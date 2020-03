"קאטס" הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי הסרטים הגרועים של השנה

המחזמר הקולנועי "קאטס" היה אתמול (שני) הזוכה הגדול בטקס פרסי הראזי לסרטים הגרועים ביותר של השנה. "קאטס" זכה בשישה פרסים, בהם לסרט הגרוע ביותר, התסריט הגרוע ביותר והבמאי הגרוע ביותר. זהו עיבוד בימתי כושל ללהיט הבימתי הגדול של אנדרו לויד ובר.

הסרט, שבין כוכביו נמנים ג'ודי דנץ', טיילור סוויפט ואידריס אלבה, מכוסים בפרווה שנוצרה באמצעים דיגיטליים, ספג ביקורות קטלניות מהמבקרים ונחל כישלון קופתי מהדהד. הוא הכניס רק 70 מיליון דולר ברחבי העולם.

פרס הראזי, הנקרא גם פטל הזהב, נוסד ב—1980 כתגובה הומוריסטית לעונת הפרסים ההוליוודית. המועמדים לפרס השנה הוכרזו בפברואר, יום לפני שהתקיים טקס האוסקר.

המועמדים והזוכים בראזי נבחרו באינטרנט על ידי 1,100 אנשים מיותר מ—12 מדינות. כל אחד מהם נרשם באינטרנט ושילם דמי חברות בסך 40 דולר דמי חברות. הטקס היה אמור להתקיים בשבת האחרונה, אבל בוטל כמו אירועים רבים בגלל מגפת הקורונה והזוכים הוכרזו באינטרנט. ג'ון טרבולטה זכה בפרס השחקן הגרוע ביותר על משחקו בסרט The Fanatic. הילרי דאף קיבלה את פרס השחקנית הגרועה ביותר על תפקידה בסרט The Haunting of Sharon Tate.

ששת פרסי הראזי שהוענקו ל"קאטס" כוללים גם את פרסי שחקני המשנה הגרועים ביותר שקיבלו רבל וילסון וג'יימס קורדן. טום הופר, במאי "קאטס", קיבל את פרס הבמאי הגרוע ביותר. ב—2011 הוא זכה באוסקר על הסרט "נאום המלך".