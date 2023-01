גיבורי על ונבלים, גולדה וברבי: הסרטים המסקרנים של 2023

החודש הראשון של שנת 2023 מביא לישראל שלל סרטים מדוברים, מ"בבילון" של דמיאן שאזל ועד "הלווייתן" של דארן ארונופסקי, ששניהם כבר חולמים על פרסי אוסקר. החודשים הבאים עמוסים אפילו יותר בסרטים מבטיחים, בין אם בזכות השמות הקשורים בהם או בגלל המותגים שהם מייצגים. חלק מהסרטים ברשימה היו חלק מרשימת המצופים של 2022, אך נדחו מסיבות שונות. בין אלה: הסרט החדש בסדרת "משימה בלתי אפשרית" בהובלת טום קרוז, Killers of the Flower Moon של מרטין סקורסזי ו־Beau is Afraid של ארי אסטר ("מידסומר"). גם השנה, מועדי היציאה עשויים להשתנות.