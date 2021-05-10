بدأ الأمر كاعتقال روتيني، وانتهى بتحقيق وتهمة بالاغتصاب

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לכתבה בעברית: זה התחיל כעוד מעצר שגרתי, זה נגמר בחקירה של קצינים על אונס

يقدم لكم ملحق هآرتس محاضر التحقيق.

كان هذا التحقيق أحد التحقيقات الأكثر حساسية خلال السنوات الأخيرة. أما الشُبهات فتمحورت باصدار أمر من قِبل بعض عناصر المخابرات، ضباط جيش إسرائليين وجنديتين بإجراء تفتيش داخل الأعضاء الجنسية لشابة فلسطينية. كانت هذه واقعة استثنائية، بل وشاذة أيضًا، الأمر الذي دفع المدعي العام لعقد جلسة خاصة للنظر في حيثيات القضية. قال أحد المشاركين في تلك الجلسة: "ستحقق محكمة العدل في هاج بالقضية في حال تقاعسنا عن فعل ذلك".

حدثت هذه الواقعة عام 2015، خلال توقيف شابة فلسطينية ربطتها وبحسب ادعاء جهاز المخابرات الإسرائيلي علاقة بحركة حماس. طلب عناصر جهاز المخابرات مصادرة بطاقة السيم الخاصة بها، لكنهم قرروا عدم الاكتفاء بإجراء تفتيش عادي. وعليه توجّهوا إلى قائد اللواء، الذي أوكل مهمة التفتيش لطبيبة عسكرية، انضمت إليها لاحقا جندية. أدخلت الطبيبة أصابعها في مهبل المُشتبه بها، بينما فتشت المجندة الأخرى في فتحة الشرج.

أنوه، بأنّ هذا التفتيش كان مخالفا للقانون، بل ولم يستند إلى أي معلومات استخباراتية تشير بشكل لا يدعو للشك بأن الشابة خبأت بطاقة السيم داخل جسمها. لم تكن الشابة قنبلة موقوتة، لم تشكل خطرًا فوريًا ولم يكن هناك ما يدعو لاتخاذ إجراء متطرف كهذا. أذهلت هذه الواقعة العاملين في مصلحة السجون، الذين أشاروا بأن هناك اجراءات بديلة في هذه الحالات كسجن المتشتبه بهم إنفراديا إلى أنّ يُخرجوا الغرض بأنفسهم، وفي حالات نادرة، يُنقل الأسير إلى المشفى بهدف إخراج الغرض بمساعدة إجراء طبي.

شارك في عملية التفتيش العنيفة هذه كلٌ مِن مركّز لواء (وهو يوازي في رتبته مقدّما في الجيش)، محقّق ومركّز آخر في الخدمة، قائد لواء في الجيش، قائد كتيبة، قائد سرية، طبيبة ومجنّدة. لم يعتقد أي منهم أن هذا الأجراء ينطوي على تجاوز لكل الخطوط الحمراء. كما ولم يعتقد أي منهم أنّ هذا التفتيش قد يقود إلى تحقيق في واقعة اغتصاب ووطء. قررت لجنة التحقيق الأسبوع الماضي وبعد مرور ست سنوات على الحادثة، أغلق الملف ضد جميع المتورطين لانعدام الأدلة الكافية. عَلم مُلحق هآرتس أن رئيس جهاز المخابرات عرض على مركّز اللواء وعلى المحقق عام 2017 وقبل إغلاق التحقيق، العمل على إغلاق القضية دون اتخاذ أي إجراءات جنائية في حال وافقا على الاستقالة. لكن، رفض الإثنان وبنصيحة من محاميهما الاستقالة واستمرا بالخدمة، بل ورقي الُمركز لمنصب اخر في سلك المخابرات. كما وتابع قائد اللواء، الذي قاد بعض الوحدات الخاصة خدمته. من المتوقع أن يكتفي الجيش بتوثيق هذا السلوك غير اللائق بملفه الشخصي فقط.

الآن، ومع إغلاق الملف، يكشف ملحق هآرتس محاضر التحقيقات.

***

"كان هذا التوقيف صدمة بالنسبة لي"، قالت الطبيبة التي استدعيت للإدلاء بشهادتها في تشرين الثاني 2017، بعد مرور سنتين على حدوث الواقعة. وفقًا لأقوالها، صدر هذا الأمر عن فرد من أفراد جهاز الأمن العام، ولكن تعذر عليها تذكر تذكر تسلسل الأحداث. حيث قالت وخلال التحقيق :"لا أذكر بالضبط من طلب مني إجراء التفتيش المهبلي. لا أذكر شيئا عن الواقعة، يبدو أن صدمتي كبيرة إلى درجة إنني كبتت ما حدث لكني استبعد ذلك. أتذكر أنني اعتذرت منها".

أدلت الطبيبة بشهادتها أمام فريق محققين عسكريين خاص وأمام طاقم محققين يعمل في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش). اعترفت الطبيبة أمامهم قائلة: "أدخلت أصابعي بمقدار نصف سنتيمتر حتى سنتيمتر واحد". وتابعت:"ولأنّني لم أشعر بالراحة، لأني سببت لها ألما شديدا، توقفت عن ذلك. أعتقد أنّها أنّت متألمة وسألتني بالإنجليزية ما الذي أفعله؟ عندها، فقط تراجعت للخلف".

أفادت المُدعية حينها بأنّها سألت الطبيبة خلال التفتيش: "كيف يتماشى ما تفعلينه فيَّ مع القسم الطبي الذي أديتيه كطبيبة؟"، طأطأت الطبيبة برأسها ردا على هذا السؤال. لكنها وخلال التحقيق، بدت أكثر ثقة بنفسها.

المحقق: ألديك صلاحية لإجراء تفتيش من هذا النوع؟

الطبيبة: بالطبع، فأنا طبيية وضابطة، تلقت أمرًا بفعل ذلك. فهمت أن الأمر هام، لذلك قمت بتنفيذه. أذكر أيضًا أنّ الشابة سألتني بالإنجليزية، "ماذا الذي تفعلينه، أنا عذراء"!

