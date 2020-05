יש לפחות תחום אחד באמנות שלא נפגע בגלל המגפה. להיפך, הוא משגשג

רוב הגלריות והמוזיאונים ברחבי העולם סגורים, אבל אמני הרחוב דווקא פורחים בימי המגפה. רבים מהם מקדישים את ציורי הרחוב הצבעוניים שלהם לנגיף הקורונה, ומנצלים את הבמה כדי לבטא את הפרשנות שלהם למשבר העולמי — בין אם לצרכים אמנותיים, חינוכיים או פוליטיים.

בבריטניה מוקדשות עבודות רבות לעובדי מערכת הבריאות הציבורית (NHS), שחירפו נפשם במאבק בנגיף. ציור קיר אחד בבלפסט מציג את הלוגו של ה־NHS לצד ציור של טום מור, המכונה קפטן מור, קצין לשעבר בצבא הבריטי שלרגל יום הולדתו המאה גייס יותר מ–30 מיליון ליש"ט למען מערכת הבריאות במדינה. גם ציור קיר של בנקסי בבריסטול, פרשנות לקלאסיקה "נערה עם עגיל פנינה" בשם The Girl with the Pierced Eardrum, זכה לתוספת עכשווית — מסכת פנים להגנה מהנגיף.