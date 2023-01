השבוע ב"תרבות יום א", פודקאסט התרבות של הארץ עם ניב הדס וגילי איזיקוביץ:

כפי שהבטחנו בשבוע שעבר, היום נרחיב על "אבירם כץ", סדרה חדשה שעלתה בכאן 11, ולשם כך הזמנו את יוצרי הסדרה - דנה מודן ואיתן צור. דיברנו על גניבות ספרותיות, סאבטקסט ואגו של יוצרים, וגם על כוונת הממשלה לסגור את תאגיד השידור, ומה מסתתר מאחורי הטרללת הזו?

פודקאסטים נוספים:

בסיבוב המהיר טינפנו על "שרינקינג" (Apple TV+) וגם על "איזה אנשים" (Netflix), שיבחנו את הפודקאסט "We Were Three" וסיימנו בהמלצת מוזיקה.