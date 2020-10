לצאת למסע קולינרי בלי לקום מהכורסה

ספר: חייו ותשוקותיו של אבי המטבח האמריקאי

הכינוי "אבי המטבח האמריקאי" הוצמד לשף האמריקאי ג'יימס בירד (1985-1903) עוד בחייו, לנוכח הפופולריות של ספרי המתכונים ותוכניות הבישול החלוציות שהגיש בטלוויזיה. "ב–1940, השנה שבה פירסם בירד את הספר הראשון שלו, סצנת האוכל האמריקאית כבר נשלטה מזמן על ידי מערכת מזון תעשייתית", אומר העיתונאי ג'ון בירדסול, מחבר "The Man Who Ate Too Much". ביוגרפיה חדשה ומרתקת של בירד שראתה אור לפני חודש. "רוב ספרי הבישול הפופולריים ומדורי האוכל בעיתונות היומית נשלטו בידי יצרני מזון גדולים, שמחלקות הפרסום שלהם יצרו דמויות מזויפות של מומחים לכלכלת בית כדי למכור לנשים אמריקאיות שימורי ירקות ואבקות אפייה. בירד היה חלק מתנועת מזון איכות שהחלה להתגבש בשנות ה–30. הקול המזוהה ביותר עם התנועה הוא של הסופרת מארי פרנסיס קנדי פישר, אבל בירד היה זה שהפך את התנועה לפופולרית".