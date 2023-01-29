مجلس الوزراء يُعلن: سنحرمُ عائلات مُنفذي العمليات من حقوقهم الاجتماعية

اتخذ مجلس الوزراء الأمني الليلة (الأحد) سلسلة من القرارات ردًا على عمليات إطلاق النار التي حدثت خلال الفترة الأخيرة. يحاول مجلس الوزراء، من بين عدة أمور أخرى، سن قانون يتم بموجبه حرمان عائلات مُرتكبي العمليات من حقوقهم الاجتماعية بالاضافة إلى تعجيل منحِ تراخيص سلاح للمدنيين. يهدف هذا القرار إلى تسليح "آلاف المدنيين". بالاضافة إلى ذلك قرر مجلس الوزراء اليوم نقاش قانون سحب بطاقات هوية أفراد "عائلات المخربين الذين يدعمون الإرهاب"، إغلاق منزل مُنفذ عملية القدس "فورًا تمهيدًا لهدمه".

كما وأعلن مجلس الوزراء عن رغبته بتعزيز وجود قوات الشرطة والجيش وتوسيع نطاق الاعتقالات بهدف "جمع السلاح". بالاضافة إلى ذلك أعلن المجلس الوزاري ردًا على الهجمات أنه سيتخذ خطوات هدفها "تعزيز الاستيطان". صرح مصدر مُقرب من الحكومة لصحيفة "هآرتس" قائلا: "يشمل جدول أعمال المجلس الوزاري عدة اقتراحات تتعلق بتعزيز الاستيطان. سيقوم رئيس الوزراء بنقاشها خلال هذا الأسبوع من أجل البدء بالتخطيط واتخاذ الخطوات اللازمة". وفي الوقت نفسه، سيناقش مسؤولون قانونيين خلال الأيام المقبلة طرقَ تعزيز العقوبات ضد عائلات مُرتكبي العمليات.

صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية النقاش أنه ينوي إصدار أمر بإغلاق وهدم منازل مُرتكبي العمليات من خلال إجراءات عاجلة لم يتم اتباعها سابقا، وأضاف قائلا: "سيكون رَدنا قويا، سريعا ودقيقا. سنستهدف كل من يحاولون المَساس بنا".

أكد نتنياهو أن الحكومة غير مَعنية بالتصعيد، لكنها "جاهزة لكل السيناريوهات". من جهته صرح مسؤول سياسي رفيع المستوى، أن مجلس الوزراء سيتناول موضوع توسيع نطاق اعتقالات أفراد عائلات مُرتكبي العمليات ومعاونيهم. أما بن جفير ونتنياهو فأوضَحا قبل بدء النقاش أنهما ينويانِ إصدار أمر بإغلاق منازل مُرتكبي العمليات فورًا وفق قرار مستشارة الحكومة القانونية.

لمن لا يعرف يشكل قرار حرمان عائلات مُرتكبي العمليات من التأمين الوطني، محاولة جديدة لسن قانون طرح سابقا لكنه لم يحظَ بالاهتمام الكافي في الماضي بسبب جَدل دارَ حول نجاعته وضرورته. لكن، صرح نتنياهو عن رغبته بدعم اقتراح حرمان عائلات مُرتكبي العمليات من مخصصات التأمين الوطني. سيحرم هذا الاقتراح، أقارب مُرتكبي العمليات المَيتين من الحصول على معاش أرامل أو استحقاقات تأمين من الدولة. درست حكومة بينيت-لابيد هذا الاقتراح قبل بضعة أشهر، كما ووافقت الكنيست عام 2017 على مبادرة مماثلة خلال القراءة الأولى.

من جهته صرح التأمين الوطني أن معظم مُرتكبي هذه العمليات- استنادا للمعلومات التي جمعها بنفسه وللمعلومات التي أدلى بها جهاز الشرطة - ليسوا من سكان دولة إسرائيل وعليه لا يحصلون على مخصصات التأمين الوطني أصلا. حصلت ثلاث عائلات مُرتكبي عمليات خلال 2019-2022 فقط ، على مخصصات أطفال ليصل إجمالي المخصصات المدفوعة لمُرتكبي هذه العمليات خلال هذه السنوات لأقل من 20 ألف شيكل. يحرمُ التأمين الوطني اليوم كل شخص ارتكب جريمة قومية أو فعلا إرهابيا، من مخصصات التأمين. بل ويحرم كل من توفى جراء هذه الجرائم من معاش تقاعدي، مُخصصات للزوجة المتوفاة، معاش وَرثة، بدلِ معيشة، منحة وفاة، مخصصات دفن ومخصصات عجز عن العمل.

صرح التأمين الوطني وبالإضافة إلى ذلك أن كل السجناء على خلفيات قومية، لا يستحقون الحصول على معاش شيخوخة حتى بعد إطلاق سراحهم. يشمل هذا الحرمان كل من ارتكب جَرائما أمنية على خلفية قومية أو إرهابية لكن تم إطلاق سراحه خلال صفقة تبادل أسرى حرب أو مفاوضات سياسية، بل ويستمر حتى موعد انتهاء فترة محكوميتهم. لكنه وفي حال قضى هؤلاء كل فترة عقوبتهم، فيسخصِم التأمين الوطني 50٪ من مخصصاتهم لحظة الإفراج عنهم.

