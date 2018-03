ז'אנר: מחול, ג'אז מחיר: 149-299 שקלים להקה: תיאטרון המחול אודיסאה בימוי: דריל ייגר

תיאטרון המחול אודיסאה - להקת מחול מסולט לייק סיטי, יוטה, מציגה את MJ - מופע המחול עם להיטיו הגדולים של מייקל ג'קסון. המופע MJ יגיע לישראל לאחר סיבוב הופעות בארה"ב ובאירופה. הערב יכלול את מיטב להיטיו של מייקל ג'קסון כגון The way You Make Me Feel, Rockin' Robin, Thriller, Billie Jean, Beat It, Black Or White, Earth Song ועוד רבים אחרים.

» מה עושים היום - לוח האירועים המלא

» הופעות המחול שרצות על הבמות

» לוח הופעות היום

» לוח הצגות היום

המופע משלב ריקודי ג'אז, היפ הופ, בלט קלאסי וריקוד על נעלי אצבע, ריקוד על גלשן ריחוף (כמחווה לסרטי "מלחמת הכוכבים"), מאות תלבושות, ועשרות רקדנים הממלאים את הבמה באנרגיה.

קבלו הצצה מתוך ההכנות למופע - MJ: