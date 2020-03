עוד לפני הסגר: יותר ויותר מסעדות סוגרות דלתות עד יעבור זעם

זה לא סוד מדינה שהשבועות האחרונים מכניסים לטלטלה קשה ענפים רבים במשק הישראלי. אחרי מות התיירות ועמה ענף התעופה ומעגלי התמיכה והספקים שלהם, סגירת רוב מערכת החינוך והתחושה שסגר מתקרב והולך ובזמן שאזרחים רבים צובאים ברגעים אלה על דלתות המרכולים ומסתערים על מוצרי הצריכה הבסיסיים - ענף אחר בתחום האוכל סופג מהלומה קשה - המסעדנות.

לדברי מסעדנים רבים, מעבר לחשש הסועדים מהדבקה והימנעותם מיציאה לבילויים שהביאו לצמצום הנוכחות במסעדות בשבוע האחרון, ההנחיה להגביל את מספר המקומות עד למאה איש היתה זרז וכעת החליטו רבים לסגור דלתות עד יעבור זעם, או לפחות עד להודעה חדשה.

אחרי שלא מעט מסעדות "חזקות" דיווחו על נוכחות דלילה מאוד של לקוחות בשישי בערב ובעקבות ביטולי הזמנות רבים - יותר ויותר הודעות על סגירה החלו להיערם על שולחננו. "היום בבוקר קיבלנו את אחת ההחלטות המקצועיות הקשות מאז פתיחת קבוצת טאיזו. בצער רב ומתוך חשש אמיתי לשלום העובדים והאורחים שלנו - החלטנו לסגור את המסעדות טאיזו ויאפאן עד להודעה חדשה", מסרו מקבוצת טאיזו של השף יובל בן נריה. "אנו עושים כמיטב יכולתנו לדאוג לאנשים שלנו בימים קשים אלה, ומסתכלים קדימה בתקווה".

עברו לתצוגת גלריה קפה נורדוי. נורדיניו תישאר פתוחה צילום: מגד גוזני

"לא בדיוק סוגרים, אבל גם לא ממש פתוחים" - זו ככל הנראה המדיניות החדשה גם בקבוצת המסעדות ובתי הקפה - we like you too. כך מסעדת "קפה נורדוי" של השף ענב אזגורי תיסגר ממחר ועד להודעה חדשה, אך עם זאת המעדנייה והקונדיטוריה "נורדיניו" הצמודה למסעדת האם תישאר פתוחה. אנשי קפה נורדוי דיווחו כי ינצלו את הסגירה הזמנית לרענון קונספטואלי.

גם בקבוצת המסעדות של השף מאיר אדוני בארץ ממשיכים באותו הקו, כשהמסעדה הכשרה "בלו סקאיי" תיסגר, אך עם זאת מסעדת "לומינה" תישאר פתוחה. מצד שלישי, המסעדה החדשה "ים" שפתח השף אדוני בירושלים רק לפני שבועיים - תיסגר אף היא עד להודעה חדשה.

מקבוצת המסעדות בארכה האוס נמסר: "לאור המצב והדאגה ללקוחות ולעובדים שלנו אנחנו מקפיאים עד להודעה החדשה את כל הפעילות של שלוש המסעדות שלנו - קישטן מרקט, משייה, אונזה. בשעות הקרובות נבחן את המשך פעילותה של מגרב שתפתח במתכונת משלוחי און ליין ותציע אוכל מוכן הביתה".

גם מסעדת L28 שבראשהעומדת השפית נאיפה מולא הודיעה היום על סגירתה בתקופה הקרובה, עד לסיום אירועי הקורונה.

נמשיך ונעדכן כאן על מסעדות נוספות שנסגרות זמנית