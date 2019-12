קלודין אוג'ה, נערת בונד בסרט "כדור הרעם", מתה בגיל 78

השחקנית הצרפתייה קלודין אוג'ה, שגילמה את דמותה של נערת בונד דומיניק "דומינו" דרוואל בסרט "כדור הרעם" מ-1965, מתה ביום רביעי שעבר בגיל 78.

היא נולדה ב-1941 בפריז והיתה דוגמנית בנעוריה וזכתה בתחרות מלכת היופי בצרפת. ז'אן קוקטו ליהק אותה לסרטו The Testament of Orpheus מ-1960. אחר כך שיחקה בין השאר בסרט הצרפתי The Iron Mask מ-1962.