עברו לתצוגת גלריה رئيس الحكومة في موقع العملية البارحة צילום: אוהד צויגנברג

من جهته طالب الوزير بن جبير وقبيل اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية، ومن خلال إجراء عاجل سنَّ قانون يسمح بإصدار عقوبة إعدام بحق مُرتكبي العمليات. لمن لا يعرف، يحق اليوم للمحاكم العسكرية فرض عقوبة من هذا النوع في حال موافقة ثلاثة قضاة على القرار - وهو الشرط الذي حالَ سابقا دون اتخاذ قرارات مماثلة في هذا الشأن. يطالب نصُّ الاقتراح الذي روجَت له الأحزاب اليمينية خلال السنوات الأخيرة، السماح للمحاكم بفرض عقوبة الإعدام أيضًا من خلال أغلبية قضاة نسبية لا إجماعية فقط. لكن، أعرب الشاباك في السابق عن معارضته الشديدة لهذه الخطوة، مُدعيا أن أحكام الإعدام لن تشكل رادعا كافيا بل على العكس قد تُشجع هجمات مساومة مستقبلية.

يحاول نتنياهو من جهته دعمَ اقتراح "ترحيل عائلات مُرتكبي العمليات"، وهو اقتراح يحتوي في الواقع على اقتراحين آخرين مختلفين لا يُزودان الحكومة بأدوات جديدة، بل يُعززان صلاحياتها الحالية. يدعو القانون الأول وزير الداخلية إلى استخدام سلطته، من أجل سحبِ تصاريح إقامة أفراد عائلات الضالعين بعمليات إرهابية في القدس الشرقية. أما القانون، الثاني فيطالب وزير الدفاع بإصدار أوامر للإدارة المدنية بتعميم تعليمات تتعلق بتحركات وتنقل أفراد عائلات الفلسطينيين الضالعين بعمليات إرهابية، أي منعهم من دخول المنطقة (ج) أو عبور الخط الأخضر إلى داخل إسرائيل.

صرح بن جفير ونتنياهو أنهما يطمحان إلى زيادة عدد المدنيين المُسلحين من خلال تعجيل إجراءات الموافقة على آلاف طلبات للحصول على تراخيصِ سلاح. استغرقت وفي نيسان الماضي- مع بدء الموجة الإرهابية الحالية- الموافقة على طلب الحصول على رخصة حِيازة أسلحة نارية نحو أسبوعين. بل وبلغت نسبة الطلبات التي عالجتها السلطات المسؤولة حوالي 65٪. وعليه تم ومنذ ذلك الحين تمديد متوسط مدة علاج هذه الطلبات لأربعة أشهر بسبب ازدياد عددها عقبَ هجمات آذار ونيسان. قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الأمن الداخلي لصحيفة "هآرتس"، أن الأسباب الكامنة وراء وقف إجراءات الحصول على تراخيص غالبا ما تشمل الهدوء الأمني، دفع الرسوم، تقديم المستندات الطبية، واشتراط الحصول على موافقة الجهات الطبية والشرطة.

עברו לתצוגת גלריה قوات الشرطة في موقع العملية في القدس צילום: אוהד צויגנברג

قامت الوزارة وخلال الأشهر الأخيرة، بالتمعن مجددا بمعايير الحصول على تراخيص امتلاك أسلحة نارية، لتعلن عن نيتها بعرض هذه التغييرات على لجنة أمن الكنيست الداخلية. قامت الوزارة بذلك عقب التماس قدمه تحالف "المسدس على طاولة المطبخ- Gun on the Kitchen Table"، الذي يشمل مجموعة منظمات اجتماعية تدعو للحد من عدد تراخيص السلاح المدنية لأن زيادتها قد تساهم بازدياد عدد حالات الانتحار والقتل داخل الأسرة.

يحمل اليوم- وبحسب قسم الأسلحة النارية التابع لوزارة الأمن القومي الإسرائيلي- ما يقارب الـ 150 ألف شخص تراخيصا لحيازةِ سلاح. لكن لا يشمل هذا الرقم تراخيص أفراد قوات الأمن، الجيش الإسرائيلي، الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. كما ولا يشمل الأسلحة التي يحملها حراس الأمن العاملين في المؤسسات الحكومية.

باستطاعة كل إسرائيلي خضع لتدريب قتالي مستعملا بندقية 07، كل جندي احتياطي برتبة رائد أو ملازم فما فوق مع امتيازات إضافية، بحسب المعايير الحالية الحصول على رخصة سلاح ناري. لكن يحاول بن جفير خفض سقف هذه المعايير، لتشمل كل من اجتازوا تدريبات عسكرية مفتوحة لا قتالية ونعني هنا رماة بنادق 05 و 03. إلى جانب ذلك يفكر بن جفير بتوسيع هذه المعايير بحيث تسمح للقاطنين في المدن المختلطة الحصول على الأسلحة بغض النظر عن ماضيهم العسكري.

לכתבה בעברית: החלטות הקבינט: שלילת זכויות ממשפחות מחבלים וזירוז רישיונות לכלי נשק