בשנה החולפת נהפכה חולצת טי של חברת השליחויות והדיוור DHL ללהיט אופנתי חורך פידים במחי תצוגת אופנה אחת של המותג הטרנדי Vetements, שזרתה על הפריט הפשוט אבק מעצבים רוסי־צרפתי והעלתה את שוויה באחת משבעה 7 דולר ליחידה של החולצה המקורית באתר החברה, ללמעלה מ–200 אירו לגרסת המעצבים. פיד האינסטגרם ביקום הפאשינסטי טרם התאושש מבשורת הלוגואים המכוערים לכאורה, והנה עומד בפתחנו הקוריוז האופנתי הבא: נייר דבק מעוצב.

מהקולקציה של סימונס. גם לארגז למלתחה Jared Siskin / Patrick McMullan

המעצב הבלגי ברוך הכישרון ראף סימונס, שערק באחרונה לשורות המותג האמריקאי "קלווין קליין" אחרי כהונה מדוברת כמעצב הראשי בבית האופנה הצרפתי האיקוני כריסטיאן דיור, הציג בחודש פברואר האחרון בשבוע האופנה לגברים בניו יורק. הוא בחר להקדיש את קולקציית "אמריקנה" ליבשת החדשה שלו, ובפרט לעיר ניו יורק על שלל גווניה, והצעיד על המסלול דוגמנים לבושים במעילי גשם ארוכים. את תפקיד חגורת המותן בימים כתיקונם גילם סרט הדבקה עבה, מהסוג שמשמש לאיטום ארגזים או חלונות בעתות משבר כמו מעבר דירה או מלחמה אזורית. המסקינג־טייפ הלבן של סימונס נשא כיתובים ידידותיים בצבע אדום כמו "Walk with me", "I love you" או "I heart NY", ומיועד לשימוש אופנתי כחגורה עם טוויסט פאנקיסטי יוקרתי.

Raf Simons is now selling $200 duct tape: https://t.co/l8mS8Pl7Kz pic.twitter.com/RMBH6qfK2x — Highsnobiety (@highsnobiety) 15 August 2017

כעת, האביזר המאולתר של סימונס זמין לרכישה לקהל הרחב ומוצע בצבעי לבן או שחור עם שני כיתובים באדום: "RSYP Youth Project" ו־"Walk with me". מחיר יחידה באתרים השונים עומד על כ–200 דולר, לא כולל משלוח. כאשר בחלקם המלאי אזל תוך יום אחד. תזכורת: עלותו של נייר דבק מן השורה עומדת על חמשיה שקלים ליחידה.