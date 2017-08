"וניטי פייר" בתגובה על טענות אנג'לינה ג'ולי: דבריה לא סולפו

עורכי "וניטי פייר" הגיבו בסוף השבוע לטענות של אנג'לינה ג'ולי ולפיהן דבריה בראיון סולפו. במקום לפרסם הבהרה והתנצלות, כפי שדרשה מהם, הם פירסמו את הציטוט המדויק של ג'ולי מהראיון שקיימה עמה יבגניה פרץ ולדברי עורכי המגזין הוקלט בשני מכשירים שונים.

הכל החל לפני כשבועיים, כשפורסם ב"וניטי פייר" ראיון נרחב עם השחקנית והבמאית לרגל עלייתו בנטפליקס של סרטה החדש, "First they killed my father", העוסק ברצח העם בקמבודיה תחת משטרו הדיקטטורי של פול פוט.

פרץ, שריאיינה את ג'ולי, ציינה בכתבה כי "כדי ללהק את הילדים בסרט, ג'ולי חיפשה ילדים בבתי יתומים, קרקסים ובתי ספר בשכונות העוני, ילדים שחוו מצוקה של ממש. כדי למצוא את השחקנית שתגלם את התפקיד הראשי, שתגלם את לאונג אונג (שעל ספרה מבוסס הסרט — א"ש) המלהקים המציאו משחק די מטריד בריאליזם שלו: הם שמו כסף על השולחן, ביקשו מהילדים לחשוב מה הם יכולים לעשות עם הכסף הזה ואז לקחו אותו מהם. לאחר מכן דרשו המלהקים מהילדים להמציא שקר שיסביר את היעלמות הכסף שכבר היה בידם".

ג'ולי צוטטה בכתבה כאומרת שסריי מוץ' (הילדה שלוהקה בסוף לתפקיד — א"ש) היתה הילדה היחידה שבהתה בכסף במשך זמן רב. ברגע שנדרשה להחזיר אותו היא היתה המומה רגשית. בהמשך, כשנשאלה למה ייעדה את הכסף סיפרה כי סבה מת ולא היה למשפחתה די כסף ללוויה מכובדת".

בעקבות הפרסום נמתחה ברשתות החבריות ביקורת חריפה על ג'ולי בטענה שזהו ניצול ציני של ילדים במצוקה. היו שטענו כי הדבר חסר טעם במיוחד משום שג'ולי היתה שגרירה של רצון טוב מטעם האו"ם ואימצה ילד קמבודי. ג'ולי לא נותרה חייבת וכתבה בשבוע שעבר ב"האפינגטון פוסט" כי פרץ עיוותה את דבריה והוציאה אותם מהקשר. היא הסבירה כי האודישן כלל אימפרוביזציה וציינה כי לא היה מעורב בכך כסף אמיתי. "זהו שקר", כתבה. "אני בעצמי הייתי זועמת לו זה היה המצב".

ב"וניטי פייר" לא התרגשו מהאיום של ג'ולי בתביעה. בסוף השבוע האחרון הם פירסמו באתר את ההקלטה של הראיון. "אתה פשוט נכנס פנימה ועושה את האודישנים עם הילדים", אומרת בה ג'ולי. "ועם ילדים זה הרי לא אודישן רגיל. הם ראו את המצלמות ואנחנו אמרנו להם שאנחנו רוצים לשחק אתם משחק מול המצלמה. המשחק הלך ככה: אנחנו אמרנו לילד שאנחנו שמים כסף על השולחן והוא צריך לחשוב מה הוא יכול לעשות עם הכסף הזה. לפעמים זה היה כסף, לפעמים זו היתה עוגייה (ג'ולי צוחקת בהקלטה). ואחרי זה, לקחנו את מה שהונח על השולחן. אחרי זה אמרנו להם שהם צריכים לנסות לברוח עם הכסף ואז לשקר על כך שלא לקחו את הכסף".