ספייק לי חזר בסרט מלהיב, לארס פון טרייר חזר עם זוועתון מיזוגני

אחרי שכבר הספידו אותו, קבעו ששיאו מאחוריו, השמיצו שהניצוץ שהיה לו בעבר דעך ונעלם, ספייק לי חזר שלשום והניף מול כל המלעיזים אצבע משולשת. סרטו החדש "BlacKkKlansman" (איש קו־קלוקס־קלאן שחור, בתרגום חופשי), אחד מהסרטים האמריקאים הבודדים שהגיעו השנה לריביירה, הוקרן אמש בבכורה בפסטיבל קאן וזיכה את לי ב"סטנדינג אוביישן" (מחיאות כפיים בעמידה) ממושך בתום ההקרנה.

כרגיל אצל לי, גם סרטו החדש כולל ביקורת חברתית־פוליטית חריפה ותוקע מרפק עצבני בצלעותיה של החברה האמריקאית הגזענית. העלילה מבוססת על סיפורו האמיתי והמדהים למדי של רון סטולוורת, קצין משטרה לשעבר בקולורדו, שהצטרף בסוף שנות ה–70 לשורות הקו־קלוקס־קלאן, במטרה לעקוב אחר חברי הקבוצה ולהפלילם. את הקשר הראשוני עם חברי התא הגזעני יוצר סטולוורת (ג'ון דייוויד וושינגטון) באמצעות הטלפון, אבל כשמגיעה השעה להיפגש עמם פנים אל פנים, הוא נדרש לפתרון יצירתי, בגלל צבע עורו השחור.

הפתרון נמצא בדמותו של פליפ, בלש משטרה לבן ויהודי (אדם דרייבר), שמסכים לשאת על גופו מכשיר הקלטה, לצאת לבקר בגוב האריות ולהתרועע עם שונאי השחורים והיהודים, ובכלל כל מה שאינו אמריקאי, לבן, נוצרי, גזעני ואלים. פליפ הוא הפרצוף שמגיע למפגשים, סטולוורת הוא הקול שממשיך לנהל את שיחות הטלפון עם מנהיגיו של תא הקק"ק, ויחד הם מצליחים להונות את חברי התא ולגרום להם לחשוב שמצאו לעצמם מועמד מוצלח למנהיגות, גזען נלהב שיכול להוביל את התא שלהם להישגים מרשימים.

התסריט שכתב לי עם כמה שותפים מבוסס על ספרו האוטוביוגרפי של סטולוורת, ולי מביים את הסרט בתנופה שמעמתת את האבסורד עם המציאות, ואת המגוחך עם המבעית. הסרט מצליח להיות מבדר וסוחף ובה בעת לבקר את המציאות האמריקאית העכשווית ולשגר עקיצות חריפות כלפי הנשיא האמריקאי הנוכחי. עם זאת, נדמה שהתגובות הנלהבות שהתקבלו מיד לאחר ההקרנה היו מעט מוגזמות. הסרט הזה אמנם מחזיר ללי את מעמד הבמאי שמשלב גרוב קצבי עם אמירה חברתית חריפה, אבל לפעמים נדמה שהמאמץ המוגזם שלו ללחוץ על הבלוטה הקומית־סאטירית גובה מחיר של עיקור רגשי.

מי שהפיק את הסרט יחד עם לי הוא ג'ורדן פיל, שעשה היסטוריה בטקס האוסקר האחרון כשהיה לשחור הראשון שזכה בפרס התסריט המקורי הטוב ביותר על סרטו "תברח".

סרט נוסף שעורר הרבה סקרנות בקאן הוא " The House That Jack Built", סרטו החדש של לארס פון טרייר. מי שרק לפני שבע שנים סולק בבושת פנים מהפסטיבל הצרפתי לאחר שהביע הזדהות עם היטלר, ושלפני חודשים ספורים בלבד הואשם על ידי ביורק שהטריד אותה מינית (היא לא נקבה בשמו אבל כיכבה בסרטו "רוקדת בחשיכה" ודי ברור היה שכיוונה את דבריה אליו) – מתעקש בכפייתיות ילדותית כמעט, להישאר הילד הרע של הקולנוע האירופי. זה יכול היה להיות חינני ואפילו משעשע אם התוצאה לא היתה מופע קולנועי סאדיסטי, מיזוגני, מתריס וארוך במיוחד.

