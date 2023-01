התערוכות המומלצות של סוף השבוע: 26.1 עד 28.1

חדשות מומלצות

מוזיאון רמת גן

דרך אבא הלל סילבר 146

"הגוף האינסופי"

תערוכה קבוצתית

26.1–31.12

כיצד משתנה הגוף האנושי על רקע הטכנולוגיה והבינה המלאכותית? התערוכה שאצרה עדיה פורת מנסה לענות על השאלה.

המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס

ויצמן 61, חולון

"הוא והיא"

תערוכה של יובל רוביצ'ק

23.1–23.6

הרהורים על נפש האדם, על זוגיות ועל קונפליקטים יום־יומיים נוכחים באיוריו של האמן. אצרו: ניר מולד ועמוס אלנבוגן.

ממשיכות בתל אביב

גלריה גורדון

הזרם 5

"עבודות חדשות"

תערוכה של ישראל חמד

5.1–28.1

אנשים, רהיטים ופריטים ביתיים נראים בציוריו של האמן מהשנים האחרונות המוצגים בתערוכה.

ליטבק קונטמפוררי

שביל המפעל 3

"בין שתי נקודות"

תערוכה קבוצתית

15.12–9.2

קריסטינה צ'אן, אלעד קופלר, יונתן רון, דניאלה שינמן ואמיר תומשוב מציגים בתערוכה שאצרה הדס גלזר.

ממשיכות ברחבי הארץ

סדנאות האמנים ירושלים

האומן 26

"עדויות הדברים"

תערוכה של עפרי כנעני

13.9–17.2

האמנית בוחנת בתערוכה את ההיסטוריה של המוזיאון הלאומי של ברזיל. אצרה: דביר שקד.

הגלריה בגן שמואל

קיבוץ גן שמואל

"מעל השדה שלא אראה עוד"

תערוכה של דנה בומץ

3.12–28.1

פסלים, מיצבים ועבודת וידיאו המתייחסים לזמן ולזיכרון מוצגים בתערוכה. אצרה: אורית קוליקובסקי.

תערוכות נוספות

גלריה ברוורמן. תל אביב (אילת 33). From Mount Zero to Lake One, תערוכה של אורן אליאב, תיפתח הערב.

גלריה מאיה. תל אביב (שביל המרץ 2). "פריזמה" של מרב סודאי (אצר: ציבי גבע) ו"תמיסת חלומות" של תמר רוזנבלט (אצר: עידו כהן) ייפתחו היום.

גרוסו מודו. תל אביב (אלפסי 31) תערוכה של האמן הפולני מארק וסילבסקי, Unité, תיפתח היום.

גלריה מרי. ירושלים (אגריפס 12). "בית פתוח", הכוללת עבודות שיצר אלון אבן־פז המנוח, תיפתח היום.

גלריה בנימין. תל אביב (שביל המרץ 5). "נשל", תערוכה קבוצתית, תיפתח היום. אצר: גל ויינשטיין.

גלריה II. תל אביב (משה מאור 2). Homecoming, תערוכה קבוצתית שאצרו שרון גולן, אתי מרק ואלינורה לפידות, תיפתח היום.

המעבדה. תל אביב (הרצל 119). "טונוס" של רונית מירסקי (אצר: שרון תובל) תיפתח הערב.

בית האמנים. תל אביב (אלחריזי 9). "חותם בחותם" של שמעון פינטו ו־Hue Turn של דורי רגב הן בין התערוכות שייפתחו היום.

עודד שתיל. תל אביב (ליברמן 8). "נכון לעכשיו", תערוכה מהאוסף הפרטי, תוצג בסוף השבוע.

גלריה נגא. תל אביב (אחד העם 60). "שאריות" של קרן ציטר תיפתח מחר.

גלריה מנשר. תל אביב (דוד חכמי 18). תערוכה של אביה וייס תיפתח בשבת.

הגלריה האוניברסיטאית. תל אביב (חיים לבנון 64). "בעין התודעה" ו"לרשום את תולדות האמנות" מוצגות.

הגלריה לצילום במכללת הדסה. ירושלים (הנביאים 37). "מחר היתה מלחמה" של יורי גרשברג מוצגת.

טרקלין אמנות. תל אביב (שד"ל 6). במקום מוצגת "אדמה לחה" של שירה קמרד. אצר: ציבי גבע.

סדנאות האמנים טדי. ירושלים (דרך בית"ר 1). "הפרא נעלם" של אוריין גלסטר אורן מוצגת. אצרה: תמר גיספאן־גרינברג.

מוזיאון נחום גוטמן. תל אביב (שמעון רוקח 21). "רוץ בן סוסי", שבה איורים לספר הילדים של ביאליק "שירים ופזמונות לילדים", מוצגת. אצרה: מוניקה לביא.