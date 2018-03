"הסופרנוס" בדרך חזרה למסך, הפעם בקולנוע

"The Many Saints of Newark" יהיה סרט מקדים לסדרה ויתרחש בניו ג'רזי בשנות ה-60 בזמן המהומות שהיו מעורבים בהן ארגוני פשע של שחורים ושל מהגרים מאיטליה