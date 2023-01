התערוכות המומלצות של סוף השבוע: 12.1 עד 14.1

חדשות מומלצות

גלריה זומר

הרצל 16, תל אביב

Meet me. Tie me. Wet me

תערוכה של גיא בן נר

12.1–1.3

עבודות מוקדמות של האמן, בהן קולאז'ים שיצר בשנות ה–90, מוצגות בתערוכה שאצרה ענת שביט־פנחסי.

עברו לתצוגת גלריה גיא בן נר, ללא כותרת, 1994 צילום: ללא קרדיט

גלריה בצלאל לאמנות עכשווית

הרצל 119, תל אביב

"אם האש בתוך עינינו"

תערוכה של שבתאי פינצ'בסקי

12.1–11.3

במרכז התערוכה מוצגת עבודת וידיאו דו־ערוצית המוגשת בצורה של נאום טקס הענקת תארים דמיוני. אצר: דור גז.

ממשיכות בתל אביב

גלריה זימאק

ה' באייר 68

"לצייר הווה נצחי"

תערוכה של אורית אקטע

30.12–3.2

סדרת ציורים מהשנים האחרונות מוצגת בתערוכה שאצר יונתן הירשפלד.

עברו לתצוגת גלריה אורית אקטע, ללא כותרת, 2022 צילום: אלעד שריג

גלריה נווה שכטר

שלוש 42

"אני, היכלות"

תערוכה של דורית פלדמן

29.12–17.3

יצירותיה של האמנית, שמתה לפני כשלוש שנים, מתמקדות בפמיניזם, ארוטיקה נשית ומוטיבים רוחניים. אצר: בר ירושלמי.

עברו לתצוגת גלריה דורית פלדמן, "עבודות גוף", 1980 צילום: אוסף דורית פלדמן

ממשיכות ברחבי הארץ

סדנאות האמנים טדי

דרך אגודת בית"ר 1

"שיחת מסדרון 8"

תערוכה קבוצתית

6.1–3.3

אוהד לוי, נועה קורניק ואנאי סאלם, הפועלים יחד במרחב המשותף, מציגים עבודות פיסול וציור.

עברו לתצוגת גלריה נועה קורניק, ללא כותרת, 2022 צילום: אנאי סאלם

מוזיאון על התפר

חיל ההנדסה 4, ירושלים

"קרובות"

תערוכה של רחל רוטנברג ושרה בנינגה

28.12–27.1

פסלים של רוטנברג וציורים של בנינגה מוצגים בתערוכה שאצרה אביטל וכסלר.

עברו לתצוגת גלריה שרה בנינגה, "ביער", 2022 צילום: שי הלוי

תערוכות נוספות

גלריה שלוש. תל אביב (הצורפים 15). יצירות של גדעון גכטמן ומיכלאנג'לו פיסטולטו יוצגו ב"מונשיין" שתיפתח הערב. אצרה: נירה יצחקי.

חלל בסטודיו. תל אביב (הרצל 142). "הליכת חתול" של יובל פריש תיפתח היום. אצרה: קארן דולב.

גלריה P8. תל אביב (הפטיש 1). "ניקוי רעלים דיגיטלי נצחי" של כריסטיאן מוג וסבסטיאן מוג תיפתח היום.

מקום לאמנות. תל אביב (שביל המרץ 6). "שארות" של אודליה אלחנני, שאצר יאיר ברק, היא בין התערוכות שייפתחו היום.

בית דרור. קיבוץ עינת. "סימני חיים" של אמיר כץ (אצרה: יעלי וקשטיין) תיפתח הערב.

גלריה הראל. תל אביב (אליזבת ברגנר 8). "שינויים" של אסתר קלאס תיפתח היום.

הגלריה לאמנות עכשווית ושבטית. תל אביב (מרכז בעלי מלאכה 13). "תעתוע" של סגי ארז, שאצרו מיכלי אדלר וגליה דוכין אריאלי, תיפתח הערב.

גלריה זוזו. פארק התעשיות עמק חפר. "פירונמה: פטריות אחרי שריפה", תערוכה קבוצתית, תיפתח מחר. אצרה: הגר רבן.

המרכז ע"ש אפטר־ברר. מעלות תרשיחא (בן גוריון 15). "סטיית תקן" של אדוה קרני שאצרה מיטל קילמניק תיפתח מחר.

מרכז אדמונד דה רוטשילד. תל אביב (רוטשילד 104). "שונות 2023", תערוכה קבוצתית שאצרה עפרה חרנ"ם, תיפתח מחר.

סטודיו גבי יאיר. תל אביב (מוסינזון 3). מחר תיפתח "הבזקים" של חדוה אטלס בן דוד.

גלריה דואק. ירושלים (משכנות שאננים). טלי בן בסט תציג ממחר את "מתחת לכל זה" שאצרה עינת אשדות.

מוזיאון הרצליה. הבנים 4. "הארץ השטוחה" של רותם עמיצור (אצר: עידו מרקוס) היא בין התערוכות שייפתחו בשבת.

בית האמנים בחיפה. שד' הציונות 24. Plants and Plenty של טלי פרחי ואן דר ואודן תיפתח בשבת. אצרה: דניאלה טלמור.

גלריה ND. רמת גן (עוזיאל 52). "כנפיים" של אתי רגב, שאצרה רונית רוט חדד, היא אחת התערוכות שייפתחו בשבת.

הגלריה הלבנה. קיבוץ חצור. בשבת תיפתח "חידת השעה" של אלי בנאקוט.

הגלריה בבארי. "כל הציורים לא יכסו" של טליה ישראלי (אוצרת: זיוה ילין) תיפתח בשבת.

בית אבי חי. ירושלים (המלך ג'ורג' 44). "ציור מכושף" של אנטולי קפלון מוצגת. אצרו: דוד רוזנסון ועמיחי חסון.

Room 25. תל אביב (הרצל 16). "זמרודיה" של תום פורת ובר פבר מוצגת. אצרה: חגית אמה ורנר.

גרוסו מודו. תל אביב (אלפסי 31). "סדר חדש", תערוכה קבוצתית ובה עבודות וידיאו וצילום, מוצגת.

אוסף קופפרמן. לוחמי הגטאות. התערוכה הקבוצתית "לראות דרך" (אוצרת: טל בלכר) מוצגת.

גלריה אלון שגב. תל אביב (המנוע 7). תערוכה של אמני הגלריה, בהם גדעון רובין וטל מצליח, מוצגת.