לא להתבלבל: זה סרט תדמית מחושב. אבל במרכזו עומדת דמות כובשת

השבוע בתרבות יום א', פודקאסט התרבות של "הארץ":

דאפט פאנק התפרקו, בילי אייליש מקבלת דוקו והסדרה החדשה על נוטריוס ב.י.ג עולה מחר בנטפליקס ■ הנשים שמאחורי "מסיבת רווקות" עשו זאת שוב ורוזמונד פייק מהממת כעושקת זקנים ■ סיבוב מהיר עם להקת בת שבע אונליין, "אנחנו מי שאנחנו" ודוקו מגוחך על סמוראים

הסדרות, הסרטים והספרים שדיברנו עליהם בתוכנית: דאפט פאנק - "הומוורק", "עדן" (2014), "בילי אייליש - העולם מטושטש" (אפל+), Biggie - I Got A Story to Tell (נטפליקס), "בארב אנד סטאר הולכות לוויסטה דל מאר" (אמזון), I Care A Lot (נטפליקס), "אנחנו מי שאנחנו" (הוט), "עידן הסמוראים" (נטפליקס)