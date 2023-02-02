فَلتدفعوا أولا ضريبة انضمامي للاحتجاجات ضدّ الانقلاب القضائيّ

قالت الأديبة المصريّة النسويّة نوال السعداوي في مقابلة أجرتها مع الموقع المغربي Hespress في نيسان 2013 التالي: "لا يمكن الفصلُ بين النضال من أجل حقوق النساء والنضال ضد جميع أشكال القمع والدكتاتوريّة، سواءٌ كانت دكتاتوريّة داخليّة تمثّلها أنظمة سُلطويّة أم دكتاتوريّة خارجيّة تتمثل في الأنظمة الكولونياليّة ومشاريعها". انطبع هذا القول في ذهني، ولا يزال صداهُ يتردّد في عقلي حتى اليوم.

يتظاهر ومنذ أسابيع آلاف المواطنين الإسرائيليين احتجاجا على الاتقلاب القضائي الذي تعتزم الحكومة إحداثه. وكلّما تصاعَدت وتيرة هذه الاحتجاجات، برز للعيان غياب المواطنين العرب. يناقش المجتمع العربي وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات امكانية اتساع هذه الاحتجاجات لتشملَ النضال ضدّ الاحتلال والتمييز المُمنهَج. أنا على يقين من أنّ خطّة وزير العدل ياريف ليفين، ستمسُّ بالنساء والأقليّات تحديدا، بل وأنا على يقين أيضا أني لن أشارك بأيّ نضال لا يشمل المكوّنات الوطنيّة. فهذا النضال الذي تحول لحديث الساعة، ليس إلا نضالا من أجل ديمقراطية محدودة الضمان. وأعني هنا ديمقراطية تُرسخ الوضع الراهن، وتعتبر الديمقراطية الإسرائيلية حِكرا على اليهود. أتوقّع كمُواطِنة فلسطينيّة، أن تتضمن هذه الاحتجاجات دعوةً إلى دَمَقرطة كاملة للدولة، لتشمل مكانة مساوية لجميع المواطنين بالاضافة لإنهاء الاحتلال.

يُطالبني المتظاهرون بالانضمام إلى الاحتجاج الحاليّ، بلا قوميّة وبلا أجندة سياسيّة. ببساطة لأن هذا النضال على الأقل ظاهريًّا، ليس ضد الاحتلال. تتساءلون بالطبع ماذا يعني هذا المَطلب الصادر عن بعض مُنظِّمي هذه الاحتجاجات وأعني هنا الامتناع عن رفعِ العلَم الفلسطينيّ خلال هذه الاحتجاجات؟ الجواب بسيط، نحن كفلسطينيين مُطالبينَ بالتنازل عن هويتنا بل ومُطالبينَ بالتخلي عن النضال الذي خضناهُ منذ قيام دولة إسرائيل، لأنّ مَطالبنا لا تحظى باجماع يهوديّ داخليّ. يُعبر العلَم الفلسطينيّ عن الاعتراف بهويّتنا الوطنيّة، بل وبنظري يرمز لانتمائي إلى شعبي وعليه فحضورهُ في الحيز العام يعني حضور هويتنا الجَمعيّة كفلسطينيين. لذا فإن دلَّ تقبُّل رفع علَم فلسطين من طرفِ الأغلبية، فهو يدلُّ على تقبل هويّتنا كأقليّة أصلانيّة وكمُواطنين مساوين في الدولة.

سَيرسِخ الصراع من أجل إنقاذ المنظومة القضائيّة بنظري – في حال نجح – الوضع الراهن. ما أعنيهِ هنا، استمرار المساسِ بحقوق المواطنين الفلسطينيين في الدولة، تأبيد الاحتلال، والحفاظ على الفوقيّة اليهوديّة في جميع مناحي الحياة يشمل ذلك المَحاكِم. فلن تحقق المنظومة القضائيّة الإسرائيلية، وعلى رأسها المحكمة العليا، العدالة للفلسطينيّين. بالفعل، فالمحكمة العليا يا سادة أفضل مثال على ترسيخ وحماية التشريعات العنصريّة التي شَرعنت الاحتلال وكفلت استمراره. كان هذا ما حصل مثلًا عقب سنًّ قانون القومية وعقب قرار رفض التماس سكّان أمّ الحيران.

وعليه يا سادة، ما الذي يجب أن يحدث كي أشعر بالانتماء لهذا النضال وانضم للاحتجاج؟

أوّلًا، علينا الإجماع مُسبَقًا على ماهيّة هذا النضال. يتحتم على هذا النضال بنظري التمحور - وبدلا من صراعات القوى الطاحنة بين المُعسكَرات السياسيّة اليهوديّة حول طابع الدولة - بتحويل هذه الدولة إلى مؤسسة ديمقراطيّةً تقوم على المساواة وطرح آليات تعتبر المواطنين العرب متساوين في الحقوق ولا تُخضع حقوقهم لاختبارات ولاء.

ثانيا، عليَّ التنويه هنا أنّ عدوّ المواطنين الأوّل - بغض النظر عن الجنس، الدين والقوميّة - هو الاحتلال. وعليه يتحتم على الاحتجاجُ رفعُ لواءَ هذا النضال، فلن تقوم للديمقراطيّة قائمة الاحتلالُ مستمرًّا.

ثالثا، يتحتم على هذا النضال الاعتراف بهويّة المواطنين العرب الجَمعيّة؛ الاعتراف بهم كأقليّة أصلانيّة ذات حقوق متساوية؛ ومنح شرعيّة لرُموزهم، تراثهم، وتاريخهم - لا التعامل معهم كَتهديد. كما وينبغي وعلى المستوى العملي إدراك العلاقة الوطيدة بين النضال من أجل الديمقراطية والمساواة، وبين مشاكل المجتمع العربي كالإجرام؛ العُنف الاعتراف بالقرى مَسلوبة الاعتراف في النقب.

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يتحتم على المتظاهرين أن يدركوا أن الطريق لانضمام المواطنين العرب للنضال من أجل الدفاع عن قيَم الدولة، تمر عبر توحيد النضالات. لا يمكن فصلُ النضال ضدّ النظام القضائي عن النضال ضدّ التمييز المُمنهَج الراهن، مقاومة الاحتلال، أو النضال من أجل حصول النساء على حقوق متساوية. إن قبول الهويّة، الرموز والاعتراف بالنضالات التي تخوضها الأقليّة الفلسطينيّة في إسرائيل ما هي إلا "ضريبة"، يتحتم على الأغلبية دفعُها كي نصبح شركاء في النضال من أجل مجتمَع يقوم على المساواة الحقيقية.

وأخيرا يا سادة، لا يمكن الفصل بين النضالات حان وقت النضال من أجل كلّ شيء - كانت هذه رسالة نوال السعداوي. وعليه فإذا أدرك مُنظِّمو الاحتجاجات جوهر هذه المقولة، فقد نتوصل إلى إنجازات عدة.

الكاتبة هي مُديرة شريكة في قسم المجتمع المشترَك في جمعية "سيكوي - أُفق"، التي تعمل على تعزيز المساواة والمجتمَع المشترَك بين المواطنين العرب والمواطنين اليهود.

למאמר בעברית: מה צריך לקרות כדי שאצטרף למאבק בהפיכה המשפטית?