רבות מהקרנות העיתונאים בפסטיבל מתקיימות בשעה שמונה וחצי בבוקר, ולרוע המזל הקרנת סרטו של פון טרייר נקבעה אף היא לשעה הזאת. התוצאה היתה ערבול מאוד לא מוצלח של הקפה של הבוקר עם דימויים מעוררי בחילה של מעשי רצח אכזריים במיוחד וגופות מרוטשות. עיתונאים רבים, ואני ביניהם, לא הצליחו לשרוד את הסיוט הזה עד סופו. אחרי 100 דקות, ומתוך הבנה שהעונג הזה אמור להימשך עוד 45 דקות תמימות, נטשתי את האולם.

עד לאותו רגע עקבה העלילה אחרי ג'ק (מאט דיימון), גבר אינטליגנטי, מוזר וכמובן חתיך במיוחד, שמגלה בשלב מסוים בחייו את החדווה הכרוכה במעשי רצח אלימים, ונהפך לרוצח סדרתי שנהנה לפרוק את תסכוליו בדרכים אלימות במיוחד על נשים וילדים. מחאה נגד החברה האלימה הסובבת אותנו? חיטוט בצד האפל של האגואיזם האתי? אולי. אבל כשזה מגיע ממישהו עם רזומה מיזוגני ואלים כשל פון טרייר, קצת קשה לגלות את הסלחנות הדרושה כדי לבחון את האופציות הללו.

סרט שהוא כמעט ההיפוך המושלם מהזוועתון של פון טרייר הוא " Shoplifters" של הבמאי הירוקזו קורה־אדה ("אחותו הקטנה", "סיפור משפחתי"), שהוקרן כאן ביום ראשון. הסרט היפני הזה, שהוא אולי היפה ביותר מבין סרטי התחרות שהוקרנו עד כה, הוא דרמה משפחתית שלא נדרשת לאלימות של פון טרייר או לגרוב של ספייק לי, ובאמצעות שילוב ממיס של רכות, רגישות לפרטים ודיוק רגשי היא מצליחה לצייר דיוקן של משפחה לא שגרתית, כזאת שבה זוג ההורים מאמצים לעצמם שני ילדים בדרכים לא ממש חוקיות, ומקימים משפחה אלטרנטיבית שהיא טובה יותר מכל אופציה אחרת שעמדה לפני הפרטים שמרכיבים אותה.

קורה־אדה מטיל ספק בכמה תפיסות מקובלות לגבי מושג המשפחה, מפרק את המוסד הזה רק כדי להרכיבו מחדש בדרך אחרת, לא שגרתית, ומאפסן בארון חשוך את הקביעה של טולסטוי שלפיה כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו.

שניים מתוך שלושת סרטי התחרות שביימו נשים והוקרנו בימים האחרונים, התגלו כמאכזבים. "Happy as Lazzaro" של אליס רורווצ'ר האיטלקייה הוא כל כך יומרני וחמור־סבר עד שהוא קורס לתוך עצמו במערבולת של רצינות תהומית, ואילו "Girls of the Sun" של אווה הוסון הצרפתייה, המספר על לוחמות כורדיות שיוצאות לשחרר את עירן מידי הקיצונים, כל כך מביך שזה מחדל שהוא בכלל נכנס לתחרות הרשמית. הוא כתוב ומבוים ביד גסה, משתמש בכל קלישאה אפשרית על מלחמה ונשיות, לוחץ על בלוטות הרגש שוב ושוב בעדינות של פטיש אוויר, ולא משאיר ברירה אלא להסיק שמי שבחרו את הסרט הזה עשו זאת רק מתוך רצון למצוא סרט שביימה אשה.