הדרכון של הבמאי נשלל, הצילומים נעשו בחשאי – והסרט זכה בפסטיבל ברלין

מוחמד ראסולוף, שסרטו There Is No Evil זכה אתמול בפרס דוב הזהב, נידון למאסר בגלל "הפצת תעמולה". סרטו מביא ארבעה סיפורים על נידונים למוות, "כולם מבוססים על הניסיון שלי"

