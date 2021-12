ישראל בחוץ, לבנון בפנים: פורסמה רשימת מאה הברים הטובים בעולם

עונת פרסי האוכל והמשקאות בשיאה. אחרי שמישלן סיים לחלק את כוכביו ברחבי תבל ובדירוג רשימת המסעדות הטובות בעולם "נומה" מקופנהגן לקחה את כל הקופה, כעת נותר לברר איפה כדאי ורצוי לשתות בימים אלה, והתשובה המקוצרת היא פשוטה: בלונדון, שכבשה את המקום הראשון והמקום השני בדירוג מאה הברים הטובים בעולם, שנחשף אמש (שלישי).

זו השנה השנייה ברציפות שהבר הלונדוני Connaught Bar שנמצא במלון קונוט, כובש את הפסגה ומשאיר אבק למתחריו. הבר הלונדוני היוקרתי, הידוע במשקאותיו המסוגננים כמו המרטיני הייחודי (24 ליש"ט המשקה), שמוגש על עגלת לכה שחורה עם כוסות קריסטל חרוטות, דוגל בייצור עצמי של חלק ניכר מהתזקיקים והתבלינים הייחודיים לו. לדברי השופטים לבר יש "מגע אלגנטי נצחי. קונוט נשאר נאמן לעקרונות הצגת משקאות אמנותיים ומודרניים עם שירות חינני".

CONNAUGHT BAR

אל המקום השני טיפס בר לונדוני נוסף - Tayer + Elementary. הבר הדו-חללי של המיקסולוג האגדי אלכס קרטנה, שזכה ארבע פעמים בעבר כבר הטוב בעולם, מציע מקום לקוקטיילים מזדמנים מהחבית, מצד אחד ואילו בחלקו האחר הוא גם בר ניסיוני לשתיינים שאפתניים, שמוכנים לזרום על משקאות שלא מוצאים במקומות אחרים. את המקום השלישי תפס הבר "פרדיסו" מברצלונה ואילו את המקום הרביעי כבש הבר היווני הנחשב - The Clumsies מאתונה.

עברו לתצוגת גלריה הזוכה הגדול בפרס אמנות האירוח. סלמון גורו במדריד צילום: רותם מימון

פרס אמנות האירוח הוענק לבר האגדי "סלמון גורו" במדריד, בראשותו של המיקסולוג דייגו קבררה. בכלל, כמו ברשימת המסעדות הטובות בעולם, זה היה לילה טוב לספרד, שתפסה ארבעה מקומות ב-50 הגדולים, החל מפרדיסו, במקום השלישי.

אך עם כל הכבוד ללונדון שכבשה את הפסגה וספרד שממשיכה לשמור על קלאסיותה, הסיפור המעניין מצוי כתמיד בשאר הרשימה. ואם צריך לתמצת זאת, אפשר להגיד שכמו בדירוג המסעדות הטובות בעולם - בארגון 50 בסט מערבבים היטב את הקלפים, מנערים מוסכמות וקובעים סדרי עולם חדשים - במלים אחרות: רשימת מאה הברים הטובים בעולם כוללת מקומות מ-30 מדינות, כשרק צמרת 50 הגדולים כוללת 18 כניסות חדשות ונוכחות מוגברת למדינות שלא היו בה קודם ודחיקת ברים נחשבים ממקומות כמו ניו יורק ומילאנו למטה בדירוג או החוצה.

כך יוצא שסינגפור בולטת ברשימת המאה עם לא פחות מעשרה ברים (ועם הנוכחות הגבוהה ביותר בחמישים המקומות הראשונים), אחריה צועדת לונדון עם שמונה ברים והמהפך מגיע כעת כשהונג קונג ניצבת ראש בראש יחד עם ניו יורק עם שישה ברים כל אחת (ולראשונה נוכחות גבוהה יותר בחמישים המקומות הראשונים). במאבק הארצי בין סין לארצות הברית, הקרב נשמר ראש בראש, כשלכל מדינה עשרה ברים ברשימת המאה. הפתעה נוספת היא הנוכחות של מקסיקו סיטי בצמרת עם ארבעה ברים, אתונה עם שלושה, ניו דלהי עם שלושה, וכך גם סידני ושטוקהולם.

באזור המזרח התיכון החדשות המרעישות והגדולות הן שנרשמה כניסה חדשה לבר הלבנוני החדש - Dead End Paradise מביירות, שנכנס הישר אל המקום ה-68 והוא הטרי מבין כל הברים ברשימה. הבר שנוסד בתחילת 2021 נמצא בסך הכל כ-500 מטרים ממקום הפיצוץ בנמל ביירות, הוקם בעקבות הריסתו של "אלקטריק בינג", בר מצליח אחר שנחרב עד היסוד באותו אירוע. לדברי השופטים, "הבר הנהנתני שאולי לא יהיה קיים מחר, כשמו כן הוא - גן עדן טיקי ללא מוצא". זהו המקום לציין שהשנה אף בר ישראלי לא הצליח להשתחל לרשימת מאה הברים הטובים בעולם, לאחר שבשנים קודמות עשה זאת בהצלחה רבה בר הקוקטיילים "אימפריאל".

