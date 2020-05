התערוכות המומלצות של סוף השבוע: 21.5 עד 23.5

חדשות מומלצות

"ברירת מחדל"

תערוכה של יואב וינפלד

21.5–2.7

הציורים של וינפלד מתארים מחוות פרפורמטיביות הנוצרות בפרץ אחד, והם מצוירים באמצעות כלים מכניים כמו מכחול אוויר או שבלונה המכתימה את הנייר הלבן. אוצרת: אורית מור.

רוטשילד אמנות

יהודה הלוי 48, תל אביב

"באדוות המציאות"

תערוכה של אדם כהן

21.5–ללא תאריך סיום

כהן מציג בתערוכה סדרת סדרת דיוקנאות של אשה ששמה יובל. הוא ניסה לפענח את דמותה באמצעות כתמים עזים בבחירת הצבע ובהנחת הצבע.

ממשיכות בתל אביב

סדנאות האמנים

התבור 32

"האגף למבצעי תודעה"

תערוכה של מאיה שמעוני

19.5–18.7

בציוריה של האמנית יש בין השאר אנשים חסרי זהות, צמחים ובניינים.

גלריה B.Y

בר יוחאי 5

"עלים אינם

נושרים כך סתם"

תערוכה של רותי שומרוני

8.5–31.5

באמצעות שזירה וליפוף חוטי צמר יוצרת האמנית צמחי בר סוריאליסטיים שבקצותיהם תלויים פירות מעוותים סרוגים. אוצרת: שרי פארן.

גלריה מינוס אחת

שוקן 18

"ימי פרא — רוחות רפאים של נעורים"

תערוכה קבוצתית

8.5–23.5

התערוכה עוסקת בעקבות של נעורים באמנות הישראלית החל בשנות ה–90. אוצרת: טל יחס.

ממשיכות ברחבי הארץ

גלריה מחניים

גלריה מחניים

קיבוץ מחניים

"זמן ערבית"

תערוכה של גד פרנק

17.5–27.6

הציפורים נוכחות בסדרת העבודות שיצר פרנק, יליד 1930, בנייר בריסטול. אוצרת: נאוה הראל־שושני.

חמישי

גלריה פריסקופ. תל אביב (בן יהודה 176). "דגים פלוס" היא תערוכה של חן פיפר המוצגת במקום. אצר: גדעון פיפר.

גלריה דביר. תל אביב (ראשית חוכמה 14). תערוכה קבוצתית, There is a crack in everything, תיפתח. משתתפים: דור גז, יהודית לוין, סיגלית לנדאו, עדי פלומן, ברק רביץ, מירי סגל ואחרים.

הגלריה העירונית לאמנות. ראשון לציון (אחד העם 8). במקום מוצגת התערוכה "ימים לבנים" של הילה ליזר בג'ה.



שישי

גלריה רוזנפלד. "קשה עכשיו הקלה אחר כך", תערוכה של אולגה קונדינה, תיפתח. אוצרת: מיה פרנקל טנא.

מקום לאמנות. תל אביב (שביל המרץ 6). התערוכה הקבוצתית "ימים אחדים" (אוצר: ניר הרמט) תיפתח לצד התערוכה In Between של אן שימין וגיא בנאים (אוצרת: עדה לחובר).

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. הבנים 4. "זמן דיוקן 2", מערך תערוכות הכולל שבע תערוכות יחיד, מוצג במקום.

בית בנימיני. תל אביב (העמל 17). שלוש תערוכות מוצגות במקום: "רקוויאם לחרסה" הקבוצתית ו"יום יום" של אורן ארבל ונעם טבנקין שאצרה שלומית באומן לצד "על המדף — מהתעשייתי לאישי" שאצרה עינב ברנס אליאסוב.

גלריה P8. תל אביב (הפטיש 1). "חור גדול באמצע", תערוכה של האמנית לי ברבו, מוצגת במקום. מסע בעקבות נדוניה מסתורית שמעולם לא מומשה. אוצרת: איריס פשדצקי.

בית האמנים. ראשון לציון (גבעתי 17). "כמו שצריך", תערוכה קבוצתית שאצרו מלינה גברעם ואתי בשביץ, מוצגת במקום.

גלריה שכטר. תל אביב (שלוש 42). עבודותיו של הצייר גרי גולדשטיין מוצגות בתערוכה "השתאות". אצרה: שירה פרידמן.



שבת

גלריה מאיה. תל אביב (שביל המרץ 2). שתי תערוכות — "משחקי הקלפים" של עותה פטינקין (אוצרת: טל ירושלמי) ו"המורה לציור" של גליה פסטרנק — מוצגות במקום.

גלריה הסדנה לאמנות. יבנה (שד' דואני 25). במקום מוצגות "אל האינסוף..." של איציק גייר (אוצר: רוני ראובן), "מסעות/משאות" של מיכאל בן אבו (אוצר: דורון פישביין) ותערוכה של אבי עזרא (אוצרת: חנה ברק אנגל).

בית האמנים. תל אביב (אלחריזי 9). פסלי אבן של תמר איתן מוצגים בתערוכה "אבן דרך" שאצר אריה ברקוביץ.

גלריה GH גבעת חביבה לאמנות. "מפשוט למופשט" היא תערוכה של דני קרוון ועתר גבע. אוצרת: ענת לידרור ונועה קרוון.

Third Floor on the Left. תל אביב (המערכה 31). ב"אחיתופל", העונה החדשה של סדרת התערוכות בחלל המגורים של האוצרת מיטל אבירם, יוצגו בין השאר עבודות של רון אסולין וקארין גולן.