المحقق: من أعطاكِ الأمر بإجراء تفتيش مهبلي عنيف كهذا، أكان هذا عنصرا عسكريا أم أمنيا (شاباك)؟

الطبيبة: لا أذكر جيدا، عادة أعمل فكري قبل القيام بأي عمل. لم يصعقني الأمر كثيرًا. أأسعدني ذلك؟ ليس كثيرًا، لكن قيل لي أنها إرهابية تنتمي لحماس، لذا افترضت أنّ هناك سببا جديا وراء الأمر، فلن يطلب القادة المسؤولين مني فعل ذلك دون مبرر. نفذتُ الأمر، لكني وبعد مراجعتي لنفسي ولما فعلته أعتقد أنه كان من الأفضل عدم الإقدام على هذا الفعل."

المحقق: ألم تعتقدي حينها أنّ هذا الأمر غير قانوني؟

الطبيبة: كلا، لم فأنا لم أسبب لها أي ضرر صحي، فعلت ذلك حفاظًا على كرامتها. كان قيامي بهذا العمل بنفسي الخيار الوحيد، ثم أنني لا استطيع التشكيك بصحة الأوامر".

أدلت وفي غرفة أخرى داخل مكاتب قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، مجنّدة السّرية بشهادتها وقالت إنّ مُركّز اللواء هو من أعطاها الأمر بالتفتيش المهبلي. وأفادت خلال التحقيق معها بأنّها فهمت أنّ الأمر صدر عن "رجل مخابرات برتبة عالية".

"طلب مني إجراء تفتيش داخلي. سألته ما إذا كان يقصد التفتيش بواسطة إدخال الأصابع من الأمام والخلف، أجابني بنعم. أغلقتُ الباب وسألتُ الطبيبة إذا ما كانت تود إجراء التفتيش بنفسها، فأجابت بلا. رددت الشابة الفلسطينية على مسامعنا طوال الوقت أنّ الأمر مهين، بل وطلبت مني أن إجراء التفتيش دون النظر وافقت ذلك. نفذت التفتيش بطريقة محترمة، وقفت، ومن ثمة انحنيت وقمت بتفتيشها. أجريت التفتيش المهبلي أولا. أدخلت إصبعًا واحدا ولم أجد شيئًا. من ثم أجريت تفتيشًا شرجيًا، ولكنني فعلت ذلك بلطفٍ شديد، لم أدخل الأصبع بأكمله".

المحقق: كيف كان ردّ فعلها؟

المجندة: لم تقل الكثير. في البداية قالت: "لا أريد، لا أريد"، من ثم شرحت لها أنني مضطرة للقيام بذلك واعتذرت منها. أجرت الطبيبة التفتيش بعدي ولم تجد هي أيضا شيئًا. كنت نرتدي قفازات. كان الموقف مركبا، لكن كان عليّ تنفيذ الأوامر.

المحقق: من أصدر أمر التفتيش الداخلي؟

المجندة: أعتقد أن الأمر صدر عن قائد السرية الذي تلقى بدوره أمرًا بذلك من رجل الشاباك. كان تأثير رجل المخابرات على مجريات الأمور محسوسا. أود بكل جوارحي الإيمان، أنّ قرار التفتيش نبع عن اعتبارات صحيحة.

المحقق: ادعت الطبيبة أنها كانت مَنْ أجرى التفتيش الداخلي. ما رأيك بهذا الادعاء؟

المجنّدة: نعم لكنها لم تفعل ذلك وحدها. ربما توترت قليلا بسبب الموقف، فالموقف كان مركبا حيث كررت الشابة على مسامعنا أننا نهينها. لكني، سمعتها تقول للشابة بالإنجليزية أنّها آسفة. أذكر أن لغة جسد الطبيبة دلت على صعوبة المهمة عليها. وأذكر أيضا أن المعتقلة كررت على مسامعنا عبارات كـ "هذا غير إنساني" وعبارات أخرى من هذا القبيل.

المحققة: أكرر مجددًا، من أصدر أمر التفتيش المهبلي، رجل المخابرات (الشاباك) أم قائد السرية؟

المجنّدة: قائد السرية. أذكر أني سألتهُ: "ماذا تقصد، تريدنا أن نفتش بأصابعنا؟" أجانب بنعم. سألته أيضا إذا ما كان يقصد التفتيش من الأمام والخلف، أجاب بنعم.

المحققة: لماذا طُلب من كلتيكما التفتيش؟

المجنّدة: أنا لا أقلل من أهمية التفتيش الذي أجريته، فأنا أعرف جسد المرأة وأعرف ما يجب فعله، ولكنني أعتقدتُ حينها أنّ معرفة الطبيبة بامكانيات التخبئة أوسع. وعليه، أجرت الطبيبة التفتيش للتأكد".

المحققة: أهناك صلاحية قانونية لإجراء تفتيش من هذا النوع؟

المجنّدة: كان القائد الذي أعطاني الأمر مصدر الصلاحية بنظري، وما أنا إلا عبد مأمور.

المحققة: ألم يكن هذا التفتيش مخالفًا للقانون؟

المجنّدة: أنا أحب الناس جدًا وأميل لتصديقهم. كان الشخص الذي أمامنا شخصا سيمس بمواطنين أقسمت بأني سأدافع عنهم. رغم أنّني لم أشعر بالراحة، إلا أني كنتُ مجبرة على تنفيذ الأوامر".

***

حُكم على الشابة بالسجن لفترة قصيرة بعد التوقيف والتفتيش المهبلي العنيف الذي مرت به. اتهمت الشابة المذكورة الضالعين بالحادثة بالاغتصاب، بل وقدمت شكوى ضدهم لكنها وعدا عن ذلك رفضت التعاون. أطلق سراحها عام 2017، ولكنها اعتقلت مجددًا. لكن، وفي هذه المرة قررت المسؤولة عن ملف الشكاوى ضد محققي الشاباك، جانا مودزغفرشفيلي زيارة الشابة الفلسطينية في السجن وإقناعها بتقديم شكوى رسمية. استغرق هذا اللقاء الاستثنائي ساعات طويلة- لكم أن تتخيلوا شمل هذا اللقاء المتناقض من جهة امرأة متهمة بالانتماء لمنظمة إرهابية، ومن جهة أخرى مدعية عسكرية سابقًة وملازما أولا في الخدمة الاحتياطية. وافقت وفي نهاية المطاف، الشابة الفلسطينية على الاقتراح.

