הדברים הטובים של השבוע הבא: 11.5 עד 17.5

שישי 11.5

קולנוע

סרטו התיעודי של אילן יגודה, "גשם 1949", מ–1996, חוזר אל העלייה לקרקע של קיבוץ מגידו ואל אנשי הכפר הערבי לג'ון. הוא יוקרן ב–14:00 בסינמטק תל אביב

תיאטרון

ההצגה "הדוד וניה" של צ'כוב בביצוע תיאטרון המוסובייט ובבימוי הבמאי ההוליוודי אנדריי קונצ'לובסקי תוצג ב–20:00 בתיאטרון הצפון. ברוסית עם כתוביות בעברית

מוזיקה

בבית אבי חי בירושלים יקבלו את השבת מ–13:00 עם הופעה של "רבע לאפריקה". ישירו לצדם שאנן סטריט והאחיות "A-WA"

ילדים

סיור מודרך בנוה צדק ובאחוזת בית בעקבות הפסיפסים של נחום גוטמן. 11:00, בהרשמה מראש במוזיאון נחום גוטמן

שבת 12.5

מחול

היצירה "Here and there" שיצרה נועה שילה תועלה, בביצוע של להקת "כרמלה", ב–12:00 במוזיאון חיפה. מתואר בו המתח בין הגוף לתודעה, בין שליטה לשחרור

קונצרט

יואל לוי ינצח בקונצרט של הפילהרמונית ב–21:00 בהיכל התרבות בת"א. ינוגנו יצירות מאת באך (קונצ'רטו ברנדרבורגי מס' 3), בריו (קונצ'רטו לטרומבון) וברוקנר (סימפוניה מס' 4)

תיאטרון

"מלאכת החיים" של חנוך לוין יוצג לראשונה בערבית (עם כתוביות בעברית), כחלק מפסטיבל יאפא לתרבות ערבית עכשווית. תיאטרון יפו ב–14:00 וב–21:00

ילדים

סיור על גדות נחל הירקון — שיקום הנחל, נופים, צומח וחי. גן לאומי ירקון־תל אפק, 11:00, 13:00

קולנוע

נער שעבר לגור עם אמו באחד מפרברי פריז מתיידד עם נער אלים. הסרט "המולה וזעם" של ז'אן־קלוד בריסו מ–1988 יוקרן ב–19:00 בסינמטק ירושלים

ראשון 13.5

קולנוע

סרטו של הבמאי פאטי אקין, "סולינו", מ–1994, יוקרן ב–11:00 בסינמטק חולון. משפחה מהגרת מאיטליה לגרמניה ופותחת בה מסעדה

מופע

האחיות נעמי וליסה דיאז, הצמד "IBEYI", ישובו לישראל. ב–20:30 יופיעו בבארבי בתל אביב עם אלקטרו־סול פופי

הרכב צרפתי - דלג

תיאטרון

"פדרה אהובתי" הוא עיבוד מודרני למחזה הקלאסי של ראסין. ארבעה שחקנים עם יחסים סבוכים ביניהם, מנסים לצלוח בשלום הפקה של "פדרה" בתרגומו של נתן אלתרמן. תמונע בתל אביב, 20:00

שני 14.5

תיאטרון

"רצח" הוא אחד המחזות הפוליטיים החריפים של חנוך לוין. הוא נכתב בעקבות האינתיפאדה הראשונה. תיאטרון אוניברסיטת ת"א יציג אותו ב–20:30 בצוותא תל אביב בהפקה ערבית־עברית

קולנוע

אחות סיעודית מיפו ואשת אקדמיה מתל אביב נפגשות במקרה וחייהן משתנים. בסינמטק שדרות יוקרן ב–18:00 הסרט "מות המשוררת" שביימו דנה גולדברג ואפרת מישורי

שלישי 15.5

קולנוע

"גברים בסאונה", סרטם התיעודי של הבמאים הפינים ג'ונאס ברגהול ומיקה הוטאקיינן מ–2010, כולל שיחות אינטימיות של גברים על החיים. 18:45, סינמטק חיפה

מוזיקה

הצוללת הצהובה בירושלים תארח ב–21:00 את האחיות ג'משיד ואת עינב ג'קסון כהן להופעה מלאה בכלי קשת וגיטרות

תיאטרון

"הרצל אמר!" של תיאטרון גשר מפגיש את חוזה המדינה עם ישראל של ימינו, בסדרת קטעים מקוריים המבוססים על כתביו של הרצל. תיאטרון ירושלים, 20:30

רביעי 16.5

תיאטרון

Teulis, תיאטרון צללים מאוקראינה, יציג ב–20:30 בהיכל התרבות בקרית מוצקין את המופע "Your Shadow", המבוסס על מיטב הקטעים שלו לצד קטעים חדשים

קולנוע

פיצרייה בבעלות אדם לבן במרכז שכונה בברוקלין שרוב תושביה שחורים. הדרמה הקומית "עשה את הדבר הנכון" של ספייק לי מ–1989 תוקרן ב–20:30 בסינמטק הרצליה

חמישי 17.5

קלאסי

מקהלת "יאונה מוזיקה" מווילנה תשיר בקונצרט "הקולות הבלטיים המופלאים". 20:00, היכל התרבות בתל אביב

תיאטרון

"האחרים", מחזה חדש מאת ובבימוי הלל מיטלפונקט, מתרחש בשנת 1947 בארץ ישראל המנדטורית ומנקז אל פנסיון אחד בתל אביב את המתיחויות הפנימיות ערב הקמת המדינה. הקאמרי בתל אביב, 20:30

ילדים

סדנת "גן חיות אוריגמי", יצירת חיות בקיפולי נייר וסיור בתערוכה "קטן הוא יפה". לבני 5 ומעלה. מוזיאון טיקוטין, חיפה, 17:00

מוזיקה

ב–2012 פרצה ריף כהן לתודעה עם השירים "א — פריז" ו"רוצה פרחים". ב–21:00 היא תופיע במועדון הפסאז' בתל אביב

קולנוע

עיבוד קולנועי שביים מייקל רדפורד למחזה "הסוחר מוונציה" של שייקספיר יוקרן ב–18:00 בסינמטק ירושלים. בסרט מ–2004 מככב אל פצ'ינו כשיילוק

השתתפו בהכנת המדור: אמיר פקטור, נורית אסיאג, מיה אשרי