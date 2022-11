מתישהו באמצע שנות השמונים, זמן קצר אחרי שיוסי פיין בן העשרים וקצת נחת בניו יורק והתחיל לעשות לעצמו שם בסצינת המוזיקה בעיר, הוא הלך ברחוב ושמע מישהו קורא בשמו. זה היה ג'אקו פסטוריוס, גדול נגני הבס החשמלי בג'ז. פסטוריוס, שמת זמן קצר לאחר מכן בגיל 35 (אחרי שהוכה על ידי מאבטח בכניסה למועדון), ישב על מדרגות ביחד עם בן חסותו הצעיר, הגיטריסט והבסיסט הצרפתי בירלי לגרן. "הוא עשה בינינו היכרות, This is Bireli, he’s a bad motherfucker ואז הוא אמר משפט שאני לא אשכח בחיים", אומר פיין. הוא אמר 'We bass players, we’re number one! And I’m number one!' לקח לי שנים להבין את העומק של הדבר הזה".