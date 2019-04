ז'אן פול גוטייה יגיע לאירוויזיון, ילביש את מדונה ודנה אינטרנשיונל

מעצב העל הצרפתי ז'אן פול גוטייה צפוי להגיע לישראל במאי הקרוב לרגל אירועי האירווזיון, במסגרתם ילביש פעם נוספת את דנה אינטרנשיונל ומדונה שתופיע בגמר. ביקורו של גוטייה יחל ב–13 במאי, יום לפני חצי הגמר הראשון, ויסתיים עד לאחר הגמר הגדול של התחרות — במהלכו תופיע מדונה. שתי הדיוות הפכו מזוהות עם גוטייה לאורך השנים, וחתומות על מראות שהפכו איקוניים בתרבות הפופולרית, לא פחות מדמות המלח המלווה את המעצב מתחילת דרכו.

"למרות שזו הפעם העשירית שאני מגיעה אליו, אני חייבת להגיד, וזו לא מליצה, שאני מתרגשת כמו בפעם הראשונה", אמרה היום (ראשון) אינטרנשיונל ל"הארץ" עם פרסום הדברים. "לעלות במדרגות המפוארות עד ההגעה אליו, לפגוש אותו ולהתחבק איתו — זה מרגש אותי כמו בפעם ההיא, לפני 21 שנה, כשלא האמנתי שהוא באמת מסכים לתפור לי בגד".

בדבריה התייחסה הזמרת לשמלת הערב השחורה שמעליה נלבש ג'קט עטור נוצות תוכי צבעוניות, אותה עיצב עבורה ב–1998 להופעתה באירוויזיון. בסופו של דבר בחרה הזמרת, אותה מכנה המעצב "המוזה שלי", לבצע את השיר "דיווה" כשהיא לבושה בשמלת מקסי נוצצת ומשומשת של המעצבת גלית לוי. את תלבושת הנוצות המפורסמת עטתה כשעלתה לבמה שוב, הפעם כזוכת התחרות, כשהיא מנופפת בידיה שנראו ככנפיים ססגוניות. השמלה וג'קט הנוצות הוצגו בתערוכות אופנה ברחבי העולם, בהן זו שהוקדשה לגוף עבודתו של גוטייה ונדדה בין מדינות שונות מאז הושקה בגרנד פאלה בפריז ב–2015 — The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk ("עולם האופנה של ז'אן פול גוטייה: מהמדרכה למסלול").

גוטייה הוסיף לעצב עבור דנה שמלות להופעותיה בעולם — בהן שמלת תחרה שחורה אותה לבשה באירוויזיון ה–50 בשנת 2005 ושמלת משי ירקרקה בקליעת שתי־וערב באירוויזיון 2011. כן הזמין אותה לצעוד על המסלול בשתי תצוגות אופנה שלו בווינה (לצד ישראלית נוספת החביבה עליו, סטלה עמר), ואף הגיע לבקרה בישראל במסגרת טיול פרטי. באירוויזיון הנוכחי תופיע אינטרנשיונל פעמיים, בחצי הגמר הראשון ועם פתיחת התחרות — אז תקבל את המתחרים בפרשנותה ללהיט "תל אביב" של עומר אדם, ובקטע מהשיר "דיווה" שזיכה אותה בזמנו במקום הראשון. בשני המקרים תלבש שמלות בעיצובו של גוטייה.

את בחירת השמלות, סיפרה אינטרנשיונל ל"הארץ", הם עושים בדרך כלל במשותף. "לפני מפגש אנחנו מדברים בטלפון, מדברים על השירים, על מה הבגד צריך להעביר. לרוב יש כמה אופציות שמהן הבגדים נבחרים. לא תמיד זה פוגע עד הסוף, אני חייבת להודות. אני מקווה שהפעם יאהבו את זה. העיקר שהבטן שלנו שלמה עם הדברים".

באשר ליחסיו של גוטייה ומדונה, אלה החלו עוד בשנות ה–90 המוקדמות, אז הלביש אותה במחוך שהיה למיתולוגי. המחוך, עשוי סאטן ורדרד ושני קונוסים מחודדים, כיכב במסע ההופעות לאלבומה "אמביציה בלונדינית". הוא הוצג לראשונה בתצוגת אופנה ב–1982, אך בזכות מדונה הפך לאיקוני כעבור עשור. המחוך המחודד הפך לאחד המראות המצוטטים ביותר של מדונה, שהפך סמל לניכוס מעצים ודוקרני של כלי לדיכוי נשי. מאז מרבה גוטייה לעצב עבורה תלבושות למסעות ההופעות שלה בעולם, ומדונה מצדה צועדת מדי כמה שנים בתצוגות האופנה שלו בעיצובים שוברי מוסכמות לזמנם. בזו שהתקיימה ב–1992, למשל, היא התהלכה לצדו של גוטייה בתום התצוגה בשמלת שלייקס חשופת חזה, אך הקפידה על מגפיים וכובע ברט. לטובת ביקורה בישראל, גוטייה יעצב עבורה דגם חדש לבקשתה.

לגוטייה בן ה–67 רומן ממושך גם עם תחרות האירוויזיון עצמה. בשנת 1991 הוא הלביש את הזמרת הצרפתייה אמינה, בשנת 2006 את נציגת יוון, אנה ויסי, ב–2012 את אנגון, נציגת צרפת, ושנה לאחר מכן את מנחת האירוויזיון השוודית פטרה, מידה ואת זוכת אותה שנה — קונצ'יטה. בשנה שעברה היה חתום על מערכות הלבוש של נציגי צרפת לאירוויזיון, הצמד מאדאם מיסייה.