لا يمكننا الإفصاح عن تفاصيل أخرى كي لا نكشف عن هوية الشابة الفلسطينية، فلا علم لأفراد عائلتها بالواقعة. وكما هو معلوم فإن عدد النساء الفلسطينيات اللاتي يعتقلن في الضفة الغربية قليل، وعليه فمن شأن أية معلومة الكشف عن هويتها. كما وحُذفت أسماء المتورطين في هذه الواقعة وحذف اسم المنطقة العسكرية التي عملوا فيها. ولكن يمكننا القول إنّها شابة مثقفة، قررت لاحقا وبعد إطلاق سراحها مغادرة البلاد. أنا على يقين أنها لم تكن لتدلي بشهادتها في حال تم تقديم لوائح اتهام ضد الضالعين بالواقعة. أفاد الأشخاص القلائل الذي تحدثوا معها في هذا الشأن، بأنّ الواقعة سببت لها صدمة. وللسخرية وُجدت بطاقة السيم في غرفتها بعد تفتيش دام 40 دقيقة فقط!

عندما وصلت تفاصيل الواقعة إلى طاولة المدعي العام في حينه شاي نيتسان، عن طريق مسؤولة الشكاوى ضد محققي المخابرات جانا مودزغفرشفيلي، لم يعتقد أحد أن هناك مدعاة أصلا لإجراء تحقيق فوري ضد جميع المتورطين! ولكن مودزغفرشفيلي أصرّت، قائلة لكبار المسؤولين في النيابة العامة: "إن لم نفتح تحقيقًا جنائيًا في واقعة كهذه، متى سنفعل ذلك؟"، وافقها نيتسان الرأي حينها.

أجمع المحققون في هذه المرحلة، أنّ التحقيق يجب أن يتمحور بالضباط الكبار الضالعين بالواقعة: قائدة الكتيبة، قائد السرية وقائد اللواء- وعناصر الشاباك الثلاثة- مركّز اللواء "يوسي"، مركّز المنطقة العسكرية "عوفاد" والمحقق "آفي" الذي انضم للتحقيق لا بالجنديتين.

تم إعلام رئيس الشاباك نداف أرغمان ورئيس الأركان العامة غادي إيزنكوت بأمر فتح التحقيق. كما وعيّن الرقيب دوبي شرتسر، من قسم التحقيق مع أفراد الشرطة، رئيسًا لفريق التحقيق الخاص. أشارت الوثائق التي قدّمها الشاباك بشكل قاطع، إلى انعدام أدلة تشير أن بطاقة السيم خُبئت داخل عضو الشابة الفلسطينية الجنسي. كان السؤال المركزي الذي شغلَ المحققين: مَن أصدر الأمر؟

صاغ فريق التحقيق التهمة بشكل ضبابي وعرفها كالتالي:"مشاركة بتفتيش يشمل فحصًا داخليا قسريا لفتحة الشرج والعضو الجنسي دون موافقة المعتقلة يشمل ذلك المصادقة على إجراءات التفتيش وتوثيقها خلافًا للقانون".

كان "عوفاد" والذي عمل مركّزا لعدة قرى فلسطينية بالضفة أحد شخصيات هذا التحقيق المركزية. وذلك لتواجده بجوار الغرفة وقت تنفيذ التفتيش، بحضور قائد السرية والمحقق آفي. اعترف عوفاد خلال التحقيق بأنّه أخبر قائد اللواء والمجنّدة أنّه سيُجرى "تفتيشا داخليا"، حسب مقتضى الحال. وتابع قائلا، أن يوسي مركّز اللواء من أصدر الأمر.

عوفاد:" أشار مركز اللواء وخلال حديثنا معا إلى ضرورة إجراء تفتيش شامل ودقيق في منزل المشتبه بها، بل وإجراء تفتيش جسدي أيضا إذا لزم الأمر". وتابع: "كان علينا إيجاد هواتف خلوية، بطاقات هواتف، بطاقات "سيم"، بطاقات ذاكرة تثبت تورطها وعلاقتها مع حماس في غزة. اعتقدت وبناء على خبرتي السابقة أنّ المشتبه بها ربما تخبئ بطاقة السيم داخل جسدها. تحدثت وخلال الاجتماع التمهيدي- التحضيري بالقاعدة العسكرية مع قائد اللواء، عن حساسية عن التوقيف والموضوع. بل وقلت قد نضطر لإجراء تفتيش في أماكن حساسة. تحدثنا عن ضرورة تواجد مجنّدة ذات خبرة وعلى قدر من الحساسية والمهنية لتنفيذ المهمة".

تحدّث عوفاد مع مُجنّدة السَّرية بشكل شخصي، وأشار خلال التحقيق: " أخبرتها أن الموضوع حساس وأن المسؤولية الملقاة على عاتقها كبيرة، وشرحتُ لها تقنيًا ما الذي يتوجب عليها فعله. كانت على وشك إنهاء خدمتها، بل وقلتُ لها أنها وفي حال أدت دورها على أكمل وجه سأوصي بضمها إلى طاقمنا. لاحقا طلبت منّي تلك المُجندة أن أوصي عليها حين تقدمت لأحد المناصب، ولكن الأمر لم يتقدّم. شعرت المجنّدة بأنّنا نثق بها وكانت مُنفعلة عند إقبالها على إجراء التفتيش، أخبرني قائد اللواء لاحقا أنّه أوكل المهمّة لأفضل مُجنّدة عنده".