ריבוי הכניסות החדשות לדירוג מעיד על כך שההכרזה על רשימת הברים הטובים בעולם מגיעה כשלא מעט מוסדות עדיין מנסים להתאושש מהמגיפה. בניגוד למסעדות שמצאו פתרונות כאלה ואחרים, ברים רבים נאלצו להיסגר למשך חודשים ארוכים וספק גדול התנוסס סביב פתיחתם מחדש. אי לכך, הדירוג המבוסס על ביקורים שבוצעו בברים ממרץ 2020 עד ספטמבר 2021, כשחלק מהמקומות המוכרים והאוהבים שנמצאים בערים תיירותיות היו סגורים ונפתחו רק אחר כך ולא הצליחו להיכנס אל הרשימה הנחשקת.

רשימת הברים הטובים ביותר מורכבת מהצבעות של למעלה מ-600 משתתפים ברחבי העולם, בהם עיתונאים, מומחי משקאות וברמנים. הנחיות ודרישות ההצבעה הוערכו מחדש בימי הקורונה, כך למשל השנה לא הייתה חובה להצביע בהצבעות בינלאומיות, בעוד שבתקופות קודמות לפחות שלושה מתוך שבעת הברים הנקובים של כל בוחר היו אמורים להיות בינלאומיים.

יוצאים לטייל בעולם? בדקו מהו הבר הטוב בעיר בה אתם מטיילים. הנה הרשימה המלאה (שתי כוכביות מסמנות כניסה חדשה):

1. Connaught Bar, London

2. Tayer + Elementary, London

3. Paradiso, Barcelona

4. The Clumsies, Athens

5. Florería Atlántico, Buenos Aires - הבר הטוב בדרום אמריקה

6. Licorería Limantour, Mexico City - הבר הטוב בצפון אמריקה

7. Coa, Hong Kong - הבר הטוב באסיה

8. El Copitas, St. Petersburg

9. Jigger & Pony, Singapore

10. Katana Kitten, New York

11. Two Schmucks, Barcelona

12. Hanky Panky, Mexico City **

13. Insider Bar, Moscow **

14. Baba au Rhum, Athens

15. Manhattan, Singapore

16. Atlas, Singapore

17. Zuma, Dubai - הבר הטוב במזרח התיכון

18. The SG Club, Tokyo

19. Drink Kong, Rome

20. 1930, Milan

21. Presidente, Buenos Aires

22. Maybe Sammy, Sydney

23. Cantina OK!, Sydney

24. Salmón Gurú, Madrid - הבר עם האירוח המצטיין

25. Handshake Speakeasy, Mexico City **

26. No Sleep Club, Singapore**

27. Camparino in Galleria, Milan **

28. Cafe La Trova, Miami**

29. Little Red Door, Paris

30. Dante, New York

31. Kwnt, London

32. Bar Benfiddich, Tokyo

33. Tres Monos, Buenos Aires **

34. Attaboy, New York (12 ) - הבר האגדי הטוב בעולם

35. Lucy’s Flower Shop, Stockholm **

36. MO Bar, Singapore**

37. Sips, Barcelona **

38. Baltra Bar, Mexico City**

39. Sober Company, Shanghai

40. Tjoget, Stockholm

41. Epic, Shanghai**

42. Charles H, Seoul

43. Tippling Club, Singapore

44. Above Board, Melbourne**

45. Galaxy Bar, Dubai**

46. Re, Sydney**

47. Sidecar, New Delhi**

48. Union Trading Company, Shanghai**

49. DarkSide, Hong Kong**

50. Quinary, Hong Kong

51. Locale Firenze, Florence **

52. Bar Trigona, Kuala Lampur

53. Alquimico, Cartagena

54. Double Chicken Please, New York **

55. Lyaness, London

56. Byrdi, Melbourne

57. Swift, London

58. Bulgari Bar Dubai, Dubai **

59. Penicillin, Hong Kong **

60. Employees Only, New York

61. Kumiko, Chicago

62. Tropic City, Bangkok

63. Sago House, Singapore **

64. The Court, Rome**

65. Tesouro by Firefly, Goa**

66. Thurderbolt, Los Angeles** - הבר המבטיח של השנה

67. Red Frog, Lisbon

68. Dead End Paradise, Beirut**

69. Danico, Paris

70. Hero Bar, Kenya**

71. 28 Hong Kong Street, Singapore

72. Argo, Hong Kong**

73. Satan’s Whiskers, London**

74. Barro Negro, Athens**

75. Cause Effect Cocktail Kitchen, Cape Town

76. The Bellwood, Tokyo **



77. A Bar with Shapes for a Name, London**

78. A Bar Called Gemma, Stockholm**

79. Himkok, Oslo

80. Side Hustle, London**

81. Barbary Coast, Singapore**

82. L’Antiquario, Naples**

83. Buck & Breck, Berlin

84. 1862 Dry Bar, Madrid**

85. Cera & Bruno Vanzan, Milan**

86. Art of Duplicity, Cape Town

87. Tan Tan, Sao Paulo**

88. Carnaval, Lima

89. Sweet Liberty, Miami**

90. BKK Social Club, Bangkok**

91. Aha Saloon, Tapei

92. The Cambridge Public House, Paris**

93. Flying Dutchman Cocktails, Amsterdam

94. Hope & Sesame, Guangzhou

95. Hoots’, New Delhi**

96. Frequence, Paris**

97. Tales & Spirits, Amsterdam

98. Savas Bar, Madrid**

99. Death & Co., Los Angeles

100. Leyenda, New York