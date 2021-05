"מתיאס ומקסים": הילד הרע של הקולנוע נהפך פתאום לעדין ורגיש

בניגוד לנאמר בשיר As Time Goes By, שסם הפסנתרן מנגן ב"קזבלנקה" לאינגריד ברגמן על פי בקשתה, בסרט "מתיאס ומקסים" של קסבייה דולן נשיקה היא לא אך ורק נשיקה. היה היו שני חברים: מתיאס ומקסים. הם חברים מאז שהיו ילדים. מתיאס (גבריאל דאלמיידה פריטאס) הוא עורך דין שצפוי להתקדם בחברה שהוא עובד בה. שרה, חברתו (מרילין קסטונגה), היתה מעדיפה שמתיאס יתבגר ויתברגן כבר. מקס (בגילומו של דולן) תלוש יותר. הוא עובד במועדון חשפנות ומתעתד לנסוע לאוסטרליה אף שאין לו מושג מה הוא יעשה שם. הוא רוצה לעזוב כי משהו מציק לו במקום הולדתו והוא מעדיף לברוח.