השחקנית אוליביה דה הבילנד ("חלף עם הרוח") מתה בגיל 104

השחקנית אולביה דה הבילנד, שהיתה מהכוכבות הגדולות של תור הזהב ההוליוודי בשנות ה-30 וה-40 וזכתה בשני פרסי אוסקר, מתה אתמול (ראשון) בגיל 104. את הדברים אישרה אשת יחסי הציבור שלה, שמסרה ל"הוליווד ריפורטר" כי מתה בנסיבות טבעיות בביתה שבפריז, שם חיה ב-60 השנים האחרונות.

דה הבילנד, שנולדה בטוקיו במהלך נסיעת עסקים של אביה וגדלה בקליפורניה, היתה אחותה הגדולה של השחקנית ג'ואן פונטיין, שהלכה לעולמה ב-2013 בגיל 96. השתיים אף התחרו ראש בראש על פרס האוסקר לשחקנית הטובה ביותר בשנת 1942. דה הבילנד קיבלה מועמדות על תפקידה בסרט Hold Back the Dw, אך הפרס הלך בסופו של דבר לפונטיין, על משחקה ב"חשד" של אלפרד היצ'קוק. אמן היתה שחקנית תיאטרון.

דה הבילנד ב"חלף עם הרוח"

לאורך קריירה בת כארבעה עשורים השתתפה דה הבילנד בעשרות סרטים וזכתה בשני פרסי אוסקר למשחק - על תפקידיה בסרט To Each His Own מ-1946 ו"היורשת" מ-1949.

תפקידה הראשון בקולנוע היה ב-1935, בסרטו של מקס ריינהרדט שהיווה עיבוד ל"חלום ליל קיץ" מאת שייקספיר. בעקבות תפקידה זה הוחתמה באולפני "וורנר", שם שיחקה בשורת סרטים לצד ארול פלין. רוב התפקידים להם לוהקה היו של "נערה במצוקה", שזוכה להצלה על ידי דמותו של פלין.

עברו לתצוגת גלריה אוליביה דה הבילנד ב-2004 צילום: AP

בשנת 1938 השתתפה בסרט "הרפתקאות רובין הוד", שהיה מהראשונים להצטלם בטכניקולור, ובו גילמה את התפקיד של העלמה מריאן. שנה לאחר מכן הגיע התפקיד שקנה לה את ההכרה הרחבה ביותר ולנצח יקושר לשמה - דמותה של מלאני המילטון בסרט "חלף עם הרוח" (1939).

במאי הסרט, ויקטור פלמינג, התרשם מכשרון המשחק של דה הבילנד לאחר שקיבל המלצה מאחותה של דה הבילנד. עם זאת, דה הבילנד היתה מנועה מלשחק בסרט שכן היתה חתומה באולפני וורנר - ואת "חלף עם הרוח" הפיקו אולפני MGM המתחרים. רק לאחר שדה הבילנד פנתה לאשתו של ג'ק וורנר קיבלה את האישור להשתתף בסרט, שהפך לאחת הקלאסיקות הקולנועיות הגדולות בכל הזמנים.

דה הבילנד בסרט "מאורת הצפעונים"

הצלחת הענק של "חלף עם הרוח" הביא לדה הבילנד מועמדות ראשונה לאוסקר בקטגוריית שחקנית המשנה. למרות תשומת הלב הציבורית לה זכתה, המשיכה דה הבילנד לקבל הצעות לתפקידי משנה שלא איתגרו אותה. היא סירבה לעוד ועוד הצעות ובכך הצליחה להרגיז את האחים וורנר, שביקשו למנוע ממנה לעבור לאולפן אחר. בצעד חריג תבעה דה הבילנד את האולפן - תביעה בה זכתה ונקשרה ברבות השנים לסוף עידן האולפנים בדצמבר 1945. עד היום, הפסיקה בעניינה קרויה "חוק דה הבילנד". בשל הפסיקה ההיסטורית הפכה דה הבילנד לשחקנית עצמאית והחלה לשחק במגוון סרטי אולפנים, ובהם אולפני "פארמאונט" ו"פוקס המאה ה-20".

בשנות החמישים הלכה הקריירה של דה הבילנד ודעכה לאיטה, לא מעט בשל המעבר שלה לפריז. היא המשיכה להשתתף בסרטים באופן ספורדי עד שנות ה-80 אך לא זכתה לתהילה מחודשת.