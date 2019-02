כולנו צועקים על הילדים שלנו, למרות שזה לא עובד

רבים סבורים שהורות חיובית היא סוג של עצלות. כלומר, הורים שלא צועקים ולא מענישים אינם מטילים מרות על ילדיהם, נעדרי סמכות. אבל האמת היא שלא לצעוק על ילדים פירושו תכנון מראש ומשמעת בקרב ההורים

You Jung Byun for New York Times