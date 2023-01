אסור להשוות, אבל בעזרת העליבות הישראלית "המדובב" מזכירה את הסופרנוס

השבוע ב"תרבות יום א", פודקאסט התרבות של הארץ עם ניב הדס וגילי איזיקוביץ:

התחלנו את הפרק עם ההפתעה הגדולה בפרס ספיר. אך אחד לא ראה את זה קורה, הדממה באולם כשהכריזו מי זכתה בפרס הכי גדול בתרבות הישראלית היתה ממש יוצאת דופן, וסיפור הסינדרלה הזה הגיע לשיא.

המשכנו בעונה השנייה של "המדובב" שלמרות שיש בה שחקנים גדולים ותסריט טוב היא עוברת מתחת לרדאר. למרבה השמחה הסדרה הטובה הזו לא מנסה לחקות את סדרות הפשע הגדולות, או להראות את הפאר המזויף של הפשע הישראלי. היא עוסקת באזורים העלובים של ישראל, ודווקא בגלל זה, ונכון שאסור להשוות, היא מצליחה להזכיר את "הסופרנוס".

בהמשך דיברנו על "טיפול זוגי". זה יותר מדי אינטימי, זה יותר מדי נצלני, זה יותר מדי קרוב ואולי זה אפילו גועל נפש, אבל העונה החדשה הזו היא לא פחות ממכרת.

ובפתח הסיבוב המהיר זה סוף סוף קרה. זה אמנם היה כרוך באי אלו וירוסים, ולא מעט לעג מצדו של ניב, אבל - גילי גילתה בסוף השבוע עד כמה טד לאסו היא סדרה מצחיקה. בהמשך הסיבוב דיברנו על "החברים של סאשה" של גארי שטיינגרט, ועל הסדרה הספרדית "זכרי אלפא". את הפרק סגרנו עם המלצה על האלבום - all you can tweak שיגרום לכם לזוז.