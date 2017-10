הדברים הטובים של השבוע הבא: 20.10 עד 26.10

שישי 20.10

מוזיקה

"היהודים" תארח את "רד בנד" ב–21:00 ב"ואדי איילת השחר" בקיבוץ איילת השחר. "אבבא קלאסיק" תבצע ב–22:00 בבית הצנחן ברמת גן שירים של הלהקה השוודית

קולנוע

"ליל הטריילרים החיים" יחל ב–22:00 בסינמטק תל אביב. דורון פישלר יציג טריילרים שונים לסרטים מרחבי העולם

תיאטרון

השחקן והבמאי מוני מושונוב חוזר אל רגעים בילדותו ואל הדמויות שגילם. "מפגש מושונוב", מופע סטנד־אפ ראשון שהוא מעלה, בליווי המוזיקאי טל בלכרוביץ', יועלה ב–21:30 בצוותא בתל אביב

שבת 21.10

קולנוע

הסרט התיעודי "זובין מהטה חובק עולם", שביימה בטינה ארהרדט ב–2016, יוקרן ב–11:00 בסינמטק ירושלים בנוכחות המנצח והבמאית

תיאטרון

"הדודות" הוא מופע קומי שמתחיל בהשקת הספר "נוגעת בעצמי" של המשוררת הפיקטיבית מלי חנין ומתגלגל לסיפור מתח משעשע ומאולתר בהשראת הקהל. 21:00, בית ציוני אמריקה בת"א

ילדים

ההצגה המוזיקלית "אריה הספרייה" שעיבד אלי ביז'אווי על פי ספר מאת מישל קנודסן תוצג ב–10:30 במדיטק חולון

"אריה הספרייה" בני גם זו לטובה

טבע

יום הנדידה הבינלאומי בבית גוברין: משחקי איתור וזיהוי, מפגש עם צפר, שחרור חזרה לטבע של עופות פגועים שעברו שיקום ועוד. גן לאומי בית גוברין, מתחם מערות הפעמון, 15:00-11:00

מופע

שלישיית "צליל מכוון" (שלמה יידוב, שם טוב לוי ויצחק קלפטר) תשיר מבחר משיריה ב–19:30 בברלה בלהבות חביבה

ראשון 22.10

מוזיקה

יהודה עדר ומשה לוי יתארחו במופע של שלישיית אלון הלל שיחל ב–21:00 בשבלול ג'ז בנמל תל אביב

תיאטרון

הקומדיה השייקספירית "כטוב בעיניכם" על סיפור האהבה בין אורלנדו לבת הדוכס המגורש רוזלינד תוצג, בבימוי אודי בן משה, ב–20:30 בקאמרי בתל אביב

שני 23.10

קולנוע

כחלק משבוע הקולנוע הדומיניקני יוקרן ב–20:45 בסינמטק ירושלים הסרט "ליד הים" של בלדימיר אבוד מ–2016. ילד יוצא לחפש את אביו שיצא לדוג ולא שב

תיאטרון

הנובלה "בדמי ימיה" מאת עגנון עוּבדה בידי שחר פנקס להצגה המגוללת את מסעה של תרצה מינץ בעקבות עקביה מזל, אהוב נעוריה של אמה. שיר גולדברג ביימה את ההצגה שתוצג ב–20:30 בתיאטרון החאן בירושלים

קודי צ'סנאט - דלג

מופע

זמר הסול והאר־אנ'־בי קודי צ'סנאט, ששיתף פעולה עם ה"רוטס" וזמרים שחורים רבים אחרים, יעלה ב–20:30 על במת בארבי תל אביב

פודקסט

הקומיקאי האמריקאי מארק מארון משוחח בפודקסט שלו WTF עם קומיקאים, זמרים ואנשי תרבות אחרים. www.wtfpod.com

שלישי 24.10

קולנוע

פסטיבל אקי־נו לקולנוע יפני ייפתח ב–20:30 בסינמטק חולון בהקרנת סרטה של נעמי קוואסה, "אל האור". צעירה העובדת כמדבבת סרטים ללקויי ראיה מתיידדת עם צלם מבוגר המאבד את ראייתו

תיאטרון

"תמונות מחיי נישואין" שכתב אינגמר ברגמן עוסקת במריאן וביוהן, בני זוג החווים משבר עמוק ביחסיהם. ההפקה המשותפת לקאמרי ולגשר תוצג ב–20:30 בהיכל התיאטרון בקרית מוצקין

מופע

דנה ברגר תארח את ירמי קפלן וחמי רודנר במופע לכבוד צאת אלבומה החדש "ימים צפופים". 20:30, רדינג 3 בתל אביב

ילדים

ציפורה, מורה לטבע דוברת ציפורית הגרה על עץ, מזמינה למסע מודרך למחוזות ציפוריים. בסיום ההצגה "ציפור מהספרים" תתקיים סדנה ליצירת ספרוני משחק. לבני 4 ומעלה. תיאטרון הקרון ירושלים, 17:00

רביעי 25.10

יוטיוב

פור טט - דלג

המוזיקאי הבריטי Four Tet (שם הבמה של קיארן הבדן) הוציא לאחרונה אלבום חדש, "New Energy". כדאי להקשיב לו וגם לראות הופעה שלו בערוץ היוטיוב The Lot Radio

קולנוע

"מלכוד 22", עיבוד קולנועי של מייק ניקולס מ–1970 לספרו האנטי־מלחמתי של ג'וזף הלר, יוקרן ב–21:15 בסינמטק שדרות

תיאטרון

בהצגה "Freedom of Speechless" בוחנות ירדן גלבוע ומור דברת את הגבולות ההולכים ומיטשטשים בין אמנות לפאשיזם, על רקע המאבקים העכשוויים על חופש הביטוי. ההצגה תועלה באנגלית ב–20:00 בתיאטרון תמונע בתל אביב

חמישי 26.10

קולנוע

"נחשולי אהבה", סרטו של ג'ון קסאווטס מ–1984, מספר על אחות ואח שחוזרים לגור יחד אחרי שנים שלא היה ביניהם קשר. 20:00, סינמטק הרצליה

תיאטרון

"עובדים על הזוגיות" מאת דניאלה לונדון־דקל מורכבת מסיטואציות משעשעות שונות בחיי בני זוג. בהשתתפות ליליאן ברטו ויוסי מרשק. 21:30, זאפה בחיפה

מופע

נעמי חשמונאי תשיר ב–20:00 באוזןבר בתל אביב שירים מאלבומה הראשון "שמונה שורות". יתארחו לונא אבו נסאר ואביגיל קובארי

