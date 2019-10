View this post on Instagram

Es un inmenso honor para toda la familia de Mishiguene anunciar que a partir del próximo Sábado 7 de septiembre abriremos nuestras puertas por primera vez en la ciudad de Nueva York!!! Mishiguene ha sido elegido por el grupo gastronomico @ushgnyc perteneciente al gran @dhmeyer para llevar a la gran manzana lo que mas nos gusta: Nuestro legado y el amor por nuestra cocina! Pueden hacer sus reservas a través de https://www.intersect-nyc.com/ Los esperamos!!! . . . . . . It is an immense honor for the entire Mishiguene family to announce that starting next September 7th, we will open our doors for the first time in New York City !!! Mishiguene has been chosen by the gastronomic group @ushgnyc belonging to the great @dhmeyer to bring to the big apple what we like most: Our legacy and the love for our cuisine. For reservations through https://www.intersect-nyc.com/