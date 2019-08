הופעה אחת בשבוע: טוטמו

מסעות בניו יורק, השראות מסין ופרגון בעיתונות הבינלאומית הם מנת חלקה של המוזיקאית רותם אור בשנה האחרונה, שפועלת תחת שם הבמה Totemo. סיפורה האישי מלא בהשראה, והמוזיקה שלה מצליחה להביע ברוך ובמורכבות את השינויים העמוקים שעוברים עליה גם כיוצרת. טוטמו שרה בשקט, בקול לוחש ותת קרקעי כמעט, על חקר העצמי: על פחדים שאין להם בית, על שייכות ונראות, על מסכות ועל האחר. הפופ האלקטרוני שלה, לעומת התכנים עוכרי השלווה, עוטף, חם, מלא בעדינות - כמו נוצץ מרוב שהסאונד שלו מלוטש.

מאחוריה שלושה אי.פי ואלבום בכורה. אלבומה השני, "Everything Happens Only Once" שיצא השנה, הוא פנינה של פופ מתוחכם, שמצליח להשאר מחוץ לקלישאה הסכרינית בזכות מבנה, שירה ובחירת כלים שחותכים מעט את הנוסחה המוכרת, משחקים עם הז'אנר - אפשר להגיד כמעט-מזייפים, דבר שיוצר עניין וייחוד. חזותה של אור, כמו המוזיקה שלה, ענוגה, מבוישת. על הבמה היא עושה קסמים בקולה הנרעד ובכנות הבלתי נגמרת, שמקבלת חיים גם מחוץ לשירים. כשהיא חולמת את עצמה כך, בהופעה, זהו מחזה נדיר ביופיו.

Totemo תופיע במסגרת אירועי אוגוסט בסאבלט, ב-13 באוגוסט.

