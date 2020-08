התערוכות המומלצות של סוף השבוע: 13.8 עד 15.8

חדשות מומלצות

גלריה גבעון

י.ל. גורדון 35

"מקיר לקיר"

תערוכה קבוצתית

14.8–26.9

עבודות ציור על נייר יוצגו בתערוכה, בהן יצירות מוקדמות של משה קופפרמן וחדשות של מריק לכנר.

רוטשילד אמנות

עברו לתצוגת גלריה אן בן אור, "מיליון דולר", 2019 צילום: אבי אמסלם

יהודה הלוי 48

"עת לחשוב"

תערוכה של אן בן אור

13.8–ללא תאריך סיום

דיוקנאות של בני משפחה וידידים, לצד נופים מאזור מגוריה מוצגים בתערוכה של האמנית.

ממשיכות בתל אביב

גלריה דביר

חזקיהו המלך 3

עברו לתצוגת גלריה מתוך התערוכה של שי־לי הורודי צילום: אלעד שריג

"סרט מת"

תערוכה של שי־לי הורודי

31.7–12.9

הפחד הוא העיקרון המארגן של התערוכה שבה נראים בין השאר אנדרטה לחייל אלמוני, ציפור מתה עפה בחלל, גדר ורישומים.

גלריה חנינא

שביל המרץ 5

"חרף"

תערוכה קבוצתית

עברו לתצוגת גלריה שלי רייך, "בית הזכוכית", 2019 צילום: טל ניסים

5.8–29.8

התערוכה מבקשת לשמש אי של אמפתיה בעולם מלא באלימות, דחיפת מרפקים ויצירות אמנות גדולות ממדים. אוצרת: ענבל מארי כהן.

גלריה ברוורמן

אילת 33

"מוהאו מודיסקנג"

תערוכה של מוהאו מודיסקנג

10.7–8.10

עברו לתצוגת גלריה מוהאו מודיסקנג, "ציון 2", 2018 צילום: באדיבות האמן וגלריה ברוורמן

האמן הדרום אפריקאי בוחן בתצלומיו את היחס לשחורים ביבשת בעבר ובהווה. אוצרת: עדי גורה.

ממשיכות ברחבי הארץ

מוזיאון וילפריד לאמנות המזרח

קיבוץ הזורע

"סף"

תערוכה של מידד אליהו

11.7–ללא תאריך סיום

עברו לתצוגת גלריה מידד אליהו, "עמידה", 2020 צילום: מידד אליהו

אליהו מנסח מחדש את זהותו מחדש לאחר איסוף חומרים ביוגרפיים מדרום קוצ'ין. אוצרת: שיר מלר־ימגוצ'י.

משכן האמנים הרצליה

יודפת 7

"34"

תערוכה של משה רואס

8.8–3.10

עברו לתצוגת גלריה עבודה של משה רואס צילום: בצלאל בן חיים

באמצעות טכניקות מסורתיות של נפחות יצר האמן סדרת אובייקטים בדיוניים. אוצר: בר ירושלמי.

חמישי

גלריה בנימין. תל אביב (שביל המרץ 5). תערוכה קבוצתית, Do Something Else, תיפתח ב–20:00. אוצרת: הדסה כהן.

בית הנסן. ירושלים (גדליהו אלון 14). התערוכה "אולמות הקרנה לצופים יחידים" תיפתח. אוצרת: יהודית שלוסברג יוגב.

עברו לתצוגת גלריה ללי כץ, "יולי", 2020 צילום: באדיבות האמנית

מוזיאון בת ים לאמנות (סטרומה 8). חמישה גיבורי תרבות עומדים במרכז התערוכה הקבוצתית "אגדות אמיתיות" שאצרה הילה כהן־שניידרמן.

מקום לאמנות. תל אביב (שביל המרץ 6). "סטאבט מאטר" של יהודית הנדלזלץ־נברו (אצרו: פסי גירש וניר הרמט) היא בין שלוש התערוכות שייפתחו ב–18:00.

שישי

גלריה זימאק. תל אביב (ה' באייר 68). התערוכה "עבודה" של יובל יאירי היא מחווה למוזיאון ישראל.

עברו לתצוגת גלריה יובל יאירי, ללא כותרת, 2010 צילום: יובל יאירי

גלריית מגוונים אלון. רמת השרון (סוקולוב 90). תצלומים של חנן שפיר מוצגים בתערוכה "טבע נשי" שאצרה גלית צימבליסט.

שבת

מוזיאון תל אביב. שד' שאול המלך 27. "ביתר מתיקות נגנו את הריקוד" היא תערוכה של האמן הדרום אפריקאי ויליאם קנטרידג'. אצרה: רותי דירקטור.

הגלריה. מכללת אורנים. עבודות של תמיר צדוק ואסד עזי מוצגות בתערוכה "דמות אב" שתינעל היום.