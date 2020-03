לא נגענו: מה קרה כשאייל שני ועגבנייה נכנסו לבידוד?

View this post on Instagram

זה היום החמישי לספירת הבידוד, חזרתי מווינה, ושבעה ימים לפני כן מאיטליה. כבר שלושים שנים אני מבשל לחברים, לאורחים, למשפחה שלי לאנשי בצוות שלי, מעולם לא כיוונתי את האוכל אלי, הכתובת שלו תמיד הייתה אתם, ואליכם, אדוק בדתי נשאתי את האוכל שלי, אליכם ואל העולם כולו ומתוך זה מצאתי תמיד מה ללקט לעצמי ולאכול. ועכשיו אני צריך לבשל לעצמי כדי להתקיים, מעולם לא דימיינתי לעצמי שיבוא הרגע הזה, שבאינכם, המבט היחיד שאצטרך להישיר יהיה אל עצמי, והשאלה היחידה שתהיה לי לשאול תהיה, מה אתה באמת אוהב איל, מה שלך. דבר לא הכין אותי לעמוד כל כך עירום מולי. ואז אני מוצא את עצמי מוזג שמן זית לצלחת, חותך עגבניה לשתים וסוחט אותה אל השמן, כותש עלים של זעתר ומפזר מלמעלה את אבקת הקסמים הירוקה הזאת, מחמם פיתה בטוסטר, מנגב, ומבעד לאושר שחולף בי אני יודע שזכיתי סוף סוף לאכול את היסוד שממנו עשיתי את הכל.