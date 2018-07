ארבעה סרטים ישראליים חדשים יוקרנו בפסטיבל ונציה

ארבעה סרטים ישראליים חדשים, מהם שניים של עמוס גיתאי — "רכבת קלה בירושלים" ו"מכתב לידיד בעזה" — התקבלו לפסטיבל ונציה הקרוב. הסרט השלישי הוא "נשים מתות מהלכות" של הגר בן אשר, שכבר הוקרן בבכורה עולמית בפסטיבל טרייבקה, והרביעי הוא "עירום" בבימוי של ירון שני. הפסטיבל ייפתח ב–29 באוגוסט עם "First Man", סרטו החדש של דמיאן צ'אזל ובו ריאן גוסלינג מגלם את האסטרונאוט ניל ארמסטרונג.

בניגוד לפסטיבל קאן שנכנס לעימות חזיתי עם נטפליקס, אסר על סרטיה להשתתף בתחרות הרשמית ובכך גרם לה למשוך את כל סרטיה ממסגרותיו השונות, הנהלת פסטיבל ונציה בישרה כי בפסטיבל הקרוב יוקרנו שישה סרטים מקוריים חדשים של ענקית הסטרימינג האמריקאית. "איננו יכולים לא להתאים את עצמנו למציאות החדשה", אמר המנהל האמנותי של הפסטיבל, אלברטו ברברה, במסיבת עיתונאים שהתקיימה היום (רביעי).

החלטה זו של הפסטיבל האיטלקי לא רק ממצבת אותו כרלוונטי, גמיש ועם אצבע על הדופק, אלא גם מקפיצה את התוכנית האמנותית שלו מדרגה באמצעות מבחר מרשים במיוחד של יצירות קולנועיות. בין הסרטים של נטפליקס שיוקרנו השנה: מערבון חדש של האחים ג'ואל ואיתן כהן, סרט של פול גרינגראס המבוסס על מתקפת הטרור באוסלו ב–2011, הסרט "רומא" של הבמאי זוכה האוסקר אלפונסו קוארון, וכן "The Other Side of the Wind", סרטו הלא גמור של אורסון ולס שעבר רסטורציה ומיועד היה להקרנת בכורה בקאן.

מאחורי הקלעים של "The Other Side of the Wind" - דלג מאחורי הקלעים של "The Other Side of the Wind" נטפליקס

שאר התוכנית האמנותית של ונציה מרשימה, ובניגוד למהדורה האחרונה של קאן — גם עתירת כוכבים הוליוודיים. בין הסרטים שיוקרנו: הפקה מחודשת של הסרט "כוכב נולד" בכיכובם של בראדלי קופר וליידי גאגא, סרט בכיכובה של נטלי פורטמן ובו היא מגלמת כוכבת פופ מצליחה, וסרט חדש על אלימות משטרתית בכיכובם של וינס ווהן ומל גיבסון.

כמו כן, ג'וליאן שנאבל ("הפרפר ופעמון הצלילה") יקרין את סרטו החדש על וינסנט ואן גוך, ז'אק אודיאר יציג את סרטו הראשון בשפה האנגלית, יורגוס לנטימוס ("לובסטר") יתרום את חלקו לאירוע עם סרט בכיכובם של אמה סטון ורייצ'ל וייז, וכן יוקרן מערבון קומי חדש בכיכובם של ג'ייק ג'ילנהול וחואקין פיניקס. גם מייק לי ולזלו נמש ברשימת היוצרים שיציגו בוונציה סרטים חדשים, ואילו HBO תתן טעימה מהסדרה החדשה שלה "החברה הגאונה", על פי ספרה של אלנה פרנטה.

טריילר לסרט הפתיחה "First Man" - דלג טריילר לסרט הפתיחה "First Man" Universal Pictures

"רכבת קלה בירושלים" של גיתאי הוא אוסף של אפיזודות המתרחשות כולן ברכבת הקלה בירושלים, המשמשת כמיקרוקוסמוס ומראה אנושית של העיר. בין היתר משחקים בסרט יעל אבקסיס, רותם אבוהב, מתיו אמרליק ורמי הויברגר. סרט נוסף של גיתאי, "מכתב לידיד בעזה", הוא סרט קצר ובו עורך הבמאי מחווה לטקסט של אלבר קאמי מ–1943. בסרט הוא מציף את שאלת החזרה לבתים והכפרים הפלסטיניים, תוך שילוב טקסטים של ס' יזהר, אמיל חביבי, מחמוד דרוויש ועמירה הס. בסרט משחקים מכרם ח'ורי, קלרה ח'ורי, גיתאי עצמו והילה וידור. שני הסרטים כלולים בבחירה הרשמית של הפסטיבל, אך יוקרנו מחוץ לתחרות.

סרטה של בן אשר, "נשים מתות מהלכות", יוקרן במסגרת Venice Days. הוא דובר אנגלית, מבוסס על סדרת רשת אמריקאית שביימה בן אשר, ומתאר את תשעת השלבים האחרונים בחייהן של נידונות למוות לקראת הוצאתן להורג. "עירום" של שני יוקרן במסגרת Horizons. הוא מתאר חזיונות אונס פולשניים שמערערים את שלוותה של כוכבת עולה בשמי הספרות הישראלית. זהו הסרט הראשון ב"טרילוגיה על אהבה" של שני.

"תל-אביב על האש" שביים סאמח זועבי יוקרן במסגרת Horizons. סלאם הוא עוזר הפקה זוטר בצילומי אופרת סבון בערבית שמצולמת ברמאללה. בשלב מסוים הוא מקודם ונהפך לכותב שאחראי על דמותו של קצין ישראלי בסדרה. הוא לא ממש יודע לכתוב. מי שנרתם לעזרתו הוא מפקד מחסום צה"ל שבו הוא עובר מדי יום, ומוכן לסייע בתמורה לקצת חומוס.