

מוחמד סנעאללה, בן 43, נרצח בדיר אל-אסד ב-13 ביוני 2022

עלי חסארמה, בן 28, נרצח בבענה ב-1 ביולי 2022

אנס בכרי, בן 22, נרצח בבענה ב-21 ביולי 2022

تكمن المشكلة ووفقًا لشحادة، أيضًا في سلوك سلطات الدولة، التي تغضّ بدورها الطرف عمّا يجري على أرض الواقع. حيث صرحت شحادة قائلة: "يحيلُ بعض رجال الشُرطة، الضبّاط، مراكز الشرطة أو رؤساء البلديّات المتنازعينَ للجان الصُّلح دون التحقق من هويتهم وهوية داعميهم. أخبَرني أحد الأشخاص أن لجنة الصلح طلبت منه التوجه لرجال العصابات لأنّها لم تستطع حلّ مشكلتهِ. ليتم كلّ هذا تحت ستار رايات الصُّلح".

خطر دائم

ننوه أن صُلحَ عائلة حَصارمة قد تم تحت إشراف رجال دين، ناشطين من المجتمع العربي، لجنة إفشاء السلام (التابعة للجنة المتابعة) برئاسة الشيخ رائد صلاح، زعيم شقّ الحركة الإسلاميّة الشماليّ. كان أحد أعضاء لجنة الصُّلح شوقي أبو لطيف، رئيس مجلس الرامة المحليّ والذي يملك اطّلاعا واسعا بصدد هذه المسألة. فقد تورطت عائلته سابقا بنزاع دامٍٍٍٍِِِ، بل وراح أخوه ضحيةً لهذا النزاع الدامي. قال لطيف خلال مراسم إعلان الهدنة الاحتفاليّة: "أعي جيدا معنى الفقدان. يسقط أبرياء كُثر جراء هذه الصراعات، إمّا عن عَمد وإما خَطئا".

لا يتوقف الموت في المجتمع العربي. بل ويشمل المجتمع العربي اليوم، وبحسبِ تقديرات الشيخ محمود الجابر أحد شخصيات الصُّلح البارزة، على نحو 30 نزاعًا داميًا مستمرّا لم تنجح لجان الصلحِ بحلها.

עברו לתצוגת גלריה "يدفع البعض أحيانًا للِجان الصُّلح للتأكّد من اتخاذ قرار ما. هذا تطبيع اجتماعي للعصابات"، فداء شحادة צילום: אלון רון

ومع ذلك، حاول أبو لطيف بثّ بعض التفاؤل في قاعة المركز الجماهيريّ في البِعنة. حيث قال: "يتحتم علينا منحُ الناس أملًا بالحياة. فقد قُتل أكثر من 20 شخصًا خلال هذا الصراع، لكننا نجحنا بالتوصُّل إلى صُلح أرسى السلام منذ 2016 حتى اليوم، ما منع سقوط المزيد من الضحايا. لقد استخلصنا العبر اللازمة ولن نعود لسفكِ الدماء".

עברו לתצוגת גלריה "طال هذا النزاع كلّ بيت في البِعنة تقريبًا، علي محمود خليل رئيس مجلس البعنة צילום: פאדי אמון

رد الشرطة: "تشكّل عملية تسوية النزاعات أداة وِقائية معروفة في المُجتمَع الإسرائيلي، يشارك فيها قادة شعبيّون، رؤساء سلطات محليّة، ومختصّون في المجال، وذلك بهدف الحفاظ على حياة الناس. الشرطة الإسرائيلية على دِراية بعمل لجان الصُّلح، بل وتربطها علاقة وثيقة بها وبقادة المجتمع العربي. نُؤكّد عبر هذه المنصة أنّ الشرطة تؤدّي مهمّتها كهيئة تطبيق قانون على أكمل وجه، لكنها ليست طرفًا في عملية الوساطة، لأن وظيفتها استكمال الإجراءات الجنائية".

לכתבה בעברית: בלי נקמה ומשטרה, עם פיצויים ו"הגליה": הצצה לדיוני הסולחה בחברה הערבית