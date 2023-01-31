الكنيست تصادق على سحبِ جنسية مُرتكبي العمليات بأغلبية 89 عضوا

صادقت الكنيست بكامل هيئتها مساء الإثنين في قراءتها الأولى وبدعم من 89 عضوا، على مشروع قانون يتم بموجبه سحبُ جنسية أو إقامة ناشطين إرهابيين ممن يتلقونَ مُخصصات من السلطة الوطنية. تقف وراء هذا الاقتراح أحزاب الإئتلاف والمعارضة على حد سواء بِدءا من الصهيونية الدينية، الليكود، عُوتسماه يهوديت، يَهدوت هَتوراه، يش عتيد وحتى المعسكر الرسمي الوطني. وافق وكما جاء أعلاه على هذا الاقتراح 89 عضو كنيست وعارضه فقط ثمانية أعضاء.

سيتم ووفقًا لهذا الاقتراح إلغاء مكانة أشخاص سُجنوا في إسرائيل ويتلقونَ مكافأة أو راتبًا من السلطة الفلسطينية أو من جهة تنوب عنها. بل وستقوم السلطات الإسرائيلية بابعادهم لمناطق حكم السلطة الفلسطينية أو لقطاع غزة. سيتم وبحسب هذا الاقتراح تطبيق هذه الإجراءات تبعا "لضوابط وتوازنات" معينة، تفاديا للمساسِ بحقوق الإنسان التي ينطبق عليها القانون.

سيُبلغ وزير الداخلية ووفقًا لهذه الالية المقترحة الأشخاص الذين ينوي سحب إقامتهم أو جنسيتهم أن بنيتهِ التوجه للمحكمة الادارية للقيام بذلك. لتقوم المحكمة من جهتها باتخاذ قرار بشأن هذه القضية في غضون 30 يومًا. يقوم وزير الداخلية وفي حال سحبِ الجنسية أو تصريح الإقامة، بإبلاغ الأشخاص الذين صدر بحقهم هذا القرار ليمنحهم فرصة لطرح ادعاءاتهم. جاء في نص القانون أيضا التالي: لن يُبقي القانون الأشخاص الذين حصلوا على أموال أو تعويضات من السلطة الفلسطينية، بلا جنسية أو مكانة قانونية بسبب إلغاء تصاريح إقامتهم الدائمة.

עברו לתצוגת גלריה عضو الكنيست أوفير كاتس:" سَنَسنُ هذا القانون ونحقق العدالة" צילום: אוהד צויגנברג

بادر لهذا القانون أعضاء الكنيست أوهاد طال، أوفير كاتس، ساران هَسخل، سِمحا روطمان، عوديد فورر، زئيف إلكين، يانون أزولاي، مئير كوهين، موشيه سولمون، ليمور سون هار ميلخ، ألموج كوهين، عيدان رول، ميراف كوهين، يوآف سيجلوفيتز وغيرهم. صرح كاتس وخلال نقاش الاقتراح بين أعضاء اللجنة الخاصة التي بادرت لسّن للقانون : "علينا تفادي الأخطاء، وإن وقف وراء هذه العمليات منظمات إرهابية أو أفراد. أعدُ العائلات الثكلى المتواجدة هنا أو التي تشاهدنا- أننا سَنسن هذا القانون ونحقق العدالة".

לידיעה בעברית: בתמיכת 89 ח"כים, אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לשלילת מעמד ממחבלים ערבים