צמד הבמאים הישראלים אהרן קשלס ונבות פפושדו יביימו מותחן ערפדים אמריקאי שייקרא "We Are All Monsters Here". השניים גם יכתבו את התסריט שיתבסס על סיפור קצר מאת קלי ארמסטרונג, יוצרת סדרת המדע בדיוני " Bitten".

אהרן קשלס ונבות פפושדו Larry Busacca / AFP

עלילת הסרט תעקוב אחר צעירה ששורדת התפרצות של וירוס ערפדים שנחשף רק בלילות. באין לה משפחה להישען עליה, היא נאלצת להתיידד עם ילדה צעירה שנושאת את הווירוס, ויחד הן יוצאות למסע הישרדות משותף בדרכים.

קשלס ופפושדו ביימו ב–2010 את "כלבת", סרט אימה שקיבל ביקורות מצוינות והזניק את תעשיית סרטי הז'אנר בישראל.

אוהבים קולנוע? בואו לדבר, להמליץ ולקבל המלצות בקבוצת הפייסבוק שלנו

שלוש שנים לאחר מכן יצא סרטם השני "מי מפחד מהזאב הרע", שכבש לבבות גם בחו"ל, זכה בפרסים בינלאומיים נחשבים, וצבר תאוצה לא מעט בזכות קוונטין טרנטינו שצפה בו, התלהב והגדיר אותו כסרט הטוב ביותר שראה באותה שנה.

לפני שנתיים פורסם כי הצמד הישראלי יביים רימייק הוליוודי לסרט "משאלת מוות" בכיכובו של ברוס ויליס, אך כעבור שלושה חודשים הודיעו השניים כי החליטו לפרוש מהפרויקט, מפני שהבינו לדבריהם כי לא יוכלו לממש את חזונם האמנותי.

את "We Are All Monsters Here" יפיקו ג'ונתן רובינשטיין וארי דניאל מקריסטל סיטי אנטרטיינמנט, יחד עם ארמסטרונג שתהיה מפיקה אחראית.