المحقق: وماذا حدث بعد ذلك؟

عوفاد: ذهبنا إلى موقع الاعتقال، وتحققتُ من هوية المشتبه بها. كانت البداية عادية وهادئة جدًا. أجرى آفي تحقيقًا ميدانيًا، ثم تفتيشا شاملا في غرفتها وفي المنزل كلّه، ولكننا لم نجد بطاقة السيم. وفقًا للتعليمات التي تلقيتها والتي أوضِحت للجيش مسبقًا، كانت الخطوة التالية إجراء تفتيش جسدي. استدعيتُ المجنّدة وقلت لها أن وقت التفتيش أزف، أذكر المجنّدة الأخرى التي تواجدت معها في الغرفة لحراستها. أغلقتا الباب، وبقيتُ أنا، المحقق وحارس الأمن خارجا. بدأت المجندة بتنفيذ مهمتها ووافتنا بالتفاصيل عبر الباب. باشرت بنزع ملابسها، من ثم انتقلت إلى مرحلة التفتيش في المناطق الحساسة، بناءً على الإرشاد الذي تلقته مسبقًا. أجري التفتيش باستخدام قفازات، ولم يسفر عن شيء.

المحقق: من اتخذ قرار إجراء تفتيش على أعضاء المشتبه بها الحساسة في حال عدم ايجاد السيم؟

عوفاد: "لا أذكر، ولكنني أؤكد لك أنّني تلقيت تعليمات بذلك من مركّز اللواء، يوسي ومن المحقق الذي رافقني."

المحقق: سأسأل بشكل أوضح. مَن طرحَ فكرة التفتيش؟

عوفاد: لم تكن هذه فكرتي، فأنا خاضع لمركّز اللواء. علمتُ بأمر التوقيف قبل بضع ساعات فقط. لا أستطيع الجزم بأنّ مركّز اللواء كان وراء إصدار الأمر أم أنّه صدر حينها عن المحقق الذي رافقه. ولكني متأكد أنّ مركّز اللواء كان على علم بأمر التفتيش الداخلي، لأنّ الأمر ربما صدر عنه أو أنّني أعلمته بذلك بنفسي. كانت تلك المرة الأولى التي أتلقى فيها تعليمات للقيام بمثل هذا الأمر. أجرينا في السنة الماضية ورشة عمل تمحورت بالمرونة النفسية، تحدثت من خلالها عن هذه الواقعة التي أزعجتني، فقد كانت واقعة استثنائية. اعترضت المشتبه بها على هذا التفتيش، فلم ترغب بطبيعة الحال أن نقوم بمثل هذا العمل. لا أعرف ما الذي حدث في الغرفة، ولكنها بالطبع اعترضت فقد علت الأصوات بالغرفة حينها.

المحقق: هل كتبت تقريرًا بالتفتيش؟

عوفاد: نعم.

مع الأسف، لم يقل عوفاد الحقيقة، حيث لم يكتب أحد تقريرًا بالواقعة. قال عوفاد مبررا بعدها:" كان هذا خطأ، حيث لم يرغب أينا بالتستر على الواقعة".

المحقق: من المخول بالمصادقة على هذا الإجراء؟

عوفاد: أكيد ليس أنا!

المحقق: أكانت الشابة قنبلة موقوتة؟

عوفيد: لا أملك الأدوات الكافية للبت في ذلك.

استغرق التحقيق وقتًا طويلًا، أصر عوفاد خلاله أنّ التفتيش كان إجراءًا معقولًا. حيث قال: "لم أعتقد للحظة أن الأمرغير قانوني. بل بالعكس بدا منطقيًا لاستناده على معلومات استخباراتية ولأوامر تلقيتها من مديري، أو أبلغته به".

المحقق: أتعني بذلك أنه وفي حال استدعيت المحقق آفي إلى هنا وسألته عن أمر التفتيش، فسيعترف أنه كان على علم مسبق بالتفتيش؟

عوفاد: نعم.

لاحقًا، عندما تعذّر على عوفاد أن يحسم أمره ويقرر أيهما أصدر الأمر يوسي أم عن آفي؟ أشار المحقق إلى احتمال إصدار عوفاد لأمر التفتيش المهبلي العنيف، لكن أجاب عوفاد على هذا الاتهام قائلا "أقدّر بل وأرجح أني لم أفعل ذلك من تلقاء نفسي". وتابع: " كان آفي بحسب تقديري من طلب إجراء التفتيش الداخلي، وحصلت أنا على مصادقة المركّز يوسي على ذلك".

ادعى آفي وخلال التحقيق معه، أنه علم بالأمر فقط خلال حدوث الواقعة. آدعى عوفاد لاحقا: "هذا غير صحيح"!

المحقق: وما الذي دعاه للكذب؟

عوفاد: لا أعرف.

***

في تلك الأثناء، وصلت أدلة إضافية عن تورط يوسي في القضية. حيث أخبر قائد اللواء المحققين:"وصلتنا معلومات استخباراتية أن شابة قدمت من غزة ونقلت بطاقة سيم مشفّرة تابعة لحماس". وتابع:" كان علينا اعتقالها وإجراء تفتيش داخلي في حال لزم الأمر. دار الحديث عن إجراء تفتيش داخلي، على ضوء الأنباء التي وردت حينها من الشاباك. لم يكن ذلك اعتقالا اعتياديًا، بل استثنائيًا. أخبرتُ الجميع وخلال الاجتماع التمهيدي- التحضيري أننا أن لم نجد بطاقة السيم، وأن هناك موافقة على إجراء فحص داخلي. قمنا أيضًا باستدعاء مساعِدة طبيبة، واتفقنا أن يتم التفتيش بحضور نساء فقط".

المحقق: تلقيتَ إذًا تعليمات من قِبل الشاباك قبل الاجتماع التوجيهي؟

قائد اللواء: نعم. تلقيتُ تعليمات هاتفية من قبل مركّز اللواء يوسي. وقع على عاتقنا ايجاد بطاقة السيم، كان هذا أهمّ ما في الأمر. كما وقيل لنا أن بطاقة السيم قد تكون مخبوءة في مناطق حساسة. وعليه، قررتُ استدعاء طبيبة لأنّ الموضوع حساس، وكان علينا تجنب المساس بكرامة أية امرأة قدر المستطاع. كان ذلك الموضوع الرئيسي في سيرورة المصادقة على الإجراء، نظرًا لحساسية الموضوع وطبيعته المركبة. نطرق مركّز الشاباك الذي حضر عملية المصادقة على الإجراء إلى هذا الموضوع.

المحققة: أفهم من ذلك أنّ التفتيش في الأعضاء الحساسة كان أمرا عاديا؟

قائد اللواء: إطلاقًا، كانت تلك المرة الأولى التي أصادف فيها إجراء من هذا النوع. في اللحظة التي فهمت فيها أن الإجراء استثنائي، فحصتُ إذا ما تمت المصادقة عليه من قبل الوحدة العسكرية كما وفحصت قانونية وضرورة الأمر مع يوسي والشاباك.

المحققة: أتعرف نص القانون المتعلق بهذا الإجراء؟

قائد اللواء: من وجهة نظري يحدد الشاباك ضرورة هذا الإجراء، بل ويحدد القانون الذي يسري عليها. لم يكن هذا الإجراء شاذا بنظري، وذلك لأنه جاء على ضوء معلومات استخباراتية. لو كان لدي أدنى شك أني خالفت القانون، لأوقفت المهمة. ولكن بما أنّها صدرت عن الشاباك، لم املك إلا تنفيذها.

المحققة: ألم تجد الأمر غريبًا؟

قائد اللواء: تساءلتُ، سألتُ وفحصت، وهذا ما فعلناه. حين تلقينا المهمة، بدا الأمر غريبًا بعض الشيء، ولذلك استفسرنا عنه. سمعتُ عدة مرات أنهم يخبئون المخدرات في مناطق حساسة. ما دمت أعمل مع الشاباك، فإنّ ذلك لن يفاجئني.

المحققة: أيجوز لك أصلًا إصدار أمر بإجراء تفتيش داخلي لطاقمك؟

قائد الكتيبة: لا أملك صلاحية كهذه. لكن كانت هذه مهمة أوكلها وصادق عليها الشاباك وكل الجهات المسؤولة عني، وعليه أعطيت الجنود تعليمات بتنفيذ المهمة، كما فهمتها حينها.

المحققة: أشمل الطاقم شخصا مهنيا يحدد عمق التفتيش؟ كم؟ أين؟ كيف؟ مع مصباح كاشف؟ بدون مصباح كاشف؟ مع قفازات؟ بدون قفازات؟

قائد اللواء: لم أخض في هذه التفاصيل. كان لدينا طبيبة وضمن الطاقم طبيبة، وعليه فلم تكن هناك حاجة للخوض في هذه التفاصيل. افترضت أنّه بحكم مهنتها ستكون الأفضل للاجراء وللموقف.

المحققة: وما رأيك بذلك اليوم؟

قائد اللواء: أعتقد أنّ التفتيش الذي قمنا به، كان الإجراء الصحيح. ولو عاد بي الزمن للوراء كنت سأقوم بنفس الإجراء. ولأنني أخضع للتحقيق للمرة الثانية على التوالي حول هذه الواقعة، أعتقد أنني سأحرص في المرة القادمة على طرح مزيد من الأسئلة بهدف المعرفة، ولكن ليس لأنّ الإجراء كان شاذا حينها.

المحققة: أتعمل فكرك عادة عندما يوكل إليك الشاباك مهمة ما، أم أنك تنفذ التعليمات التي تتلقاها؟

قائد اللواء: نعم، لكن في حدود المعقول. ردًا على سؤالك، خدمتُ سابقا في وحدات عسكرية ونفذت عمليات قتل بأمر من الشاباك.

كادت هذه الجملة الأخيرة التي تفوه به قائد اللواء أن تقود إلى تحقيق عسكري إضافي. حيث رأى البعض رأى البعض أنّها اعتراف يحتاج تقصيا عميقا، ولكن وفي نهاية المطاف لم تتوقف اللجنة عندها.

أضاف قائد اللواء:"لا أعني أني لا أملك حق الاعتراض أو طرح الأسئلة. لقد فعلتُ ذلك، ولكن كان علي تنفيذ الأوامر. شرح لي يوسى أنّ التفتيش الداخلي ضروري على ضوء المعلومات الاستخباراتية التي تلقيناها. تمت المصادقة على المهمة بناءً على طلب مُركز اللواء، الذي قال لي حينها أن هناك احتمالًا كبيرًا بأنّ المُشتبه بها قد خبأت بطاقة السيم في مناطق حساسة من جسدها".

المحققة: إذًا، طالبك الشاباك بإجراء تفتيش في مناطق حساسة وقمتَ بذلك؟

قائد اللواء: بدا لي ذلك منطقيا.

المحقق: وماذا لو أمرك الشاباك بدلاً من التفتيش في المناطق الحساسة، تصويب مسدس نحو رأس والد الشابة الفلسطينية؟

قائد اللواء: لا، هذه أفعال محظورة، أنا على يقين من ذلك فأنا أعمل في هذه المهنة منذ 25 عاما.

المحقق: فكيف لم تعرف إذن أن التفتيش في مناطق حساسة محظور؟

قائد اللواء: أعتقدتُ أن الأمر ممكن على ضوء المعلومات الاستخبارية.

في هذه المرحلة، عُرضت أمام قائد اللواء شهادة عنصر شاباك إضافي كان ملمًا بالمعلومات الاستخباراتية التي جُمعت قبيل الاعتقال. صرح هذا العنصر ومن خلال شهادته يالتالي:"لم أسمع من قبلٍ عن تفتيش داخلي. يقوم الجيش أحيانا ببعض الممارسات غير اللازمة لإثبات كفاءته. لسنا مُخولين بإجراء تفتيش من هذا النوع، كما ولم يكن لدينا أصلا أية معلومات تستدعي إجراء تفتيش داخلي قسري- عنيف، كان يجب إجراء تفتيش عادي وروتيني. لم أصادف إجراء مشابها، كنت سأتذكر حتمًا هذه الحادثة لو وصلت معلومات استخباراتية استثنائية عن تهريب بطاقة سيم في مناطق حساسة".

"لا أفهم ذلك"، أجاب قائد اللواء. " لقد تم التحقيق بالقضية بل وتم التوصل إلى الحقيقة".

المحقق: دعني أبسط لك الأمر، لقد أدخلن أصابعهن في أعضائها الجنسية. من أصدر أمرًا بذلك؟

قائد اللواء: صادقتُ على إجراء تفتيش في المناطق الحساسة الأمامية والخلفية بناءً على طلب الشاباك.

أدلى قائد الكتيبة بأقوال مشابهة، حيث قال للمحققين:" اشتبه الشاباك بأن المتهمة تخبئ بطاقة السيم في مِهبلها". وتابع: "ردًا على سؤالكم، شمل التفتيش المهبل والمؤخرة بالطبع. قالت الطبيبة أنها تستطيع التفتيش بإصبعها، وطلب مني قائد اللواء أن أولي هذا الإجراء انتباهًا اضافيا".

لم يرافق قائد الكتيبة جنوده أثناء تفتيشهم المنزل، ولكنه سأل أسيساهم التفتيش بزيادة الضغوط على المعتقلة. قال لاحقا:" ظننا في حينه أنّ الأمر ممكن. قيل إنّها ربما تخبئ بطاقة السيم في مهبلها، لذلك وجب التفتيش في الفتحات أيضًا. تلقيت أمرًا وافترضت أنّه قانوني. ساد في حينه الانطباع بأننا سنمنع حدوث عملية تخريبية، ولذلك هناك إشارات حمراء وأخرى مبدئية، إلى جانب حياة المحاربين المعرضة للخطر. دعونا لا ننسى إنّها مخرّبة".

***

أشار التحقيق بشكل تدريجي، أن مركّز اللواء يوسي كان وراء إصدار أمر التفتيش. أفاد قائد اللواء والمركّز أنهما تلقيا الأمر منه. ولكن يوسى، الذي تواجد في منزله عند التوقيف، أنكر ذلك جملة وتفصيلا. حيث قال وخلال التحقيق معه :"لم أصدر قط أمرًا من هذا القبيل فهذا محظو. لا أعرف شيئًا عن الموضوع ولا أذكر حدوث أي واقعة استثنائية خلال توقيف المُشتبه بها".

المحقق: أنت تكذب، كنت على عِلم باجراء تفتيش داخلي. وها أنت تتورط بأكاذيب إضافية!

يوسي: لم أصادق على أم تفتيش في المهبل وفتحة الشرج.

محقق: اسمعني، لو كانت مُبرر لإجراء تفتيش مهبلي، لما حضر اليوم أيّ عنصر من عناصر الشاباك. وعليه، كُن واقعيا واقعيًا فأصابع الاتهام موجهة نحوك.

يوسي: ربما أخبرتُ قائد اللواء إنّ هذه الشابة خطيرة، وأن هناك معلومات استخباراتية بشأنها وعليه يجب إجراء تفتيش دقيق. ربما استخدمتُ كلمة "داخلي" خلال حديثي معه. فتجربتي السابقة مع المعتقلات تشير أنهن قد يخبئن الأغراض في حمالات الصدر إلخ... لذلك أصريت على حضور مُجنّدة وقت الاعتقال والتوقيف."

المحقق: أتعتبر نفسك شخصا مهنيا وجديا؟

يوسي: نعم

محقق: إذن أخبرني كيف لشخص جدي التفوه بهذه الترهات؟ أعنيتَ حينها تفتيش ملابسها لكن وبدون قصد انتهى الأمر بالتفتيش في أعضائها الجنسية؟

يوسي: مجرد سوء تفاهم.

قرر رئيس فريق المحققين، الرقيب شرتسر، مواجهة يوسي بسائر الأشخاص الضالعين بالواقعة. وعليه استدعيَ لنفس الغرفة التي مكث فيها يوسي شخصية بارزة من سلك الشاباك وقائد اللواء الذي أوقع به.

سأل المحققون اللواء:" أأقدمت على تنفيذ تفتيش مِهبلي وشرجي دون أمر من الشاباك؟". أجاب قائد اللواء بالنفي بالطبع. توافقت إجابته مع ما صرح به سابقا عندما سئل أأساء فهم ما طلبه منه يوسي؟ حيث قال الأخير:"طلب مني يوسي الاستعداد لإجراء تفتيش داخلي".

تابع يوسي إنكاره طبعا لاصدار الأمر حيث قال: "أنا رجل أمن منذ سنين طوال، أنا مصدوم مثلكم بالضبط".

المحقق: أخرجتَ الفليم برمته وتدعي الآن أنك متفاجئ ومصدوم؟

يوسي: لا، أنا لم أملك أصلا صلاحية لإصدار أمر كهذا، هناك قانون في هذه الدولة!

المحقق لقائد اللواء: أكان رجل الشاباك مَن أصدر الأمر بإجراء تفتيش داخلي، وكان يقصد بذلك تفتيشًا جسديًا، بينما فسرتَ الأمر على أنه مطلب بتفتيش داخلي؟

قائد اللواء: لا.

هنا، قاطعه يوسي مندفعًا، مدعيا أنه لم يصدر أمرا كهذا واحتدم النقاش حتى وصل الصراخ.

قائد اللواء: لم أكن لأقدم على هذا الفعل دون طلب من الشاباك. لم تكن هناك حاجة لإدخال الأصابع، كان علينا إيجاد السيم الذي شككنا بوجوده داخلها. هذا ما أشار إليه الشاباك.

يوسي: عضو حساس، نعم، ولكن ليس عضوها الجنسي.

سأل رئيس فريق المحققين قائد اللواء: ادعى يوسي أنه لم يتفوه حينها بشيء قد يرمز إلى إجراء تفتيش قسري للأعضاء الجنسية. أفعلت أكثر مما ينبغي؟ وقررت الاستعداد لإمكانية إدخال الأصابع، أم أنك تكذب. لنكن صريحين معك، هذه هي السيناريوهات المطروحة!

قائد اللواء: فهمت أنّ علينا الاستعداد لإجراء تفتيش داخلي. بل واستنتجت بأنّ "داخلي"، عَنت تنفيذ إجراء لايجاد بطاقة سيم التي قد تكون مخبأة في المهبل- كانت هذه رسالة الشاباك.

يوسي: لا أذكر أنّي طلبت وخلال مدة خدمتي إجراء تفتيش شرجي أو مهبلي بما في ذلك إدخال أصابع في جسد امرأة. لم أفعل ذلك إطلاقا، فكلمة داخلي قد تعني أيضًا حمالة الصدر والملابس الداخلية.

قائد اللواء: لكنكم تحدثتم عمن وجوب إخراج بطاقة سيم مُخبأة في مهبل الشابة أو في مؤخرتها.

يوسي: أقلتُ ذلك بنفسي؟

قائد اللواء: قلتَ سابقا أن هذا ما فهمته! لا أذكر متى بالضبط، ولكنني فهمت من محادثتي مع رجل الشاباك أنّ المُشتبه بها تخبئ بطاقة السيم داخل أعضائها الحساسة أما في مهبلها أو مؤخرتها وأنّ هناك حاجة للتفتيش. لكن وردًا على سؤالك، أكان التفتيش استنتاجا شخصيا بلا أوامر، فإجابتي هي لا.

***

قاد تشبُّث الأطراف كلّ بشهادته المحققين لاقتراح استخدام جهاز كشف الكذب. وافق قائد اللواء، بينما أفادت بعض المصادر بأنّ يوسي رفض ذلك بتاتا. سُئلَ قائد اللواء ما إذا تلقى من يوسي أوامرا بإجراء تفتيش داخلي قسري بالمهبل وبفتحة شرج الشابة الفلسطينية، فأجاب بنعم. كان وبحسب فحص جهاز الكذب صادقا.

غداة يوم المواجهة مع قائد اللواء، أجريت مواجهة بين يوسي ومرؤوسه، عوفيد. وهنا أيضًا، بلغت المواجهة في بعض اللحظات حد الصراخ.

المحقق: عوفاد، أأصدرت للمجنّدة تعليمات بإجراء تفتيش داخلي قسري؟

عوفاد: نعم

المحقق: أنفذت خلال عملك مهامًا من تلقاء نفسك، دوعلم قائدك؟

عوفاد: لا

المحقق: يوسي أأصدرتَ لعوفاد أوامرا هاتفية مباشرة أو غير مباشرة، بإجراء تفتيش داخلي قسري يشمل تفتيشا للأعضاء الجنسية بحثًا عن بطاقة سيم؟

يوسي: لا، لم أصدر أوامرا بتفتيش داخلي.

رئيس فريق المحققين: أيتبلى عليك قائد اللواء وعنصر الشاباك؟

يوسي: كلا. أنت لا تبحث عن الحقيقة. كل ما تريده من اليوم الأول هو اتهامي بأمور لم أقم بها أساسا.

رئيس فريق المحققين: عوفاد، أكان قرار التفتيش الداخلي قرار الجيش؟

عوفاد: لا.

المحقق ليوسي: ألا تعتقد أنك تلقي بالمسؤولية كلها على قائد اللواء وعلى عوفاد؟

يوسي: لا فالخلاف بيني وبين عوفاد لا بينهما. ربما سألني عوفاد قبل التفتيش بيوم أو يومين الأمر، بل وربما أخبرني عن نيته باجراء تفتيش داخلي قسري دون أن يستعمل كلمتي "مهبلي" أو "شرجي"، وقد أكون قد فلتُ وقتها "بالنجاح" وبذلك أكون قد أعطيتُ ضوء أخضر لإجراء التفتتيش.

المحقق: لا أفهم. أتسرد عليّ قصة جديدة الآن؟

يوسي: عوفاد، أسمحنا للجيش مرة بإدخال الأصابع؟ أو بإجراء تفتيش من هذا النوع؟

عوفاد: لا أذكر، سوى في هذه الواقعة.

المحقق: أحدكما كاذب إما أنت وإما عوفاد.

يوسي: قلتُ أن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم، فعلى ما يبدو قيل أن التفتيش سيكون داخليا.

عوفاد: لم أقم بذلك دون أمر من الجيش، لقد تلقيت أمرا ونفذته.

يوسي: ربما أصدرتُ امرا بإجراء تفتيش داخلي، لكن أساء الضالعون بالواقعة فهمه.

رئيس فريق المحققين: يوسي، لا يعقل أن يسيء كلاهما الفهم ألا تظن ذلك؟

***

خضع آفي للتحقيق وشدد مع بدء التحقيق أنّ أحدًا لم يشر إلى أنّ الشابة الفلسطينية تخبئ بطاقة السيم في عضوها الجنسي. فوجئ المحققون بادعاء آفي بأنّ المجندتين أجريتا تفتيشا داخليا قسريا على أعضاء الشابة الجنسية دون علمه.

حيث قال آفي:"دخلت المجنّدتان معها إلى غرفة جانبية وأجرتا التفتيش"، وتابع قائلا: "ومن ثمة خرجت المجندة الشابة من الغرفة وقالت م أجد شيئًا، تقول إنّها عذراء ردّ عليها عوفاد حينها قائلا أجننتِ؟" وفهم كلانا ما حدث بالغرفة. ثم طلب منعا عوفاد على عجلة أن تلبس الفتاة ملابسها، صدمنا من أنّها قامت بتعريتها، كان الأمر جنونيًا بنظرنا، أخبرناها أنّنا لم نكن نقصد ذلك. وتناولنا الموضوع في جلسة الطاقم باليوم الذي تلا الحادثة".

ناقضت هذه الرواية الشهادات الأخرى، ولكن آفي أصرّ على أقواله حيث صرح قائلا: "لم نقل للمجنّدة أبدًا أن تجري للشابة تفتيشًا داخليًا، كما ولم نطلب منها تعريتها. لو علمت أنّ هذا ما سيحدث، لمنعتُ ذلك".

ذُهل المحققون من هذه الرواية المُختلقة. وذلك لأن أربعة أشخاص ممن تم التحقيق معهم أفادوا بأنّ المجنّدتين تلقتا تعلميات واضحة لإجراء تفتيش قسري داخلي من قِبل قائد اللواء، قائد الكتيبة، قائد السرية والمركّز عوفاد. أوقف التحقيق، وسُمح لآفي بالحديث مع شقيقه، الذي شغل في السابق منصبًا مرموقًا في جهاز إنفاذ القانون. "نصحني بقول الحقيقة"، قال للمحققين عند عودته، لكنهم قوضوا قصته بأكملها.

رئيس فريق المحققين: من الوقاحة أن تجلس هنا وتلقي المسؤولية كاملة على عاتق المجنّدة المسكينة، يستحيل أن تُقدم مجنّدة على فِعل كهذا من تلقاء نفسها. كما ويستحيل في صفوف الشاباك القيام بأي إجراءات دون إبلاغ المسؤولين والحصول على موافقتهم. هل يعتبر تفتيش الأعضاء الجنسية أمرا مشروعا؟

آفي: لا أدري في أي عالم تعيشون، ولكن الشاباك لا يعمل بهذه الطريقة. تحدثت عن الموضوع هذا الصباح خلال جلسة العمل وضربت أنا وزملائي على رؤوسنا. وقلت يا لها من مجنّدة غبية، يكرهنا العرب بسبب غباء البعض".

دحض كل من قائد اللواء، قائد السرية وعوفاد، واحد تلو الآخر، روايته آفي المصدوم.

عوفاد: "كان آفي على علم بأمر التفتيش. بل وحضر الاجتماع التوجيهي وعملية الاعتقال. بدا واضحًا أن الطبيبة لم تتواجد بالموقع صدفةً، أما لمجندة فتلقت إرشادًا. تلقينا وقي نهاية المطاف أوامرا من جهة عليا ونفذناها لم تقم المجندتان بذلك دون أوامر".

آفي: في كل مرة التقيت فيها بعوفاد، كنا نسخر من غباء تلك المجنّدة.

عوفاد: أنوه بأنّ المجنّدة ليست غبية، فقد تلقت التعليمات ونفذت ما طلبه منها الشاباك. أعتقد أنّ آفي يكذب.

دحض الشاباك في اليوم التالي رواية آفي، حيث آدعى محققو الشاباك :"أنهم لم يسمعوا شيئا عن الواقعة". قال المحقق دنيس:"كنت سأتذكر أمرا بهذا الحجم من الحساسية"، وقال محقق آخر يدعى روسو:"كلا، لم يخبرنا آفي بهذا الأمر" وأفاد محققون آخرون بأنّ آفي لم يخبرهم بشيء.

توصل المحققون إلى استنتاجات قاطعة كان مفادها أن يوسي أصدر تعليمات بالتفتيش لقائد اللواء ولعوفاد، وانه ختلق روايته هذه ليتستر على هذه الواقعة الاستثنائية. بالمقابل، تعاون ضباط الجيش دون طرح أي أسئلة تذكر.

ولكن الوقت مرّ سريعا، ولم يدأب الجهاز على إصدار أي قرارات. في تلك الأثناء، خسرت مودزغفرشفيلي، ملازم أول في الخدمة الاحتياطية - والتي أقنعت الشابة الفلسطينية بتقديم الشكوى - منصب رئاسة قسم التحقيق مع أفراد الشرطة. أكدت جهات معينة في جهاز إنفاذ القانون أنّ إصرارها على التحقيق في القضية كان سبب خسارتها ذاك المنصب. ماطلت كيرين بين ميناحيم التي حازت على المنصب وآخرون بالجهاز باستكمال التحقيق.

تابع يوسي، الذي رفض اقتراح رئيس الشاباك بالاستقالة مقابل إغلاق الملف، عمله في المنظمة. أما آفي ورغم دحض روايته فتابع عمله وتلقى عوفاد توبيخًا ولكنه لا يزال بالخدمة.

صدر أمر قبل حوالي أسبوعين وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف على فتح التحقيق، باغلاقه لانعدام أدلة كافية ضد يوسي. كما وتقرر أيضًا إغلاق جميع الملفات ضد جميع الضالعين بالواقعة. لكن واجهت النيابة أيضًا صعوبة قضائية أخرى: حيث يحظر من جهة تطبيق قانون التفتيش المهبلي إلا بأمر من قاض وتحت إشراف طبيب نسائي، لكن هذا الحظر لا يسري على المناطق المحتلة. فما يحدث بالضفة الغربية يبقى بالضفة الغربية.

الردود

كان رد الشاباك التالي: "تم تدارس نتائج التحقيق من قِبل جهات قانونية مُتمرسة. تمت جميع المحادثات التي دارت مع العاملين خلال محاولات استيضاح الشبهات بالتنسيق مع النيابة العامة وبحسب تقديرات مسؤوليها. ننوه، أن الادعاء المذكور بالتقرير والذي راح إلى أن الجهاز سيسعى لإغلاق الملف الجنائي ضد الضالعين بالواقعة، غير صحيح".

كان رد الجيش الإسرائيلي التالي: " يأخذ الجيش هذه الواقعة على محمل الجد. أجرينا تحقيقا مفصلا وعميقا، بهدف الكشف عن الحقيقة. ورغم قرار النائب العسكري الرئيسي بأن الأدلة غيلا كافية لاتخاذ إجراءات جنائية، إلا أنه أوصى بالنظر بإمكانية اتخاذ إجراء تأديبي بحق الضابط برتبة مقدّم وصادق على عملية التفتيش. كما وأوصي أيضًا بأخذ سلوك هذا الضابط خلال هذه الواقعة بالحسبان، في كل قرار يتعلق خدمته في الجيش بمتابعته خدمته العسكرية".

كان رد النيابة التالي:" أجمع المحققون وبعد عدة جلسات أن هناك صعوبة بإثبات تورط الأطراف في ارتكاب فعل جنائي، بالمستوى الذي يستدعي محاكمة جنائية. وجدنا صعوبة بتحديد هوية الجهة التي أصدرت الأمر للكوادر الميدانية، بل ووجدنا صعوبة بتحديد فحوى الأمر الذي قاد إلى هذا التفتيش الداخلي القسري. أما بالنسبة لمعالجة الملف، لم يكن لدى المدعي العام في حينه متسع من الوقت لاستكمال مهمته قبل مغادرته منصبه، ولذلك حصل تأخير. بالإضافة إلى ذلك، رأت نائبة المدعي العام أنّ هذه الواقعة الخطيرة توجب معالجة جادة، ولذلك، قامت بتحويل قرارها إلى رئيس الشاباك لينظر في إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية ملائمة ضد جميع المتورطين".

לכתבה בעברית: זה התחיל כעוד מעצר שגרתי, זה נגמר בחקירה של קצינים על אונס

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