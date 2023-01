ערב מתוח עובר הלילה בקונרד טאוור שבאבו דאבי על 51 מסעדנים ושפים מ-19 מדינות, כשהוכרזו בפעם השנייה אי פעם 50 המסעדות הטובות במזרח התיכון ובצפון אפריקה, בדירוג היוקרתי של סן פלגרינו.

הישג מכובד נרשם לקולינריה הישראלית, כשלא פחות משש מסעדות בדירוג היוקרתי הגיעו מישראל. הראשונה מישראל לעלות הערב על הבמה באבו דאבי היא השפית שיראל ברגר ממסעדת Opa, שיחד עם אחותה התאומה שרונה שמנהלת את המסעדה, הן אמנם לא נכנסו רשמית לדירוג, אבל בכל זאת קצרו את אחד ההישגים הגדולים של הערב - The One To Watch כלומר, המסעדה המבטיחה. כמו בשאר הדירוגים מדובר במסעדה שלא נכנסת לדירוג 50 הגדולות, אך נחשבת ככוכבת עולה.

עברו לתצוגת גלריה המסעדה המבטיחה, Opa של התאומות שיראל ושרונה ברגר צילום: רותם מימון

שנייה לעלות מישראל וראשונה להיכנס לדירוג היא מסעדה הבסטה בהובלת שף אילון עמיר שהתברגה אל המקום ה-48, ירידה של 34 שלבים בדירוג, כשבשנה שעברה היא העפילה היישר אל המקום ה-14. השלישית מישראל והשנייה להתברג לרשימה היא מסעדת מלגו ומלבר של שף מוטי טיטמן, כשהיא שומרת על מקומה מהשנה שעברה, במקום ה-40 והמכובד.

המתח גובר, מסעדות, שפים ושפיות ממשיכים לעלות על הבמה. המסעדה הבאה מישראל להיכנס לרשימה היא אנימאר של שף הלל תווקולי, שמתברגת במקום ה-32 ומסמנת עוד ירידה בדירוג, אחרי שבשנה שעברה העפילה אל המקום ה-17.

עברו לתצוגת גלריה מימין: שף הלל תווקולי ממסעדת אנימאר ואבי זק, מבעלי מסעדת ג'ורג' וג'ון צילום: רותם מימון

עוד כניסה מרגשת לדירוג היא של מסעדת a של השף יובל בן נריה, שנתפס מהלך מהודר ומרוגש על השטיח האדום. a נכנסה אל המקום ה-24. מנגד, אפשר כבר עכשיו להכריז, בנימה קלה של תוגה, כי מסעדת פסקדו הכשרה של השף יחי זינו מאשדוד, אשר התברגה בשנה שעברה אל מקום ה-24, לא נכנסה לרשימה הנכספת השנה. המתח הולך וגובר ככל שמתקדמת ההכרזה, ואנחנו נמשיך ונעדכן לאורך הטקס.

עברו לתצוגת גלריה שף יובל בן נריה ממסעדת a, כניסה מרגשת לדירוג השנה צילום: רותם מימון

עברו לתצוגת גלריה רז רהב ממסעדת OCD שזכתה במקום השלישי בשנה שעברה. לאיזה מקום תתברג השנה? צילום: רותם מימון

בפרס אמנות האירוח, בו זוכה המסעדה שנודעת בזכות "פתיחת השולחן" הייחודית שלה, שכוללת את ההגשה והתפאורה במסעדה, והיא שונה לחלוטין ממה שמכירים באזור, זכתה מסעדת אם שריף מביירות, בירת לבנון.

דירוג 50 המסעדות הטובות מ-19 המדינות באזור נקבע על ידי כ-250 מצביעים מכל המזרח התיכון ומצפון אפריקה, ביניהם צוות שופטים מישראל.

רותם מימון | אוכל כותב, אוכל, שותה וגם עורך מדור האוכל והטיולים של אתר הארץ. מנהל קבוצת הפייסבוק: אוכלים את הראש ובאינסטגרם: https://www.instagram.com/rotemmon/