ססיליה בונסטרום היתה דוגמנית מצליחה ללא רקע בעיצוב אופנה כשמונתה למעצבת הראשית של "זאדיג אנד וולטר". במלאת שני עשורים להקמת המותג הצרפתי, היא מסבירה מדוע אינה יכולה להתלבט לגבי הצבע המועדף עליה

השנה היא 2011 והימים ימי שבוע הספר הצרפתי. שר התרבות מטעם מפלגת השלטון של ניקולא סרקוזי, פדריק לפברה, רוכן לחתום על עותקים מספרו הראשון, "Best is the Friend of Good", המסכם את השקפתו הפוליטית ותובנותיו על החיים. בעת ראיון יח"צ שגרתי לקידום הספר, הסתקרן המראיין לברר מהו הספר האהוב על לפברה. "ללא ספק 'זאדיג אנד וולטר'", השיב הלה ללא דיחוי, "זהו שיעור לחיים ואני מעיין בו לעתים קרובות". לפברה כנראה התכוון ל"זאדיג או הגורל", ספרו של הפילוסוף הצרפתי בן המאה ה–18 וולטר, אך כשל בלשונו ונקב בשמו של מותג אופנה צרפתי פופולרי. התקרית המביכה נהפכה לבדיחת היום בקרב מעגלי אינטלקטואלים במדינה. בדומה לטעות של...