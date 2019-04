מלחמה צרפתית: בית הקפה "דא דא ודא" ומסעדת "בר א וין" ייסגרו בסוף חודש מאי

אם לא יקרו שינויים של הרגע האחרון, ככל הנראה בסוף חודש מאי ייסגרו בית הקפה "דא דא ודא" והמסעדה (וליתר דיוק בר יין) הצרפתי "בר א וין" שפועלים במפגש הרחובות הרצל ושדרות רוטשילד. בזמן משבר המסעדות בו סגירות נעשות על רקע קריסות בעליהן, כאן סיבת הסגירה מפתיעה ולטענת בעלי המסעדות – הסגירה באה כתוצאה ממאבק על המשך חוזה שכירות המקום.

בהודעה לתקשורת מסרו בעלי שני המקומות כי בעלי הנכס (שגרירות צרפת בישראל) מנהלים מזה למעלה משנה מלחמה על מנת לבטל את הסכם שכירות המקום והתחייבויות קודמות. לדבריהם, בית הקפה "דא א ודא" ו- "בר א וין" שפועלים בנכס מזה כחמש שנים לפי הסכם שכירות עם שגריר צרפת הקודם וכן ראש המכון הצרפתי הקודם (שבקומת הקרקע שלו פועלים המקומות) קיבלו התחייבות שבעל פה לחמש שנים נוספות ממנו מתנערת כעת השגרירות. "כשנה מנסה שגרירות צרפת להתנער מהתחייבויותיה תוך ניסיון להשתמש בתעלולים משפטיים שונים", מסרו בעלי המקום בהודעה לתקשורת.

דא דא ודא תומר אפלבאום

לדבריהם, כעת מנסה השגרירות באמצעות מכרז להעביר את ההחזקה בנכס לרשת מאפיות ובתי קפה צרפתית בינלאומית. בעלי בית הקפה ובר היין הודיעו כי ככל הנראה אפסו הסיכויים לשנות את הגזירה וכי כל 150 עובדי המקום יפוטרו.

"נגמרו חמש שנים וחיכינו להארכה של חמש שנים נוספות", אומר שגיא עברון, מבעלי המסעדות. "השגרירות טענה שאין הסכם כזה שבעל פה והוציאה את המקום למכרז. כל מי שרואה את המכרז מבין שהוא מכור ואין טעם לגשת אליו. פתאום משום מקום מופיע בחור שבמקרה עבד בשגרירות שבמקרה הוא גם הזכיין של הרשת הצרפתית שמחפשת נכס בארץ. כשנשאל למה לו לגשת למכרז שהכל בו לא הגיוני ענה אותו בחור שהוא יודע להסתדר עם אנשי השגרירות. ראיתי את תנאי המכרז ואותו בחור גם לא עומד בתנאיו מה שגורם לי לרצות להאמין ששגרירת צרפת בישראל לא מעודכנת בפרטי הסיפור הלא הגיוני הזה".

לפני מספר חודשים סגרו הבעלים ששייכים לקבוצת we like you too את הרוטיסרי שהפעילו בחלל של "דא דא ודא" כמחווה לבעלי המקום, שכן קיבלו תלונות על כך שהדבר מפריע ושטח הפעילות של הקפה צומצם. בעלי הקבוצה מחזיקים גם במסעדת "קפה נורדוי" ובבית הקפה בשדרות בן ציון בתל אביב.

במטה המאבק של "מסעדנים חזקים ביחד" החליטו לכנס ישיבת חירום מחר בבוקר לצורך נקיטת הצעדים הבאים בטרם הסגירה.

עד לרגע זה טרם נתקבלה תגובת שגרירות צרפת