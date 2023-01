מייקל ג'יי פוקס עומד במרכזו של סרט תיעודי חדש, Still: A Michael J. Fox Movie, שהוקרן בבכורה ביום שישי האחרון בפסטיבל סאנדנס בניו יורק.

הסרט, שביים דיוויס גוגנהיים ("אמת מטרידה") ויעלה בהמשך השנה באפל טי וי, עוקב אחר השחקן בן ה-61 שהתפרסם בצעירותו בסדרה "קשרי משפחה" ואחר כך בסרט "בחזרה לעתיד", מאז תחילת שנות ה-90 סובל מפרקינסון. "שתיתי כדי לשכוח מהצרות", הוא אומר בסרט, "הייתי בפירוש אלכוהוליסט, אבל כבר יותר מ-30 שנה אני לא שותה".

במפגש עמו, שהתקיים אחרי הקרנת הסרט בפסטיבל סאנדנס, אמר פוקס "אלה היו חיים מדהימים". בזמן צילומי הסרט הוא נפל כמה פעמים, כחלק מהסימפטומים הנלווים למחלה, ושבר בין השאר את ידו, את זרועו ועצמות לחייו. "פרקינסון היא אסון", הוא אומר בסרט. "אתה לא יכול ללכת ואתה לא יכול ללכת לשירותים".

למרות המחלה הוא המשיך להופיע בסרטים ובסדרות במשך השנים, בין השאר ב"מייקל", "הטובות לקרב" ו"תרגיע", עד שבשנת 2020 החליט לפרוש ממשחק. הוא הוציא עד כה ארבעה ספרי זיכרונות. האחרון שבהם, No Time Like the Future, ראה אור ב-2020.