ההתרגשות בשיאה: מחר יתפרסם דירוג המסעדות הטובות במזרח התיכון

21 שנים אחרי שהקים מגזין האוכל הבריטי "רסטורנט אנד מור" את דירוג חמישים המסעדות הטובות בעולם, כתב העת אמנם נשכח – אבל הרשימה שהותיר אחריו הפכה לחשובה ביותר בעולם הקולינריה והפכה עם החיבור לסן פלגרינו למנוע שמטיס אנשים ממקום למקום בעקבות האוכל, חורץ גורלות ואף משפיע על כלכלות. מחר, יום שני ה-30 בינואר, יתפרסם בפעם השנייה דירוג המסעדות הטובות במזרח התיכון ובצפון אפריקה.

לא מעט מהפכים עברו על עולם האוכל המקומי בשנה החולפת, כמו גם חילופי שלטון בישראל, ותוצאות הדירוג הן כנקודת השיא בהכרה העולמית בקולינריה הישראלית. בכלל, שנת 2022 היתה מצוינת למטבח הישראלי והעוסקים בו בעולם; כוכבי מישלן חולקו למסעדות עם זיקה ישראלית, מסעדה יהודית עם שף בוגר מפעלות אייל שני דורגה בין מאה הטובות בעולם, אייל שני עצמו היה מועמד בפעם הראשונה להיכנס לרשימת מאה השפים הטובים בעולם, רז רהב הוכתר כשף המבטיח וזוהי רשימה חלקית ביותר.

בתוצאות ההכרזה אשתקד, שש מסעדות ישראליות השתחלו גבוה אל תוך רשימת 50 המסעדות הטובות במזרח התיכון – מלגו ומלבר של שף מוטי טיטמן (מקום 40), פסקדו של שף יחי זינו (25), אנימאר של שף הלל תווקולי (18), הבסטה של שף אילן עמיר (14), ג'ורג' וגון של שף תומר טל (9) ו-OCD של שף רז רהב(מקום שלישי). ההשפעה הרחבה לא הסתכמה רק על המסעדות הזוכות עצמן – אלא גם על שאר התעשייה, על אף קולות הזעם והטענות להטייה שנשמעו בקרב השפים והמסעדנים הישראלים שלא נכנסו אליה.

עברו לתצוגת גלריה רז רהב ממסעדת OCD הזוכה במקום השלישי צילום: רותם מימון

בטקס שיתקיים מחר בשמונה בערב, שעון אבו דאבי, שבאיחוד האמירויות, יוכרזו 50 המסעדות הטובות באזור, המשתרע על פני כל המזרח התיכון וצפון אפריקה, בהן כאמור מסעדות מישראל, פלסטין, ירדן, מצרים, מרוקו, סוריה ולבנון, דובאי ואבו דאבי, בחריין, עיראק, איראן ועוד, כ-19 מדינות בסך הכל. מוקדם יותר נודע שהשפית הישראלית שיראל ברגר ומסעדתה OPA זכו בפרס היוקרתי – The One To Watch. כבר כעת אפשר לרמוז על פי הנוכחות הישראלית באבו דאבי, שלפחות מסעדה אחת מהשנה שעברה יצאה מהדירוג ואילו מסעדה ישראלית אחרת בפנים.

עברו לתצוגת גלריה הנציגות הישראלית בטקס המסעדות הטובות ביותר במזרח התיכון וצפון אפריקה: מימין למשאל - הלל תווקולי מ"אנימאר", אבי זק מ"ג'ורג' וג'ון", רז רהב מ-"OCD", מוטי טיטמן מ"מלגו ומלבר" ויחי זינו מ"פסקדו". מנחשים מי ייזכו השנה? צילום: יח"צ סן פלגרינו

לצורך ההצבעה, חילק ארגון 50 בסט העולמי את האזור למחוזות ובראש כל מחוז עומד יושב ראש מקומי שבוחר את המצביעים, אותם נציגים אנונימיים העוסקים בתחום הקולינריה ובהם – עיתונאים, שפים, מסעדנים וחוקרי אוכל שעליהם היה לבחור את המסעדות הטובות בארצם ומסעדות מחוץ לארצם. על פי חוקי 50 בסט, על הנציגות המקומית לכלול לפחות 50 אחוז נשים. האחראי על המצביעים בישראל הוא רועי ירושלמי, חוקר אוכל ועד לאחרונה עיתונאי קולינריה ומבקר היין של עיתון גלובס. למעשה, ירושלמי הוא השופט הראשי ואחראי על המצביעים בישראל עבור הדירוג האזורי, יחד עם עוד שופטים נוספים ממרוקו, ירדן, סעודיה, מצרים ואיחוד האמירויות, כשכל אחד מהם אחראי על כמה מדינות באזורו.

בניגוד למדריך מישלן שבשנים האחרונות נכנס לשלל מדינות בהזמנת משרדי התיירות המקומיים, 50 בסט הוא ארגון עצמאי והדירוג נקבע אך ורק על פי הצבעת הנציגים האזוריים. מסעדה אינה יכולה לשלם על מנת להיות בדירוג ואין איזה תעריף שעל מדינה לשלם על מנת להיכלל בדירוג. האם OCD תצליח לשחזר השנה את ההישג הגדול מהשנה שעברה? האם כמה וכמה מסעדות ישראליות יצליחו להשתחל לעשרת הגדולים? כל זאת ועוד – מחר בערב.