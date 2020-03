עורך דינו של הבמאי האיראני שזכה בפסטיבל ברלין: הוא נקרא לרצות שנת מאסר

עורך דינו של הבמאי מוחמד ראסולוף, שזכה בשבת שעברה בפרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין על סרטו There Is No Evil, אמר שהוא נקרא לרצות עונש מאסר של שנה.

נאסר זארפשאן אמר היום (רביעי) שעל ראסולוף נגזרה שנת מאסר בגלל שלושה סרטים שלו שעל פי הרשויות הם "תעמולה נגד המשטר".

זאפרשאן אמר שהם יערערו על העונש, בעיקר בשל התפרצות נגיף הקורונה באיראן. הרשויות במדינה כבר שלחו 54 אלף אסירים לחופשה זמנית מחשש שהנגיף יתפשט בבתי כלא.

ראסולוף זכה בשבת שעברה בפרס הגדול בפסטיבל ברלין על סרטו There Is No Evil שבמרכזו ארבעה סיפורים על נידונים למוות. הבמאי לא נכח בטקס כדי לקבל את הפרס משום שהשלטונות באיראן אוסרים עליו לצאת את גבולות המדינה.

מארגני הפסטיבל השאירו כיסא ריק בשבילו. בתו, באראן, קיבלה את הפרס בשמו.