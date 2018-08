דינש ד'סוזה, הבמאי הנערץ על טראמפ, משווה אותו ללינקולן בסרט חדש

הסרט "Death of a Nation" יעלה מחר (שישי) לאקרנים ב-1,000 בתי קולנוע בארצות הברית, מספר לא שגרתי לסרט תיעודי פוליטי. עד כה, המבקרים קטלו - 0% נכון לעכשיו באתר Rotten Tomatoes - אבל נראה כי במאי הסרט, דינש ד'סוזה, אינו מתרגש. הוא קיבל את ברכתו של הנשיא דונלד טראמפ וזה מה שחשוב. ד'סוזה, שנולד בהודו ועבר בצעירותו להתגורר בארצות הברית, הוא אוונגליסט ששימש גם כיועץ של הנשיא רונלד רייגן. בסרט החדש, המתבסס בין השאר על ספרו של ד'סוזה "The Big Lie and Death of a Nation", הוא משווה בין הנשיא הנוכחי לאברהם...