מוזיאון אמריקאי התנצל על חולצות "פייק ניוז" - והסיר אותן מהמדפים

יום אחרי שב"ניוזיאום" החלו למכור חולצות "You Are Very Fake News", הודיעו מנהליו: "עשינו טעות ואנחנו מתנצלים"