המסורת המוזרה של חג המולד בברצלונה מסתיימת במרק בשר עשיר

חג המולד בברצלונה הוא לא הכריסמס האירופאי הטיפוסי שאתם מדמיינים, בעיקר בגלל מזג האוויר הנוח יחסית, שלא יורד בדרך כלל לטמפרטורות מרכז אירופאיות אופייניות, כלומר מושלגות. החלום של לשבת מול האח עם האש המבוערת, עם ערמונים ביד אחת וכוס עם יין חם ומתובל ביד השנייה, תוך כדי צפייה בשלג היורד לו מעבר לחלון, בברצלונה מתחלף בישיבה בפלאסה עם בירה צוננת.

עברו לתצוגת גלריה ברצלונה, ימי טרום קורונה- מקושטת לכריסטמס צילום: Manida Thiensiripipat / Shutters

אז איך נראה כריסטמס ברצלונאי טיפוסי ומה השתנה השנה בעקבות מגפת הקורונה? ברצלונה כולה מקושטת אורות וגם השנה המנהג לא השתנה. למעשה, העיר כולה מוארת מנובמבר ועד ינואר. ישנם כמה שוקי כריסטמס מסורתיים, כשהמרכזיים שבהם הם השוק ברחבת הקתדרלה ברובע הגותי והשוק ליד הסגרדה פמילייה. גם השנה השווקים פועלים במתכונת רגילה למדי, רק עם הגבלת כמות האנשים, מה שיוצר, באופן טבעי, תור ארוך בחוץ. הופעות ואירועים לחג המולד מתקיימים השנה בהרשמה מראש ובמספר מוגבל של משתתפים.

למרות שכריסמס זה החג החשוב והמרכזי פה, הוא נחגג באופן שונה משאר העולם. קטאלנים לא מאמינים בסנטה קלאוס והוא לא זה שמביא לילדיהם מתנות, אז מי כן? החזיקו חזק: על פי המסורת הקטאלנית, בכל בית נמצא "קאגה טיו" (Caga Tio), או בתרגום חופשי: "דוד קקי", או "הדוד המחרבן", אם תרצו. זהו בול עץ חמוד עם עיניים ומצנפת אדומה לראשו. את קאגה טיו מניחים ליד עץ האשוח, מכוסה בשמיכה משובצת ובמשך כמה שבועות ילדי הבית מאכילים אותו. כן, בדיוק. הילדים מניחים לידו מדי ערב מאכלים וכשהם קמים בבוקר, מעשה קסם, הם נעלמים. בול העץ אכל אותם בלילה. כל זה, ועוד לא הגענו לחלק המוזר באמת. ביום החג עצמו אמורים הילדים להכות בבול העץ עם מקלות ולשיר:

עברו לתצוגת גלריה נוהגים לצאת ליער לחפש בול עץ. קאגה טיו צילום: nito100 / Getty Images / iStockphoto

"דוד קקי, ופלים ונוגט, אם לא תחרבן אותם עכשיו... קבל מכה!

דוד קקי, דוד חג המולד, אל תחרבן דג הרינג מלוח!

עדיף שתחרבן נוגט!

אבל תחרבן נוגט... קבל מכה, קבל מכה!

מכה עם מקל!

דוד קקי, ופלים ונוגט, וממתק מפעם לפעם

תן לזה לזרום!"

אחרי השירה מסירים מעל בול העץ את השמיכה ומגלים את המתנות לילדים ביחד עם ממתקי הנוגט המסורתיים של קטאלוניה לרגל חג המולד. וככה חוגגים בכל שנה הילדים את Nadal, חג המולד הקטאלני.

על שולחן הכריסטמס המאכלים הם מגוונים וישתנו ממשפחה למשפחה, אך יש מנה מסורתית אחת שתופיע תמיד כמנה הראשונה: סופה דה גאלטס, Sopa de galets, מרק עם פסטה ובשר.

"סופה דה גאלטס"

רמת קושי: בינונית

זמן הכנה: 3 שעות

חומרים:

לציר:

6 ליטר מים

רגל חזיר אחת (אפשר להחליף בשוק טלה)

כנף עוף 1

2 ירכי עוף

250 גרם בשר עגל

עצם חזיר אחת

125 גרם בייקון

2 בצלים

2 כרישות גדולות

250 גרם גזר

2 עלי סלרי

1/2 כרוב

2 תפוחי אדמה

לקציצות הבשר:

150 גרם בשר בקר טחון

100 גרם חזיר טחון (אפשר להמיר בעוד בשר בקר)

ביצה

2 שיני שום (קצוצות דק)

2 חתיכות לחם ישן

קצת קמח

שמן זית

מלח, פלפל ופטרוזיליה

למרק:

200 גרם פסטה בצורת קונכיות גדולות

2 ליטר מהציר

250 גרם קציצות

ההכנה:

הכנת הציר:

מניחים את כל הבשר בסיר גדול מלא במים קרים על אש קטנה ומכסים. כשהמים מתחילים לרתוח, מקפים את הקצף מפני השטח ומשאירים את הסיר על האש לרתיחה למשך שעה.

חותכים את הירקות לקוביות קטנות.

מוסיפים את הירקות לבשר ומבשלים עוד שעה וחצי. ממליחים לפי הטעם.

מסירים מהאש, מסננים את המרק ושומרים במקרר או מקפיאים.

הכנת הקציצות:

מערבבים בקערה גדולה את הבשר הטחון, הביצים הטרופות, שיני השום והלחם המיובש. מתבלים ומוסיפים את הפטרוזיליה הקצוצה.

מכינים קציצות קטנות בגודל של ענבים, ומגלגלים אותן בקמח. מטגנים בשמן זית עד שהן מזהיבות ומניחים בצד.

הכנת המרק:

בסיר עם מים רותחים ומומלחים, מבשלים את הפסטה כ-10 דקות ומסירים מהאש.

במחבת גדולה, מערבבים את המרק המסונן, הפסטה המבושלת וכדורי הבשר. מתבלים לפי הטעם, מבשלים הכל יחד במשך שתי דקות ומגישים.

___

טל הולצמן סגל היא הבעלים של My Secret Barcelona-Tour the city like a local